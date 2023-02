¿Bebé a bordo? Foto de Clara Chía y Piqué desató rumores de embarazo en redes sociales 

Lejos de terminar con las suposiciones, y luego de que se oficializara la relación entre el ex de Shakira, Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía Marti, la película continúa.



Esta vez, gracias a los comentarios que circulan en las redes sociales, en los que se asegura que, al parecer, la joven de 23 años podría estar embarazada.



De hecho, recientemente, el paparazzi Jordi Martin aseguró en redes que el ingreso de Clara Chía a la clínica, hace algunos días, no fue por un ataque de pánico. “La crisis de ansiedad no viene por la canción, hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que ‘Clarita’ descubrió algo? Yo esta tarde la vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio, y en breve la soltaré”, escribió.



Pero fue un medio internacional quien finalmente reveló que captó a Piqué y Clara en una farmacia, comprando lo que sería, una prueba de embarazo. Información que habría confirmado el regente del lugar.



La noticia, todavía sin confirmar, se da un día antes de que Shakira y Gerard Piqué cumplan años, pues ambos nacieron un 2 de febrero, pero con diez años de diferencia.