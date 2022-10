Amsterdam, el imperdible thriller de comedia sobre el amor que se estrena hoy en cine

A mí me encanta el romance, y me encanta la gente que ama la vida y que le gusta bailar y estar juntos”, David O. Russell., Director de Amsterdam, El lado bueno de las cosas y Joy. Especial para El País

Hoy llega a los cines un nuevo thriller de comedia, que da de qué hablar por su extraordinario elenco, compuesto por Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Zoe Saldaña, Rami Malek y Robert De Niro. Hasta la cantante Taylor Swift participa en este filme.



Ámsterdam fue escrita y dirigida por David O. Russell, y es un relato fascinante e intrincado que entrelaza con maestría hechos históricos con ficción.



Esta es una historia personal para el realizador. “La amistad y el amor son los cimientos de la película. El vínculo entre Harold Woodman y Burt Berendsen es especialmente importante, y el pacto de amistad que hacen de protegerse y no dejar morir al otro, que luego se extiende a Valerie Voze, es el pilar de la historia. Estos son los buenos amigos, los amigos que han visto lo mejor de ti, de modo que te pueden ayudar a recordar y volver a tu mejor versión”, dijo el director.



El proceso de desarrollo comenzó hace cinco años con Christian Bale en una cena. Russell ya había trabajado con el actor en Escándalo americano y El ganador, por la que el intérprete ganó el Oscar al mejor actor secundario.



“Normalmente hay un apuro loco por hacer las películas, y muchas veces es necesario, debido a los que la financian o cuando los estudios quieren estrenarlas en una cierta fecha, pero acá no había límites de ningún tipo. Podíamos sentarnos e intercambiar miles de ideas. Él me daba libros y yo encontraba ideas y le traía citas. Así que hubo un montón de otros personajes que fueron y vinieron, y diferentes personas con las que nos encontramos y fueron fuente de inspiración”, comentó Bale durante la promoción de la película.



La trama, que se cuenta en 2:14 minutos, está basada en hechos históricos, pero tomaron una gran amistad como elemento central de la historia, “ese tipo de amistad que la gente busca en la vida real y que a todos nos encanta ver en las películas. Eso y ver que cada personaje tiene un pasado muy específico. Estos son personajes que saben vivir y aman la vida a pesar de las dificultades. Para mí, eso es lo que los convierte en héroes”.

Coctel de estrellas. Amsterdam se trata de una comedia negra extravagante, llena de intriga y misterio que plasma con fidelidad la atmósfera, el tono y el espíritu de Nueva York y Europa a comienzos del siglo XX. Especial para El País

Burt, el personaje de Bale, es un médico que sufre las heridas y el trauma de la guerra. “Su corazón siempre está acelerado, parece siempre nervioso y todo el tiempo está tomando diferentes pastillas para aliviar sus dolores. Es alguien que atravesó un infierno, pero que sigue siendo optimista. Lidia con estas cargas y situaciones pesadas y tremendas manteniendo el sentido del humor, la alegría y el optimismo. De modo que es un tipo muy inspirador, y fue muy interesante interpretarlo”, explicó el actor.



John David Washington (Tenet, Malcolm y Marie, e hijo de Denzel Wahington) es Harold Woodman, un abogado que resultó herido en la guerra. Al regresar a Nueva York, brinda ayuda legal a los que no pueden defenderse solos.



“Burt tiende a ser más emotivo y vulnerable, en cambio Harold es como una roca”, según Russell. “Harold es una persona muy sólida, pero tiene gestos y un corazón muy tiernos. Está muy presente, tiene una mirada inteligente. Le han pasado muchas cosas, que nos cuenta en el tercer acto”, agregó el director.



Margot Robbie (Yo soy Tonia, El escándalo), dos veces nominada a los Premios Oscar, interpreta a Valerie Voze, la artista y heredera que se hace amiga de Burt y Harold. Valerie defiende las virtudes del arte, el amor y la belleza. Es una persona extraordinaria que les cambia la vida, llevándolos a Ámsterdam. En palabras de Burt Berendsen: “Es brillante, pero loca”.



“Un tema recurrente que aparece con Valerie es que su verdadera pasión en la vida es encontrar la belleza y sacar arte del trauma. Ellos se conocen en circunstancias traumáticas, pero ella tiene esta capacidad única de encontrar la belleza en eso“, contó Robbie.