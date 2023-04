Angelina Jolie lanzará línea de ropa y joyería sostenible

Angelina Jolie alista todo para lanzar su propia línea de ropa y joyería sostenible.



La actriz y activista solicitó recientemente el registro de la marca Atelier Jolie, para un nuevo emprendimiento relacionado con el mundo de la moda, según publicó el diario inglés The Sun.



Una fuente confirmó a la publicación las intenciones de la ex pareja de Brad Pitt: "Ella ha estado trabajando en este proyecto durante más de un año y está esperando la aprobación de la marca para poder seguir adelante con su nuevo emprendimiento”, explicó.



Le puede interesar: ¡Tome nota! Consejos para cuidar su piel después de una semana de playa o piscina

De acuerdo co#n la misma fuente: “La marca abarca todo, desde joyería, alta costura y sastrería. Es una gran defensora de la moda sostenible y eso es algo en lo que la marca se centrará mucho».



Según el diario The New York Post, la nueva línea de Angelina incluye «joyas personalizadas» y «ropa y accesorios de moda vintage y de alta costura», así como bolsos, zapatos e incluso artículos para el hogar, desde ropa de cama hasta muebles.



Lea también: Cena Fashionista por una buena causa: nueva colección de diseñador apoya fundación