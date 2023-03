En su nuevo especial de stand-up este fin de semana, el comediante Chris Rock envió sus dardos con todo en contra de Meghan Markle y abordó la polémica entrevista que la duquesa de Sussex le concedió hace años a Oprah Winfrey.



En la conversación que Markle mantuvo con la presentadora de televisión, declaró haber sido víctima del racismo dentro de la familia real británica. Junto a esto, aseguró recibir cuestionamientos por el color de piel que tendrían sus hijos con el príncipe Harry.



Meghan reveló la negativa relación que mantiene con otros miembros de la corona.



Por su parte, durante el show en vivo, Rock preguntó:"¿Quién es esta chica, Meghan Markle? Parece una buena dama, solo se queja (...) ¿Cómo si no le hubiera tocado la lotería a los de piel clara?", causando la risa y sorpresa del público presente por mencionar a la esposa del príncipe Harry.



"Incluso los negros quieren saber qué tan moreno sería su hijo", enfatizó con un tono de burla, refiriéndose a que los cuestionamientos hechos por los monarcas no correspondería a racismo como tal, sino solo un drama familiar.



El polémico show de Rock es la segunda burla que reciben los Duques de Sussex en un mes.



Sin miedo a las consecuencias que pudiese traer su rutina, el comediante aseguró entender la situación que lleva viviendo Meghan desde que contrajo matrimonio con el hijo del Rey Carlos III. "Una chica negra tratando de ser aceptada por sus suegros blancos. Oh, es difícil.", finalizó.





Le respondió a Will Smith, un año después de la bofetada

Por otra parte, un año después de recibir una bofetada de Will Smith durante la entrega de los Oscar, el humorista estadounidense Chris Rock le dio una respuesta tardía, este sábado, en un monólogo difundido por Netflix,



Recordemos que en marzo de 2022, Smith subió al escenario de los Oscar para golpear al cómico, tras una broma que hizo sobre el pelo corto de la mujer la estrella de Hollywood, Jada Pinkett Smith, que sufre alopecia.



Le puede interesar: ¿Perdonarán al Bad Boy? Will Smith volvió a recibir un premio desde el bofetón de los Óscar



Unos minutos más tarde, Smith recibió el Oscar a la mejor interpretación masculina por 'El método Williams'. Luego se disculpó con Rock, pero ha sido vetado en los Oscar por una década.



El humorista no presentó ninguna demanda y se ha mantenido casi en silencio sobre este incidente. Hasta este fin de semana, que en un espectáculo en Baltimore, replicó a Smith, acusándolo de llevar a cabo una "indignación selectiva", y afirmó que el actor estaba contrariado porque su mujer lo había engañado.



"Will Smith practica una indignación selectiva", dijo Rock en el monólogo difundido en directo por Netflix. "La gente me pregunta '¿te dolió?' Todavía duele", dijo.



"Will Smith es bastante más grande que yo. Will Smith interpretó a Muhammad Ali en una película. ¿Creen que yo me presenté para eso?"



El cómico también explicó que Smith había sido objeto de burlas después de un episodio de podcast de su mujer, en el que la pareja habló de su relación y cómo le había afectado.



"¿Por qué hizo eso?", se preguntó el cómico, insistiendo en que tras esto lo insultaron y "trataron a su mujer de depredadora".