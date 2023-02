"Aprendimos como se divertían los jóvenes sin internet": actor Sergio Palau habla sobre la serie La Primera Vez

El 15 de febrero la compañía de streaming Netflix presenta la nueva serie colombiana La Primera Vez, un proyecto audiovisual dirigido por Dago García, que se desarrolla en la década de los años 70 y que cuenta la historia de amor entre Eva y Camilo, después de que ella llega a ser la primera mujer en un instituto para varones. Sergio Palau, quien interpreta a Martín Salcedo, le contó al periódico El País como fue este viaje en el tiempo.



“Fue un viaje increíble, debimos hacer un trabajo investigativo de lo que sucedía en el país para ese momento, es una época que yo no viví, entonces poder conocer de esta Colombia, es muy interesante ver que no se habla casi de lo que se vivía en los años 70, pero sí se conocen muchas cuestiones históricas; aunque no tanto de toda esta revolución feminista que tuvo una importante repercusión en Latinoamérica y Colombia”, cuenta Palau.



Poco a poco Camilo descubrirá que Eva guarda un secreto que podría afectar en su relación.

Los jóvenes actores debieron aprender sobre los aparatos modernos de esa generación, como la máquina de escribir, descubrir que hay temas sobre la mesa que aún siguen en discusión, entre otros, el machismo y el rol de la mujer ante la sociedad, además de profundizar que en cualquier época los jóvenes siempre están experimentando.



Concluye Sergio que esta serie producida por Dago García muestra épocas de las que de otra manera difícilmente se lograría conocer su historia.



“Supimos cómo se vivía en una época en la que no se tenía internet, y que prácticamente toda la información que recibían los jóvenes dependía de los hogares y de lo que dijeran en el colegio, y a esto se le suma la llegada de una chica a una institución de solo hombres; toda una revolución, pues los chicos del colegio pensaban en jugar fútbol, ver películas de adultos para sentirte más hombres, pero en realidad no sabían nada de la vida”, menciona.