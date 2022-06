Casi la deja: Jessi Uribe reveló por qué estuvo a punto de alejarse de su esposa Paola Jara

La pareja de cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara llevan aproximadamente dos meses de casados y son una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Sin embargo, el mismo Uribe reveló que estuvo a punto de dejar a su ahora esposa para evitar inconvenientes del corazón.



El amor entre ambos fue cuestionado desde un principio, pues Jessi aún estaba casado con Sandra Barrios, la madre de sus cuatro hijos, cuando quedó flechado por Paola Jara. Sin embargo, y pese a la resistencia del público, decidieron darle una oportunidad al amor.

De acuerdo con Uribe, su gusto se fortaleció durante la gira de su canción 'Como si nada', que interpreta junto a Jara. “Estábamos de promoción y yo todo el tiempo le pedía un besito, solo quiero un besito, y no. Hasta que llegamos a un medio, y yo le volví a pedir un besito y me dijo ‘no, porque nos podemos enamorar’ y yo ‘ay mari**, qué me acaba de decir’ me fui y no pasó nada. Duré 10 minutos en el carro y compuse esto”, dijo el artista, refiriéndose a la canción 'Prohibido enamorarse', lanzada hace dos años y donde una de sus estrofas dice: “pueden pasar dos cosas, que me digas que sí y me vuelva un loco por buscarte, o me digas que no y me dedique a olvidarte”.



Esta canción fue la primera que compuso pensando en su ahora esposa, Paola Jara, donde confesó lo que sentía en ese momento en el que prefería alejarse para no enamorarse, sin embargo, cada día su amor hacia ella crecía aún más. “He decidido alejarme por temor a enamorarme, por qué tuve que verte, conocerte, fue pecado, mi corazón late fuerte. Que está prohibido enamorarse, que afectaría la tranquilidad, me lo dijiste tú aquel día y una duda ocasionaste. Quiere decir que sí te gusto y que la llama está encendida”.



Fue así que su amor se fortaleció y pasaron dos años de relación como novios, hasta que sellaron su amor en el altar, celebrándolo por todo lo alto y yendo de luna de miel a uno de los destinos más exóticos: Dubái.