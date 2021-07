Álvaro Soler presenta 'Magia', su álbum más íntimo

Andrés Camilo Osorio

El cantante hispano-alemán Álvaro Soler lanzó esta semana su álbum 'Magia', su trabajo más íntimo y "el mejor hasta la fecha" de su carrera musical.

Soler ha logrado en poco tiempo convertirse en uno de los talentos con mayor éxito en el mundo de la música en español.

En tan solo cuatro años, Soler ha sido galardonado con más de 80 discos de oro y platino, ha vendido dos millones de álbumes y suma más de 4500 millones de reproducciones en total en todas las plataformas.

"Esta pausa me ha ayudado a entender a dónde quiero llegar con mi música, y Magia es sin duda mi álbum más íntimo y, en mi opinión, el mejor hasta la fecha. Puede que tenga que ver con el hecho de haber cumplido 30 años, pero ahora soy capaz de abrirme de una manera diferente. Naturalmente, ahora soy un poco más adulto, y eso me permite mostrar todo lo que siento", dijo el cantante sobre este nuevo trabajo.



Estos temas tienen un gran significado para Álvaro, y de ellos tratan canciones como "Si te vas", el sencillo de lanzamiento del álbum.



"La canción trata de una relación con altibajos y de lo complicado que puede ser el amor. En el clip que rodamos en la Costa Brava, donde me siento como en casa, me salvo de mí mismo. Aun si tus amigos y familiares te advierten de que estás en una situación que no es sana para ti, si no lo ves tú mismo, nadie puede salvarte. El único capaz de salvarte eres tú mismo".

Soler cuenta con la colaboración del talentoso dúo caleño 'Cali y El Dandee', quienes lo acompañan en el sencillo "Mañana".

"Esta colaboración me parecía imprescindible para esta canción, ya que cierra un círculo. Cali y El Dandee son increíbles compositores y productores a quienes llevo escuchando desde hace mucho tiempo. "Mañana", sencillamente, tiene algo especial: algunas canciones desprenden una magia particular, y este es sin duda su caso".

El álbum Magia está disponible en todas las plataformas digitales.