Amparo Arrebato llega a Telepacífico con Martha Isabel Bolaños

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Cali y Jamundí fueron los escenarios donde se grabó la serie ‘Amparo Arrebato. La negra más popular’, que se estrena hoy, a las 8:00 p.m., por Telepacífico.



Fue coproducida por el canal regional y una sinergia de productores asociados con Julio Echeverry como gestor de la iniciativa, en alianza con David Vergara y Óscar Rodríguez, de Container Films, y Lucho Velasco, de Noelia Films, quienes participan no sólo detrás de cámaras, sino también en su rol actoral.



“Grabamos 15 capítulos durante 24 días con un equipo conformado por 104 personas y los $1.500 millones se quedaron en casa y generamos empleo”, explica David Vergara Agudelo, uno de los productores de la tercera producción más grande del país, “grabada en tiempos de pandemia y la primera en factura, en 8K, con la máxima calidad y dineros del estado”.

Puede leer: Conozca los detalles de la nueva versión de 'Café con aroma de mujer'

El elenco en el que sobresale el talento caleño, es encabezado por Martha Isabel Bolaños y Luis Fernando ‘El Negro’ Salas, quienes interpretan a Amparo Arrebato y a Caliche; y están también Marilyn Patiño y Omar Murillo (Apolo), junto a revelaciones juveniles como Kimberly Martínez Luna, quien hace de Amparo cuando esta tenía 18 años; Felipe Aguilar, quien es Caliche; Danharry Colorado (Apolo); y la cantante Alison Joan (de A Oto Nivel), en el papel de hija de la bailadora.



Dirigida por Liliana Bocanegra (Celia Cruz, Nuevo Rico Nuevo Pobre, Bazurto, La Esclava Blanca y La Ronca de Oro), la serie de ficción, que no es biografía, está basada en una investigación sobre un ícono de la caleñidad, Amparo Arrebato, bailadora de los años 60 y 70 en Cali, y toca la vida de Amparo Ramos. Ella fue una de las tres Amparo Arrebato que existieron, quizás la más emblemática y quien inspiró la canción de Richie Ray y Bobby Cruz.



Hablamos con Kimberly, licenciada en Artes Escénicas de Bellas Artes, previo al estreno de esta producción que tendrá en su salsa a los vallecaucanos y a los colombianos.

¿Cómo llegó a sus manos el papel de Amparo Arrebato joven?

​

Un amigo que conocí en unos talleres de teatro con la actriz Vicky Hernández, me contactó con el casting de la serie. Les envié mis fotos, me mandaron el guion y me preguntaron si tenía experiencia bailando, dije que sí. Presenté el primer casting, me sentí muy a gusto y me llamaron de nuevo. Salí corriendo con mi mamá a conseguir una pinta de los años 60 y preparé tres escenas. A los días me dijeron que había quedado seleccionada.

Kimberly Martínez Luna es Amparo Arrebato adolescente. Especial para El País

¿Siendo tan joven, sabía algo de la bailadora a la que iba a interpretar?

​

Yo empecé a bailar desde muy pequeña en el Ballet Nacional de la Salsa de Colombia, al que me llevó mi mamá y allí no sólo aprendes salsa, sino otros géneros, y además de bailar, conoces la historia. Así que ya conocía a este personaje icónico de nuestra ciudad, que se caracterizó por su forma de bailar.

¿Qué sabe de este tipo de baile de la época?

​

Vengo de hacer cabaret, son cubano, muchos estilos de baile, pero no se puede comparar la salsa que se baila hoy en Cali con la de los años 60 o 70. La técnica y el estilo son distintos, las manos se colocan diferente, ahora va más ligada con la danza clásica, para que las bailarinas se vean elegantes.



Antes era más el disfrute, el sabor, la experiencia lo que se transmitía al bailar. Danharry y yo tomamos unos talleres junto a Martha Isabel y otros compañeros con Lorena y con Canelo, y montamos una coreografía que va a salir al aire en la serie.

¿Qué desafío le implicó representar a Amparo, la atleta?

​

Este proyecto fue declarado por mi mamá y puesto por Dios en mi camino, tengo muchas cosas de mí que le puedo prestar al personaje, no sólo bailo desde niña, hice patinaje de carreras, que aunque tiene técnicas muy diferentes al atletismo, me sirvió en mi estado físico y para adquirir la disciplina del deportista. En las escenas corriendo grabé con chicas atletas, que me enseñaron mucho, las respeto y las admiro.

¿Cómo ha sido su interacción con Martha Isabel?

​

Ha sido súper querida, nos sentamos a hablar de cómo percibimos a Amparo y nos pusimos de acuerdo en gestos y frases que ambas usamos para conservar la linealidad, como el saludo que tenemos con Apolo. Estoy muy agradecida con ella.



Caleños

​

La productora que hace posible estas producciones en Cali es Container Films, que lleva cuatro años. Los socios propietarios son David Vergara Agudelo, actor, director y productor, y Óscar Rodríguez, actor, productor ejecutivo y financiero.



El próximo año harán una serie de salsa y adquirieron los derechos para hacer la serie El Enmaletado y otra sobre la vida de un futbolista colombiano famoso.



“Amparo Arrebato representa a todas las mujeres caleñas que se levantan todos los días a trabajar. A algunas Dios les pone el talento en las manos, a otras en los pies”, dice David Vergara.

“Queríamos una mulata que reflejara a la caleña típica y somos muy afortunados de tener a la Amparo Arrebato más similar y comprometida, Martha Isabel Bolaños, se portó fenomenal”, agrega Vergara.