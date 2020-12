Así es como Lucía Aldana ha logrado sobreponerse a ser paciente con dolor crónico

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Cuando la modelo, comunicadora social y ex señorita Colombia Lucía Aldana, participó en el 2018 en el famoso reality de competencia deportiva Exatlón Colombia del Canal RCN, nunca anticipó lo que se le avecinaba.



Figuraba, para ese momento, como una de las fuertes mujeres del reconocido programa televisivo que mostraba la resistencia física y habilidades de sus participantes. Sin embargo, una caída sobre su pierna izquierda, mientras competía en una de las piscinas de poca profundidad, cambió por completo sus planes, su vida y su salud.



Una fractura en la tibia destrozó parte de su rodilla, comprometiendo los ligamentos, los meniscos, la rótula y el cartílago, por lo que tres intervenciones quirúrgicas y una platina de 12 centímetros y 6 tornillos, hicieron falta para reconstruirla, pero mientras eso sucedía, el dolor intenso y nuevas complicaciones hacían parte de su día a día.

“Tuve varias intervenciones muy dolorosas y complicaciones a lo largo de este proceso, duré un año y medio en terapias y también generé fibrosis quística y un tromboembolismo venoso a raíz de una cirugía. Fueron días en que emocionalmente estuve muy afectada, era una mala noticia tras otra, y un dolor nuevo a cada instante que soportar”, recuerda la caleña sobre uno de los momentos más desafiantes de su vida.



Cuenta que después de esa dolorosa y desafortunada experiencia, no ha sido fácil volver a tener una vida normal y cotidiana, trabajar no ha sido posible y ejercitarse como solía hacerlo quedó relegado al pasado, pues aunque camina y asiste a diversas terapias, su movilidad se vio afectada.



“A pesar de que llevo ya casi dos años en recuperación, no estoy en condiciones para desempeñarme en temas físicos tan cotidianos y ordinarios como subir o bajar escaleras, estar mucho tiempo de pie o sentada. Al ser un tema articular involucra absolutamente todos los movimientos de mi cuerpo, así que lo que me ha generado esto, es que a medida que ha pasado el tiempo tenga una patología de dolor crónico”, explica.

Y es que a su dolencia articular se le sumaron otras, como el dolor en su rodilla derecha al recargar el peso de su cuerpo sobre esta, o la punción constante del nervio ciático, que suele ocurrir cuando una hernia de disco o un espolón en la columna vertebral presionan el nervio.

Creo que las circunstancias difíciles siempre nos harán crecer como personas, madurar emocionalmente y valorar

más lo que tenemos”, Lucía Aldana,

modelo y comunicadora.

Bajo esa condición de dolor crónico, fue diagnosticada y puesta en tratamiento con cannabis medicinal por ‘Zerenia’, la primera clínica legal para el uso científico de esta planta en Colombia, que desde marzo de 2020 se realiza bajo prescripción médica.

Lucía Aldana fue la ganadora del certamen señorita Valle del Cauca 2012 y de la 60 edición del concurso nacional de belleza de Colombia de ese mismo año. Especial para El País

Según los expertos, este tratamiento impacta múltiples funciones fisiológicas como el ciclo sueño-vigilia y el estado emocional, interviniendo además en las vías del dolor, el comportamiento psicomotor, la memoria, el desarrollo y densidad ósea, y en la actividad de los sistemas digestivo, cardiovascular, inmunológico y del sistema nervioso central.



“Ha sido realmente muy bueno haber comenzado este tratamiento con cannabis medicinal. Sin embargo, es un proceso que no solamente tiene que ver con disminuir el dolor sino con mejorar mi condición física y generar masa muscular en la pierna. Además, debo seguir teniendo disciplina con mis terapias y de una u otra forma tener paciencia porque es un proceso que toma tiempo”.



Para Lucía, que desde hace cinco meses comenzó con el tratamiento, ha resultado muy importante educar e informar sobre este tema, por el que en ocasiones ha sido mal interpretada.



“Existen muchos paradigmas, pensamientos errados y satanización sobre este tema y es que una cosa es el uso libre y recreativo del cannabis como marihuana fumada y otra cosa es el uso medicinal legal y que tiene un soporte y todo un respaldo científico detrás. Precisamente, por tanta desinformación que hay y porque lo han sensacionalizado, es que la gente piensa que es lo mismo, así que en ocasiones creen que estoy fumando la planta y no es así, esto es una medicina como cualquier otra”, reflexiona.

Explica, que contrario a lo que muchos creen, el medicamento es administrado a través de gotas y que depende de la fórmula magistral prescrita para cada persona, además solo uno de los muchos componentes de esta planta es utilizada para su tratamiento por lo que no alucina, ni tiene ningún efecto secundario.

Uno de cada 10 adultos es diagnosticado con dolor crónico anualmente.

“Tuve que tener en cuenta que soy una paciente diagnosticada con deficiencia renal, así que no podía estar tomando antinflamatorios y medicamentos al azar para controlar el dolor pues eso solo afectaría mis riñones”, cuenta.



Acerca de su fortaleza para haber resurgido en tiempos de adversidad, dice que fue gracias a su familia y a su esposo, el actor colombiano Pedro Pallares, que pudo sobrellevar toda la frustración, dolor y carga emocional que sintió en algún momento.



Y habla de la profunda admiración que siente por la exreina Daniella Álvarez, que ante todo pronóstico ha sabido sortear, con la fe puesta en Dios, la difícil situación de haber perdido su pierna.



“Daniella es un ejemplo de valentía y fortaleza, ella nos demuestra que a pesar de las circunstancias podemos seguir sonriendo, creo que esta es una de las grandes enseñanzas que nos ha dado. Estoy muy lejos de lo que a ella le sucedió, pero se trata de entender que nada tenemos seguro en la vida, que podemos perder y que por eso debemos valorar lo que tenemos, nuestra vida, nuestra salud y nuestros seres queridos”.



Ahora, concentra sus energías en su tratamiento y en el emprendimiento que surgió junto a su esposo a raíz de la pandemia, ‘El pan de cada día’, una apuesta por llevar a los hogares de la capital, los platos de la cocina mediterránea.

“Siento que tuve dos pandemias, y económicamente no estábamos muy bien, así que Dios nos dio una idea de negocio a través de un sueño, y junto a mi esposo iniciamos con él. A mí me apasiona cocinar y una de nuestras comidas favoritas es la mediterránea, así que alquilamos una cocina oculta y comenzamos a hacer hummus de berenjena, pimentón, pan árabe y turco. Ha sido genial, todo lo hacemos a través de redes sociales y por WhatsApp. Nos genera mucha ilusión y pasión haber iniciado con esto”, concluye la caleña.

Lo que debe saber

- Sobre el dolor crónico



Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor - IASP, el dolor crónico se define como aquel dolor que persiste por más de tres meses.



Este es un padecimiento complejo y multidimensional que afecta de forma significativa todas las esferas de la vida de la persona que lo padece, pues limita la funcionalidad, la independencia, la capacidad de relacionamiento, la autonomía para realizar actividades cotidianas e incluso la salud mental y las variables cognitivas y emocionales, favoreciendo el aislamiento y el desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión.