¿Amor a la vista? Jessica Cediel protagonizó cariñosa escena con famoso productor musical

Jessica Cediel nuevamente captó la atención de usuarios en redes sociales por el posible inicio de otra relación sentimental. Aunque después de su ruptura con el empresario Marck Roesch la modelo no ha tenido otra pareja, rumores apuntan a que ahora estaría saliendo con una personalidad del mundo de la farándula.



Luego de su compromiso fallido con Roesch, parece que el amor nuevamente toca a la puerta de la presentadora. Según portales de entretenimiento en redes sociales, al parecer, Cediel protagonizó una escena junto al famoso productor colombiano Ovy ‘On the Drums’.



Estas imágenes se captaron en el restaurante Rancho MX, que curiosamente pertenece a Pipe Bueno, quien tuvo una larga relación amorosa con la modelo.



En la grabación se ve al productor de música urbana junto a la comunicadora disfrutando en el restaurante ubicado en Cajicá, Cundinamarca. En el video, la supuesta pareja disfruta de la música del lugar e incluso, el artista la toma por la cintura, gesto que acrecentó los rumores.



Hasta ahora, ninguno de los dos se ha referido a este rumor, pero en redes sociales muchas personas especulan que se trata de una nueva relación.



Sin embargo, hay otros indicios de un posible romance entre el paisa y la bogotana. Además de seguirse mutuamente en Instagram, Ovy y Jessica han intercambiado reacciones y comentarios en algunas publicaciones.



En los comentarios, varias personas recordaron a las anteriores parejas de Cediel, especialmente su compromiso con Marck. “Otro anillo para la colección”, “Ya todos sabemos cómo va terminar eso”, “Ellos ya llevan tiempo, desde que fueron a ver una obra de teatro”, dicen algunos internautas. .



Cabe destacar que hace pocos meses, la bogotana fue centro de atención por una publicación de un gran ramo de rosas que recibió. Aunque ella no reveló quién era su enamorado, la nota que acompañaba el detalle mostraba el inicio de un nuevo amor.



“Y sí. Un par de mesecitos y no lo dejamos porque siento muchas cosas cuando estoy a tu lado. Mi amor... Cada día que pasa le doy gracias a DIOS por tener a una mujer tan increíble como tú a mi lado...loviu. Mi bebé, no sabes cuánto te extraño (sic)”, se leía en el mensaje.