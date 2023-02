El cantante británico Damon Albarn pasa por un buen momento: uno de sus grupos Gorillaz acaba de lanzar un nuevo álbum, mientras que Blur, otra de sus bandas, anunció su regreso a los escenarios y prepara una gira mundial.



Damon Albarn Foto: AFP

Albarn, de 54 años, es un icono de la música. Se trata de un artista que continúa siendo relevante año tras años, así como su grupo Gorillaz, con un pasado prestigioso, pero que sigue siendo vanguardista", explicó Clément Meyère, programador del festival parisino We Love Green, donde actuó el grupo británico en 2022.



El octavo álbum de Gorillaz, 'Cracker Island', mantiene el mismo estilo de pop híbrido que hizo mundialmente famosa a esta banda, aunque con un tono más alegre y cálido que su recopilatorio precedente, 'Song Machine: Season One - Strange Timez', comercializado en 2020.



Como suele ser habitual en los álbumes de Gorillaz, participan en él numerosos cantantes de otros grupos, como el puertorriqueño Bad Bunny, el estadounidense Beck o Stevie Nicks del grupo Fleetwood Mac.



Su objetivo continúa siendo el mismo: alimentar la reputación y el misterio de Gorillaz, presentada en 2001 como una banda virtual, en cuyos videoclips solo aparecían figuras de animación, hechas por el prestigioso dibujante Jamie Hewlett, autor del cómic 'Tank Girl'.

Aunque pronto se supo quién estaba detrás de Gorillaz, esto no impidió a Albarn repetir el mismo éxito que había cosechado con Blur, una de las bandas más exitosas en la década de 1990.



En los álbumes y conciertos de Gorillaz participaron numerosas estrellas musicales, como Elton John, Jean-Michel Jarre, Grace Jones o el rapero Little Simz.



"Con Gorillaz en el escenario, estamos inmersos en un universo sonoro y visual que elimina barreras y crea puentes. Hay muy pocos casos parecidos, aparte de Björk", destaca Meyère sobre el dinamismo y la diversidad de sus conciertos.



Pero en los próximos meses Albarn dejará de lado su proyecto Gorillaz y se centrará en el retorno a los escenarios de Blur, que había dejado de componer y dar conciertos con regularidad desde principios de los años 2000.El grupo dará una gira internacional, desde España hasta Japón. Todo apunta que no será solo un ejercicio de nostalgia.



Blur ya había protagonizado algunos retornos fugaces sobre los escenarios con la grabación de dos álbumes en vivo, 'All the People' en 2009 y 'Parklive' en 2012.



Con los conciertos de Albarn, siempre pasa alguna cosa inesperada, por ejemplo, en una interpretación en la sala parisina La Gaîté Lyrique en 2021 se puso a improvisar e incluso sorprendió a los músicos que lo acompañaban.



Su espíritu creativo lo ha llevado a interpretar otros estilos musicales alejados del pop, como la ópera o la música africana.



Sorprendió a sus fans con 'Mali music', basada en una colaboración con artistas malienses, o con la ópera 'Le Vol du Boli', impulsada junto con uno de los directores de cine africanos más conocidos, el mauritano Abderrahmane Sissako, autor de la premiada película 'Timbuktu'.