Así suena 'Tormenta', la nueva colaboración de Gorillaz junto a Bad Bunny

Este viernes 24 de febrero hubo varios estrenos musicales, desde el lanzamiento de TQG de Shakira junto a Karol G, la colaboración de The Weekend y Ariana Grande en el remix de Die For You, y finalmente el nuevo sencillo de Gorillaz junto a Bad Bunny, siendo esta última producción una de las que más ha generado reacciones a favor y en contra por la diferencia de estilos musicales.



Desde agosto del 2022 la mitica banda virtual inglesa venía anunciando su colaboración con el puertorriqueño, quien se encuentra quizás en el mejor momento de su carrera musical, pues viene de arrasar en los Bilboard 2022.



Se trata de 'Tormenta', canción que forma parte del album Cracker Island, el cual se compone de 11 canciones en colaboración con otros artistas. Lo cierto es que muchos fanáticos de Gorillaz terminaron decepcionados, pues el estilo de Bad Bunny predomina en gran parte del disco; mientras que los seguidores del cantante puertorriqueño degustaron una vez más del trabajo musical de su idolo.



Días antes del estreno del album Cracker Island, Damon Albarn, uno de los productores de Gorillaz, elogió la voz de Bad Bunny y confesó que no podría competir con ella.



"Tiene una voz fabulosa. Tiene una gran voz, en serio. No puedo competir con ella”, dijo en diálogo con Apple Music.



Hay opiniones divididas sobre 'Tormenta', para algunos fue maravilloso escuchar a Bad Bunny cantar bajo los samples de Gorillaz, mientras que para otros fue una total decepción.



"¿Me matan si digo que sí me gustó Tormenta?. Damon participa lo mismo que un cactus ¡ pero los samples de Gorillaz ahí están! escribió un usuario de Twitter.



"Los griegos acá apoyando a Bad Bunny y los latinos echándole mierdas en todo Twitter, en fin, condenan lo malo pero nunca valoran lo bueno", puntualizó otro internauta.