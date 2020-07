Chocquibtown resuena en cuarentena con su sexto álbum

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Chocquibtown sorprende en tiempos de pandemia y aislamiento con un sexto álbum de estudio, lleno de colaboraciones de importantes artistas, llamado Chocquibhouse, que tiene como premisa: “de nuestra casa para todo el pueblo”.



Para Goyo, Tostao y Slow: “la música es la mejor terapia y vía para sobrellevar duros momentos”. Por eso en esta nueva entrega musical cuentan con colaboraciones de artistas como Dalex, Zion, Lyanno, Rauw Alejandro y los colombianos Manuel Turizo y Lil Silvio & El Vega, entre otros. Son 12 tracks de los que sus seguidores conocen: Fresa, Humano, Que me Baile Ft. Becky G, Pa´Olvidarte (Remix)' Ft. Manuel Turizo, Zion & Lennox y Farruko, y que cuenta con mas de 105 millones de views en YouTube.



El álbum salió a la luz con 'Vuelve', sencillo acompañado de un video que refleja la situación actual en un mundo en confinamiento, a cargo de la productora colombiana 36 Grados.

Puede leer: El triste final de la desaparición de Naya Rivera: hallan su cuerpo en lago de California

Miguel Andrés Martínez Perea, conocido como Slow, hermano de Goyo y cuñado de Tostao, quien suele hablar con música, al ser el encargado de los beats, la producción y manejo de los ritmos electrónicos de la banda, rompió su silencio.

¿Cuándo surgió este álbum y qué se proponen con este?

​

Es una recopilación que hicimos temporadas antes de la cuarentena y algunas en el aislamiento. Queríamos transmitirle a la gente a ese Chocquibtown cercano, íntimo, canciones de amor, de desamor, letras bonitas y esas melodías cálidas que le llegan a la gente. Tiene su cuota rumbera, pero en sí todas las canciones son para dedicar.

Hay muchas colaboraciones con artistas urbanos, ¿por qué?

​

Nos gusta bastante hacer colaboraciones y siempre tratamos de hacerlas con los amigos, Xion es muy cercano a nuestro proyecto, muy amigo, con Dalex pasa lo mismo y con Manuel Turizo igual. Buscamos aliarnos siempre con la familia y que bueno que la familia siempre dice que sí.

Hay un video, Que me Baile, en el que Goyo sale como una diosa, ¿cuál fue el concepto de este?

​

Lo hicimos en Bogotá, mucho antes de la cuarentena. Somos muy apegados a la cultura egipcia y quisimos poner a las mujeres como unas diosas y mostrar mucho oro, no de manera ostentosa sino orgullosa, porque es parte de las riquezas de nuestro pacífico chocoano.

En una época de tantas distancias, lanzan ‘Vuelve’, una historia real...

​

Es una canción de despecho, al que nos gusta apostarle, relata una historia de alguien que deja a su pareja y vuelve creyendo que todas las cosas están iguales, pero se encuentra con la sorpresa de que el tiempo pasó y que las cosas han cambiado. Historias reales, que nos pasan, no siempre contamos en tercera persona.

“Yo fui criado en Cali, en el Distrito de Aguablanca, en el barrio caliente, y eso no quiere decir que me iba a quedar con las cosas malas. Siempre hago música y cosas que contribuyan a la no violencia, a la vibra positiva”. Miguel Martínez, ‘Slow’.

‘Humano’ se volvió himno, ¿cómo nació y qué ha significado en su carrera?

​

En cualquier álbum de Chocquibtown siempre hay un mensaje, una canción bandera y en este momento en alguna parte del mundo hay alguien perdiendo la esperanza y nuestras canciones buscan encaminar a la gente en una energía bonita, en pensar en el otro, a veces pensamos que como estamos bien en nuestra casa, el otro está bien en la suya y no es así. Debemos dejar de pensar que si no nos pasa a nosotros o a un familiar, no nos toca, no nos duele.

Se unieron a una campaña a favor del Chocó, ¿cómo está la situación?

​

Nos gusta pensar en la tierra que nos da toda la inspiración, aunque no somos de andar exponiendo lo que hacemos en redes. Pero estamos poniendo el foco en nuestra región y tratando de hacer movimientos con grandes amigos para que la gente ponga los ojos en nuestra tierra. Si antes de la pandemia no estábamos bien en Chocó, ahora estamos peor, pero lo estamos sobrellevando, porque estamos unidos.

¿Qué piensa del incremento del maltrato a la mujer en el aislamiento?

​

Siempre voy a estar en contra del maltrato contra las mujeres y de la violencia en familia, porque venimos de una madre, que es una mujer; yo siento un amor profundo por la mujer, tengo dos hijas hermosas, he sido criado y rodeado de mujeres, de primas. Ante la primera alarma no hay que callar, hay que hablar y alejarse, hay muchos depredadores y gente mala controlando sicológicamente a las mujeres. El maltrato pasa de ser sicológico a ser físico y no debe existir ninguno de los dos.

Su canción ‘Humano’ ha sido abanderada por la ACNUR como un himno de solidaridad y unión.

¿Se han sentido discriminados como agrupación o individualmente?

​

Uff... Siempre ha pasado, pero lo bonito es que no nos quedamos ahí. Yo tengo cierta particularidad, cada que me dicen que no, y que me ponen una piedra y me cierran una puerta, yo trato de abrir el corazón de quien sea y no respondo con violencia, pero sí hay situaciones en las que te menosprecian.

Discriminación sí existe, bastante, hay gente que no sabe ni por qué lo hace. Yo soy un prieto orgulloso, conservo una higiene, pero a veces uno entra a un sitio y hacen gesto de que uno huele feo porque uno es negro, una vez fui a una cabina telefónica donde le metieron al dueño un billete falso y me dijo: “fuiste tú porque eras el único negro”. Como agrupación nos han dicho: “esos negritos no venden”.

En canciones

FRESA

“Es una canción dedicada a esa gente que habla mucho, pero al final no sale con nada”, dice Slow.



PA’ OLVIDARTE

“Cuenta con un compositor, un talento de Cali, Keityn, es una canción típica de despecho con una música divertida”. Él es también el autor de ‘Culpables’ interpretada por Manuel Turizo y ‘Tusa’, por Karol G y Nicki Minaj.



NO VUELVAS A MÍ

“Es todo lo contrario de Vuelve”.



HUMANO

“Es un llamado a ponerse en los zapatos del otro”.