Armie Hammer: el escándalo por canibalismo que conmociona a Hollywood

Los escándalos en Hollywood son cosa de cada día. Siempre hay un nuevo romance, un nuevo divorcio o una nueva disputa para los titulares. Son muy pocas las ocasiones en las que una noticia deja a todos con la boca abierta. Pero algunas veces la realidad supera la ficción, y el caso de Armie Hammer es una de esas. De hecho, su historia de terror es más del estilo de Stephen King, que la de una estrella en ascenso en la meca del cine.



¿Quién es Armie Hammer y a qué se debe todo este escándalo que pareciera no tener final?

Armie (Armand) Douglas Hammer es un actor estadounidense de ascendencia ucraniana. Debutó en el cine con ‘Flicka’ (2006), pero su carrera empezó a tomar relevancia después de participar en La Red Social (2010), ‘J. Edgar’ (2011), con Leonardo DiCaprio y ‘Blancanieves’, donde interpretó al principe encantador que se disputaban Lily Collins y Julia Roberts.



Su personaje en la película Call me by Your Name (2017), adaptación de una novela de André Aciman en la que, con dirección del italiano Luca Guadagnino, mantenía una relación homosexual con Timothée Chalamet en un verano italiano a comienzos de los años 80, lo puso en la mira de miles de espectadores y de la crítica. Hasta aquí todo de maravilla.



En 2020, se divorció Elizabeth Chambers, con quien estuvo casado por 10 años y su mundo empezó a tambalearse. Y no fue mucho después que su popularidad empezó a ensombrecerse tras la filtración de varias conversaciones que, al parecer, Hammer había mantenido con varias parejas, incluso mientras estaba casado.



La primera en aparecer fue la historia de Effie, quien expuso los mensajes del actor en el que se evidencia como abusaba psicológicamente y emocionalmente de ella. En la conversación, Armie deja en evidencia sus inclinaciones por el canibalismo y su deseo por hacerla su esclava: “Soy 100% caníbal. Te quiero comer. Asusta admitirlo. Nunca lo he admitido antes. He cortado el corazón de un animal vivo anteriormente y me lo he comido mientras aún estaba caliente”, decía supuestamente en uno de los mensajes. Después de la publicación de la correspondencia, la mujer presentó una demanda en su contra por abuso sexual en el año de 2017.



Y entonces, las denuncias, al mejor estilo del movimiento ‘Me too’ no dejaron de llover. Entonces fue el turno para Courtney Vucekovich, quien compartió su experiencia con el actor en 2020. De acuerdo con una entrevista de Page Six, Hammer la “obligaba a hacer cosas con las que no me sentía cómoda”. Como sal para la herida, se filtraron algunos videos en los que se mostraba a mujeres en roles de ‘bondage’, en una cuenta de Instragram bajo el nombre de Armie Hammer.



Por esos días, Paige Lorenze, otra expareja del actor, confirmó que las acusaciones en contra de Armie eran ciertas y aseguró que el intérprete la “amarraba y golpeaba”.



Al salir a la luz las acusaciones, su exesposa, dijo que estaba “conmocionada, desconsolada y desolada” y expresó su apoyo a “cualquier víctima de agresión o abuso” por parte del padre de sus dos hijos.



Armie Hammer y Elizabeth Chambers estuvieron casados por diez años y tienen dos hijos en común. AFP

Tras el escándalo, Hammer, quien acumula 42 producciones como intérprete, abandonó múltiples proyectos de los que formaba parte e incluso dejó la grabación de la película ‘Shotgun Wedding’ en la que participaba Jennifer López y una serie que trata de cómo se creó la película El Padrino (1972), en la que interpretaba al productor Al Ruddy.

Poco después ingresó en un centro de rehabilitación para tratar diferentes adicciones ubicado a las afueras de Orlando, (EE UU), donde se ha mantenido alejado del escándalo hasta ahora.



Con el pasar de los días, nuevos titulares fueron agregando polvo a lo sucedido, mientras que Armie y su equipo legal continúan negando las acusaciones.



Pero no hay paz que dure para siempre y ahora HBO Max incide en el lado más oscuro y sórdido del actor en ‘La saga de los Hammer: escándalo y perversión’, la docuserie de tres entregas que acaba de estrenar y que ahonda también en el oscuro legado de toda la dinastía de los Hammer, una de las familias más prominentes de Estados Unidos desde hace un siglo.



La producción está hecha a partir de declaraciones exclusivas como la de la tía de Armie, Casey Hammer, así como “múltiples supervivientes” de los presuntos abusos del actor y sus parientes multimillonarios: desde las acusaciones de violencia hasta la manipulación política y el fraude financiero.

“Tengo la fantasía de que alguien demuestre su amor y devoción, y lo ate en un lugar público por la noche y haga un uso libre de su cuerpo”, dice un supuesto mensaje del actor, enviado a una de sus parejas extramatrimoniales. Foto: AFP

Los Hammer, una familia compleja

La docuserie ‘House of Hammer’ hace seguimiento a un árbol genealógico, el cual muestra que cada generación de la familia, ha tenido un hombre con comportamiento contario a la ley. “Sé que mi abuelo tenía un lado oscuro, vi el lado oscuro de mi padre de primera mano, he visto el lado oscuro de mi hermano, y ahora he visto también el lado oscuro de Armie”, asegura Casey Hammer, tia de Armie, en el documental.



La familia Hammer llegó desde Europa a Estados Unidos a comienzos del 1900. Desde Rusia, el doctor Julius Hammer, arribó al país, siendo condenado en 1919 por practicar un aborto.



El hijo de Julius se encargó de agrandar las arcas de la familia, con la compañía petrolífera Occidental Petroleum, que dirigió desde el 1957 hasta su muerte en 1990. En el documental se expone que el hombre financió espías soviéticos, facilitó contribuciones ilegales a la empresa, y además, tenía varias amantes.