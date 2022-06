Brad Pitt anunció que se retirará de la actuación, ¿cuál es el motivo?

Que se tenga Hollywood. Al parecer, Brad Pitt, uno de sus nombres más vendedores dentro y fuera de la pantalla, estaría considerando retirarse de la actuación.



En una entrevista con la revista GQ, Pitt reveló que se encuentra en la última fase de su carrera de más de 30 años como actor y que el retiro podría ocurrir este año. El intérprete de películas como Bastardos sin Gloria, El Curioso Caso de Benjamin Button y Érase una vez en Hollywood, -por la que recibió el Óscar en 2020 por Mejor Actor de Reparto-, dijo que está pensando cuidadosamente su futuro profesional.



Lea además: Stranger Things estrenó el tráiler de la segunda parte de su última temporada



“Me considero en mi última fase [como actor]. Este último semestre o trimestre. ¿Cómo va a ser esta parte? ¿Y cómo quiero diseñarla?”, mencionó Pitt, quien se encuentra en una etapa de reflexión en la que analiza su siguiente paso, aunque no parece que vaya a olvidarse por completo de Hollywood.



El intérprete de 58 años, se ha mantenido activo en los últimos años con películas como Ad Astra, Bullet Train y Babylon, un drama dirigido por Damien Chazelle, con Margot Robbie, que se estrenará a finales de 2022.



Cabe decir que, Brad Pitt también tiene una carrera sólida como productor gracias a Plan B Entertainment, la compañía que fundó en 2011 con Jennifer Aniston cuando todavía eran pareja.



Le puede interesar: ¿Preguntas de forma anónima? 'NGL', la nueva tendencia entre los usuarios de Instagram



Plan B tiene éxitos como ‘The Departed’, ‘Kick-Ass’, ‘The Tree of Life’ o ‘Moneyball’. En la última década, la compañía obtuvo el Óscar a Mejor Película gracias a ‘12 Years a Slave y Moonlight’, así como el premio David O. Selznick de la Asociación de Productores de América como reconocimiento a su trayectoria.



Con el posible retiro del actor que saltó a la fama tras una breve aparición en Thelma y Louise (1991), de Ridley Scott, Pitt adoptaría un rol similar al que han dado otros actores como George Clooney o Clint Eastwood, donde daría mayor peso a la producción de otros proyectos, sin descartar participar nuevamente en algunos proyectos delante de la cámara.



Durante una entrevista, Pitt fue enfático en que no dejará de trabajar, ya que es una de esas criaturas que habla a través del arte.