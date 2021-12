Vicente Fernández murió en la mañana de este domingo a sus 81 años de edad, según confirmaron sus familiares a través de su cuenta de Instagram.



El ‘Charro de Huentitán’, ídolo de la música mexicana que hoy llora el mundo, se despidió de Cali hace más de nueve años de una manera muy emotiva.



"¡Y arriba el América de Cali! ¡y arriba el Deportivo Cali también!", fueron las palabras que dijo emotivamente el ‘Charro de Huentitán’ y que hicieron enloquecer a aquellos que estaban en su concierto.



"¡Y arriba las Chivas!", culminó, haciendo referencia a las Chivas Rayadas de Guadalajara -el equipo de sus amores-, antes de seguir con la interpretación de 'Si me dejas no me olvides'.



Lea también: ¡Hasta siempre, maestro! Así despide el mundo a Vicente Fernández, el 'Rey' de la ranchera

En medio la gira de despedida que organizó ‘Chente’ Fernández, se incluyó a Cali y este concierto, que se realizó en el estadio Pascual Guerrero en el año 2012, hubo artistas como Luis Alberto Posada y Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato.



La leyenda de la ranchera se presentó desde las 8:00 p.m. del viernes 10 de agosto de ese año en el 'Sanfernandino', ante un emocionado público que lo escuchó interpretar varios de sus grandes éxitos.