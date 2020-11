Jhon Edward Montenegro Jimenez

El cantante de reggaeton puertorriqueño Anuel AA aseguró que se retira de la música.



El anuncio lo hizo en una canción dedicada a su hijo, la cual fue estrenada este jueves, cuando también se presentó en la ceremonia de los Latin Grammy.



A lo largo la canción 'Me contagié', publicada originalmente en su cuenta de Instagram, el artista, nominado a los prestigiosos premios, especula con su retiro de la industria, debido a que pasa poco tiempo con hijo.



Anuel AA también habla su estadía en la cárcel y de una depresión que estaría padeciendo.

"Mi hijo no quiere que cante, quiere que esté con él, por eso pienso en retirarme, porque el que más sufre es él. A veces saca los juguetes y me dice "hola", digo "te amo, pero esta canción no va a escribirse sola"", cantó el reguetonero, quien sostiene una relación con la colombiana Karol G desde hace dos años.



Pero, sin duda, el momento concluyente de la reveladora canción, que está acompañada de un video, es cuando el mismo Anuel AA toma un bate de béisbol y rompe uno de los reconocimientos que le han entregado por sus logros, mientras sentencia su salida de la música: "Verme de pie no significa que camino vivo. A veces me siento muerto pero yo sobrevivo, por eso es que en estos Grammy yo me retiro".

En declaraciones a los medios, Anuel AA, quien salió de la cárcel en 2018, agradeció a dos artistas que lo han ayudado a en carrera. "Cuando estuve preso, Ozuna fue una persona clave. Karol G me ayudó a salir de ese lado negativo y oscuro. Cosas como esta: la nominación a los Grammy, me hacen valorar hasta donde he llegado".



Anuel AA no se ha referido más a su retiro. Karol G, su pareja, tampoco ha comentado nada en sus redes sociales.