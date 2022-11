Capitán encanto: Chris Evans es el hombre más sexy del mundo, según la revista People

Chris Evans, el mismo que empezó a seguir a Shakira en redes sociales cuando se supo que se separaba de Gerald Piqué, acaba de ser nombrado el Hombre Vivo Más Sexy del planeta por la revista estadounidense People, como parte de una tradición que ya cumple más de tres décadas.



Aunque Shakira le siguió de vuelta y sus seguidores en redes enloquecieron, la posibilidad de un romance se esfumó así como empezó. Sobre el tema, el actor, de 41 años, aclaró que aunque no ha tenido la oportunidad de conocerla, “soy muy fan de ella”.



Cada año, desde 1985, la publicación elige al que denomina el hombre más sexy del planeta. Además de los atributos físicos, el conteo se fija en la carrera y buena reputación de sus elegidos. La gran mayoría de los ganadores son actores, pero también hay espacio para deportistas o músicos. Paul Rudd (2021), Michael B. Jordan (2020), y John Legend (2019), han sido los últimos en ostentar el título.



Antes de aceptar ser Capitán América, Evans tuvo dudas sobre su carrera por la ansiedad que había desarrollado un año antes. Según contó en un podcast de The Hollywood Reporter, comenzó a lidiar con la ansiedad y sufrió “miniataques de pánico” en el rodaje de Puncture, donde interpretó a Mike Weiss, joven abogado adicto a las drogas, quien falleció en 1999. Desde entonces toma terapia y viaja frecuentemente a India. Revista People

Mi mamá estará muy feliz. Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”. Cris Evans, Actor.

El anuncio este año se realizó en ‘The Late Show with Stephen Colbert’, con la ayuda de John Oliver y Dwayne Johnson. Cuando se anunció el nombre de Evans, Oliver, molesto, incitó a la audiencia a abuchear y se fue furioso, exigiendo un “recuento” al salir.



Evans, quien no pudo aparecer en el programa, fue felicitado por Johnson en el set de su nueva película, ‘Red One’, primera con temática navideña en la que el actor que dio voz este año a Lightyear, animación derivada de Toy Story, participará. “Significa mucho viniendo de un ex hombre vivo más sexy”, le dijo Chris a Johnson en el video.



Soy demasiado mayor para vivir en

una maleta durante seis meses, y me he instalado en una

fase más agradable en la que soy feliz estando en casa”, Cris Evans, Actor.

Christopher Robert Evans ha participado en 55 producciones, siendo su papel de Capitán América para el Universo Marvel, uno de los más conocidos. En ‘Endgame’, su última participación en la saga, ganó 20 millones de dólares, con el papel que interpretó durante una década.

Es estudiante del budismo y ha asegurado en varias entrevistas que su familia es lo más importante para él. Entre las varias imágenes tatuadas en su cuerpo, tiene un símbolo de Tauro en honor a su madre.

Se le ha relacionado con varias actrices, entre ellas Jessica Biel, Alba Baptista, y Selena Gómez. Pero desde hace mucho no se le ve acompañado. Sin embargo, las interesadas no deben perder las ilusiones, ya que en la entrevista que acompaña la portada de People, el intérprete confesó que casarse y tener hijos está en sus planes.

El camino marcado sus inicios

Hijo de una maestra de tap y un dentista, Chris nació en Boston y desde niño demostró interés por la interpretación. Participó en varias obras escolares y cuando cumplió 16 años le pidió permiso a sus padres para hacer prácticas con un agente en Nueva York.



