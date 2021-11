Cali, la sucursal del sabor: los imperdibles eventos gastronómicos este mes en la ciudad

No hay nada que una más a la gente de una ciudad, de un país o de una cultura, que la gastronomía, y por estos días este sector se reactiva en Cali a través de diversos eventos como el Pacific Beer Fest, el Gastrotour que une comida, cultura y historia en varios recorridos por la ciudad y El Pacífico Sabe a Tradición, que destaca sitios emblemáticos del sabor, como el Parque de la Alameda.



Además están en furor dos esperados libros de cocina como el de Maura de Caldas, que presentó en la Feria Internacional del Libro de Cali y Tulio en su Salsa, de Tulio Recomienda, que a solo dos días estaba entre los más pedidos. Pero además, hay eventos con un propósito social como Paella por una Causa.



Se realiza a beneficio de los programas de la Fundación La Divina Providencia, entidad privada de acción social sin ánimo de lucro que brinda atención integral a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos diagnosticados con cáncer, enfermedades no infectocontagiosas o que han sido trasplantados de órganos, por medio de servicios de alojamiento, alimentación y acompañamiento en enfermería y psicología al niño y a su cuidador durante el tiempo de tratamiento en Cali.



Paella por una Causa llega a su undécima versión y contará con 60 paelleros profesionales y aficionados, quienes deleitarán a los asistentes con exquisitas paellas. La cita es mañana, a partir de las 12:00 del medio día, en la Martina Food Park / Finca Orbit, en la Avenida Cañasgordas, kilómetro 3, vía Jamundí. El valor de la donación es de $65.000 e incluye paella ilimitada, copa de sangría y tortilla española.



El concurso de paellas tendrá un selecto grupo de jurados, que evaluará a los paelleros, divididos en categorías, y premiará la mejor paella y la mejor decorada de aficionados y profesionales. Entre los jueces estará el artista español Salvador García, del restaurante La Madre que me Parió y Rafi Gómez, cantaor y guitarrista flamenco de Granada. Habrá shows musicales con Rapsoda, Pintura Fresca, Corazón Latino Show, Añuritay, Noches del Zaguán y estará el comediante Mono Sánchez.

Gastronomía y cultura

Gastrotour programa diversas rutas gastronómicas en Cali, como la Ruta de San Antonio, que va de 2:00 p.m. a 5:30 p.m., de lunes a sábado. La ruta de la Alameda, va de 9:00 a.m. a 1.00 de la tarde, y en ese horario es la ruta del Centro, ambas de lunes a sábado.



Es un recorrido a pie, de tres horas y media. Visitan seis sitios de degustación de comida, lugares íconos del arte, la historia y la cultura y se escuchan historias sobre las costumbres de los caleños.



GASTROTOUR

Informes: 3196239600.

El Pacífico sabe a tradición

Para fortalecer la tradición y hacer parte de la reactivación económica, turística y cultural de la región y como antesala del lanzamiento de Parque Pacífico, llega a su segunda versión el evento El Pacífico Sabe a Tradición. En su primera versión, el pasado 23 de octubre, los caleños regresaron a la Calle de los Mariscos.



En la segunda edición se está invitando a los amantes de estos sabores recorrer el Parque Alameda mañana, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., Calle 7 A con Cra. 23.



PARQUE ALAMEDA

Sábado 11:00 a.m. - 6:00 p.m.

Pacific Beer

Del 5 al 7 de noviembre el centro comercial Pacific Mall realizará en sus instalaciones un evento gastronómico de alta cocina con todos los placeres y usos de la cerveza.



En la primera versión de Pacific Beer Fest asistieron más de 4.000 personas, esta segunda se realiza de la mano de los restaurantes presentes en el lugar: Sushi Green, La Trattorina, Chacalacas, Fusion Wok, cocina típica colombiana en El Rancho de Jonás, Chiisy, Sandwich Qbano y Mis Carnes Parilla. Los asistentes podrán disfrutar de una nutrida programación a la cual podrán acceder con la compra de una manilla por $15.000 por persona.



Esto la dará a cada comprador derecho a: 1 vaso y degustación de cerveza, participar en catas de cerveza, talleres de cocina y ahumados en vivo (incluyen diversas clases de cerveza así como cocina mexicana, oriental, colombiana, parrilla, italiana y casual). Pacific Beer Fest también brindará al público shows de música en vivo.



PACIFIC MALL CC.

De 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

Maridajes

La comida mexicana va bien con cervezas claras, como la Michelob de Bavaria.



Las cervezas oscuras o rojas maridan bien con la cocina del Rancho de Jonás o de Fusion Wok.



Para menú de Sushi Green y La Trattorina son ideales las cervezas claras. Aunque algunos rollos vienen bien con las oscuras.



Cuervo Negro tiene cinco cocteles con base en cerveza infusionados con frutas, romero, jengibre, limón mandarino.

Paseo de la Aurora

En el Paseo de la Aurora viva más de 40 momentos delirantes. Desde la 1:00 p.m., una variada programación que incluye una oferta gastronómica muy nutrida. 2:30 pm., recreación dirigida para niños en La Llanura.



Clase de Salsa en La Ciudad. A las 3:00 p.m., muestras artísticas por Escenario. 4:00 p.m., salsa choque en El Litoral. 4:20 p.m., vibrando con Delirio, reto de salsa, en La Llanura. 5:00 p.m., muestras artísticas. 5:40 p.m., timbalero en el Rincón del Melómano. 6:30 p.m. Show, la Llanura.



TUBOLETA.COM

1:00 a 8:00 p.m.

Tulio en su salsa

El influencer de la cocina en Colombia Tulio Recomienda lanzó su libro Tulio en su Salsa, y a tan solo dos días estaba entre los más pedidos. Este consigna todo el mundo del aventurero gastronómico más importante del país, divertidas historias personales en torno a algunas recetas, artículos que resaltan su objetivo de democratizar la cocina, recetas de su autoría (desayuno, plato fuerte, para picar, bebidas y postres) y recomendaciones de emprendimientos y comida callejera de varias ciudades.



EDITORIAL PLANETA

$69.000.

Sabor a Maura

Muy pedido por estos días está el libro de Maura de Caldas, portadora de tradición del Pacífico Colombiano, titulado Sabor a Maura, que escribió junto a Alexander González Tascón y el apoyo de Arroz Blanquita.



Contó con doble lanzamiento, en el Zoológico de Cali y en la Feria Internacional del LIbro de la ciudad. Además de recetas de sal y dulce, fotografías del Pacífico, recomendaciones y anécdotas de los platos, contiene leyendas, cantos y costumbres de esta bella región y su gente.



INFORMES: 3108318211.