Álvaro José Carvajal Vidarte

Desde su estudio en Miami, el mismo que ha visto nacer la mayoría de las canciones que ha grabado en el 2021, Fonseca habló con El País sobre su más reciente sencillo ‘Tu 1ero’, que viene con una letra que incita a perder el miedo y a dar rienda suelta a los sentimientos, porque “en la vida uno no se puede guardar nada”.



El artista también aprovechó la oportunidad para hablar sobre su regreso al escenario con Andrés Cepeda en el ‘Tour Compadres’ y para no olvidar las colaboraciones que pudo hacer en estos tiempos y que le alegraron la vida.



¿Cómo llega la inspiración para escribir ‘Tu 1ero’?



‘Tu 1ero’ nace de la candela y del picante de la atracción y de la química. La canción habla de eso, de esta persona que ya está comprometida, pero llega otra y le dice “tú y yo sabemos que aquí hay una química, entonces o lo dices tú primero o lo digo yo, pero acá nos vamos a echar al agua y esto no lo vamos a guardar”. Después de toda la pandemia y el encierro, una de las conclusiones que quedan es que en la vida uno no se puede guardar nada, si algo se está sintiendo, hay que decirlo.



¿Cómo perder ese miedo a dar el primer paso?



Bailando, esa es la mejor forma de perder el miedo.



¿Cuál es su estrofa favorita de la canción?



La del coro ‘Dímelo tú primero/ Oh, voy a ser sincero/ Pero es que ya no aguanto más’.

¿Ha podido trabajar con su equipo de producción de manera presencial o todo ha sido a la distancia?



He tenido la oportunidad de grabar mucho con mi equipo de producción, mucho a la distancia también. Esta canción la produje con Richi López, que es un compositor y productor colombiano y Richi vive también acá en Miami y nos vimos varias veces, pero a la distancia. La verdad es que hoy en día, ni siquiera por la pandemia, sino por el tema de los estudios y la tecnología la distancia funciona muy bien y uno trabaja sin importar en qué ciudad esté cada uno. Se van grabando y mandando los archivos y eso lo ha hecho todo más fácil.



¿Cómo fue grabar el video de ‘Tu 1ero’?



Lo grabamos en junio en Miami. Lo quisimos hacer en un lugar retro, con muchos colores, bien ‘Miami vibes’, con carros antiguos y palmeras y dimos con un motel increíble que se llama The Sands, que es un clásico y allá fuimos a hacer el video, contando toda esa historia de esta pareja que está ahí, pero hay un tercero que la está mirando a ella y se cruzan miradas y está toda esa candela de lo que es ‘Tu 1ero’.

"‘Tu 1ero’ lo llena a uno de buena energía y creo que en este momento eso es lo que más necesitamos".

Fonseca, cantante.

¿Ya sabe el nombre de su siguiente álbum al que pertenecerá ‘Tu 1ero’?



El álbum todavía no tiene nombre. Ese siempre ha sido uno de los grandes retos de mi carrera, encontrarle el nombre a los álbumes, pero llegará.



¿Al final, qué lo inspira a nombrar un álbum?



A mí si hay algo que me inspire a ponerle nombre a un álbum, es encontrar una palabra que describa el momento por el que estoy pasando en mi vida personal y profesional. Ahí siempre encuentro esa palabra que le da sentido a todo el álbum.



Entonces, ¿por qué ‘Fonseca’ es su primer álbum?



Ese era mi momento de arranque, de darme a conocer y pues la mejor manera era ponerle mi nombre al álbum, para arrancar a hacer camino.



¿Cómo ha sido planear este regreso a los escenarios luego de un año de pausa?



Ha sido un año de mucha incertidumbre, obviamente, pero estamos felices de que se esté viendo la luz. Ya vamos a empezar la gira de ‘Compadres’ en Estados Unidos el 12 de agosto en Los Ángeles, vamos a estar en doce ciudades y luego vamos a Colombia, donde tenemos confirmados Bogotá y Medellín a finales de noviembre y ojalá podamos confirmar Cali y otras ciudades. Estamos felices de regresar a los escenarios.



¿Qué es lo que más extraña del público presencial?



Todo. Tocar con la banda, extraño hasta la prueba de sonido. Obviamente lo que más extraño es estar ahí en el escenario tocando, porque la conexión que hay en el escenario es una cosa que no se repite ni se reemplaza con nada. Por más que hemos hecho conciertos virtuales, nada nunca se compara con eso.



Este año ha colaborado con muchos artistas: Marc Anthony, Superlitio, Andrés Cepeda, ¿cómo fue trabajar con ellos?



Han sido colaboraciones muy bonitas. Con Diego Torres también hicimos ‘Este corazón’; con Superlitio, ‘Perdóname’, que es una canción que siempre me ha gustado de ellos y que siempre que nos veíamos les decía “tienen que invitarme a cantarla” en un escenario me refería yo, pero cuando me llamaron a invitarme a hacer parte del álbum me emocionó mucho y ahora ya, después de estas dos colaboraciones, hacer esta canción solo también me gusta. Me encantan las colaboraciones, me encanta hacer música solo, me fascina hacer música.



El nuevo álbum de Fonseca contará con algunas colaboraciones sorpresa, que se empezarán a escuchar en octubre.

Intacto

¿Qué no ha cambiado de Fonseca en todo este tiempo que lleva en la música?



Mi esencia siempre ha estado ahí, por más que me he movido por distintos géneros, porque siempre me ha gustado experimentar.



Mi esencia se ha mantenido siempre ahí y mi manera de contar las cosas, de vivir las cosas, mi forma de hablar del amor, del desamor, de la conquista, la candela y la atracción, siempre han sido las mismas.



Mi lenguaje es el mismo de siempre y creo que eso, al final del día, es esa esencia que, sin importar el género o el sonido que use, siempre estará presente.