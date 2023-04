Amor de película: estrella de ‘Stranger Things’ Millie Bobby, se casará con hijo de famoso músico

La generación Z se ha encargado de sorprender al mundo con su pragmática forma de pensar y actuar, y para la muestra un botón, pues la creciente estrella de la serie ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, acaba de anunciar su compromiso con Jake Bongiovi.



La actriz, de apenas 19 años de edad, usó su Instagram para dar la noticia a sus más de 63 millones de seguidores, luciendo un presuntuoso anillo en una fotografía junto a Bongiovi, hijo de la leyenda del rock Jon Bon Jovi.



La imagen en blanco y negro, que iba acompañada por la frase “Te he amado tres veranos ya, cariño, los quiero todos”, línea del exitoso tema ‘Lover’, de Taylor Swift, dio la vuelta al mundo y en cuestión de minutos encendió las redes de los fanáticos, quienes no dudaron en apoyar la unión, tras casi tres años de noviazgo, y múltiples especulaciones sobre el anuncio de su compromiso.



Para ella, dar un nuevo paso en su vida personal es quizá, una muestra más de que ha dejado de ser la niña que muchos conocieron en su papel como Eleven, pues ahora es una abanderada y contestataria Gen Z, famosa por ser activista contra el ‘bullying’, empresaria a corta edad, una de las actrices jóvenes más cotizadas y dueña de una gran estabilidad laboral.



“Es nuestro momento. Mucha gente nos está escuchando y ahora es cuando tenemos que difundir nuestro mensaje”, dijo en una ocasión la joven actriz, a un importante medio internacional.



Ni qué hablar de su prometido, Jacob (Jake) Hurley Bongiovi, de 20 años, quien también publicó un carrusel de dos fotografías en su cuenta de Instagram, anunciando el compromiso con el texto “Para siempre”. Jake es el tercer hijo del reconocido músico estadounidense, estudiante y entrenador en la Universidad de Syracuse en Nueva York, y se ha definido a sí mismo en redes como: “actor, productor, y un chico genial”.



Un romance que llegó para salvarla, como ella misma contó hace un tiempo, tras sostener un noviazgo con el tiktoker Hunter Ecimovic, a quien se le acusó, luego de la ruptura, de “grooming” (acoso sexual de una persona adulta a una niña), tras comentarios lascivos sobre Millie Bobby Brown, cuando ella tenía apenas 16 años de edad.



“Cuando te humillan públicamente de esta manera, te sientes tan fuera de control e impotente. Alejarme y saber que valgo todo y que esta persona no me quitó nada, me dio mucho poder… Sentí que mi vida finalmente había cambiado de página y que en realidad había terminado un capítulo que se sentía tan largo”: expresó la actriz.



La actriz británica, quien también ha destacado por sus papeles en cintas como ‘Once Upon a Time in Wonderland’ y ‘Enola Holmes’, saltó a la fama internacional con el personaje de Eleven en el éxito de Netflix ‘Stranger Things’, cuya quinta temporada se espera en breve.



Pero para quienes creen en el destino, quizá el de esta joven promesa del cine, ya estaba marcado. Bobby Brown nació en Marbella, España, en el año 2004. Sin embargo, no se crió ahí, para entonces un problema de salud con la pequeña Millie, tenía a sus padres, Kelly y Robert Brown, ambos ingleses, como caballeros errantes buscando solucionar su problema de salud, pues la pequeña había nacido con un trastorno auditivo.



Bournemouth, Inglaterra, fue su segundo hogar tras cumplir cuatro años, hasta posteriormente llegar a Estados Unidos, donde actualmente reside, y donde pese a haber revelado que perdió la audición total de su oído, continúa llevando su vida de manera normal y cosechando éxitos.



Un Amor de Tres Veranos y que va por más temporadas juntos, es lo que ha prometido Millie Bobby Brown a su futuro esposo Jake Bongiovi. Este joven esta enfocado en la actuación, afinidad que comparte con Millie y se ha dedicado al activismo en contra de las armas en E.U. Foto: Tomada del Instagram de Millie Bobby Brown.

Las cosas extrañas’ tendrá una quinta entrega

​

Si la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ dejó la “vara alta” para los fanáticos de la producción, siendo la temporada más vista de la plataforma Netflix durante su primer fin de semana, cuando se estrenó el año pasado, esta nueva entrega no será la excepción.



Y es que, aunque no se conocen muchos detalles de lo que será la nueva temporada, en cuanto a cómo sigue la historia y cuándo será la fecha de estreno, sí hay muchas expectativas de cómo va a ser el desenlace de la emocionante saga de ciencia ficción.



Fueron los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, quienes dudaban con una posible quinta entrega, los que dieron a conocer, a principios de este año, su decisión de grabar ‘Stranger Things 5’, siendo la última vez en que se vea al grupo de amigos de Hawkins.



Los guionistas de ‘Stranger Things’ compartieron una foto en Twitter de la planificación de la temporada final, que será algo más corta que las anteriores. Ocho episodios, señalados en una pizarra bajo un enigmático subtítulo: ‘Etapa de la cuadrícula’, fue el breve adelanto que le dieron al mundo.



“La temporada 5 es como si la temporada 1 y 4 tuvieran un bebé. Y luego a ese bebé le inyectaron esteroides”, escribieron en la red social.



Pero si la noticia ha emocionado a sus fans, lo hará mucho más el saber, que esta producción también contará con una serie animada.



Y es que para expandir el universo de la franquicia, lo harán a través de spin-offs, eso sí, sin sus protagonistas. “Siempre hemos soñado con una versión animada de Stranger Things que siga la línea de los dibujos del sábado por la mañana con los que crecimos. Así que ha sido increíble ver cómo se nos cumple este sueño”, dijeron en un comunicado Matt y Ross Duffer.



Habrá que esperar, qué tiene preparado este misterioso universo.