Aliste las crispetas: estos son los estrenos más esperados de Netflix para agosto

Netflix no ha recibido las mejores noticias en los últimos meses con una caída importante en su número de suscriptores. Pero aún así, sigue con gran número de estrenos mensuales, como los que ha preparado para el mes de agosto.



El reto no es sencillo, pero para ello, contará con casi dos estrenos al día durante agosto, entre nuevas series y nuevas temporadas, películas, especiales, una franja especial infantil y otra animé.



Series para todos

En cuanto a series, el 4 de agosto se estrenará ‘Tamara Falcó: La marquesa’, un reality que muestra la vida de una mujer de la alta sociedad que busca el equilibrio entre el trabajo, la familia y la diversión. Ella es la hija de Isabel Presysler y Carlos Flacó, y quien cuenta con el título de marquesa en España.



El 5 de agosto estrena ‘Sandman’, una serie de Neil Gaiman, con altas dosis de violencia, abordando temas como el consumo de las drogas y el suicidio, siendo una adaptación de los cómics.



Para el día 10 se espera el estreno de la tercera temporada de la serie de drama y terror sobrenatural, ‘Locke & Key’, que también viene del mundo del cómic.



Ese mismo día, llega ‘Remodelación instantánea’ , un reality con un equipo de renovadores que toma grandes riesgos y hace planes meticulosos para transformar hogares familiares por dentro y por fuera en solo doce horas.



Las series coreanas siguen presentes en su oferta, esta vez con ‘Una familia ejemplar’, con mucho drama y acción. Tras robarle dinero a un cartel, sin saberlo, un profesor sin dinero no encuentra otra forma de salvar a su familia que trabajar como contrabandista.



Para los amantes de las telenovelas, la buena noticia es el regreso del actor Eduardo Capetillo con ‘Donde hubo fuego’, el 17 de agosto, una historia en la que Poncho busca pistas del asesinato de su hermano, lo cual lo conduce a un cuartel de bomberos, en el que encontrará romance, familia, pero sobre todo peligro.



Los estrenos continuan y el 19 la plataforma contará con tres estrenos, comenzando con ‘Ecos’, una esperada miniserie de suspenso donde dos gemelas intercambiaron vidas en secreto, hasta que una de ellas

desaparece. También estará ‘Alma’, una serie española donde su protagonista pierde la memoria en un accidente donde casi todos los demás murieron, por lo que ella intenta recuperar sus recuerdos e identidad.

La platafora de streaming estrenará ‘Ted Bunny: la confesión final‘, en la cual un perfilador del FBI forja una complicada relación con el estadounidense asesino en serie. Especial para El País

Otro imperdible es la comedia ‘Mo’, sobre la vida de un refugiado palestino que debe convivir en medio de dos culturas, tres idiomas y una gran cantidad de tradiciones, mientras intenta mantener a su familia palestina.



Esta se estrenará el día 24, cuando también estará disponible ‘Ollie está perdido’, inspirada en el libro ‘La odisea de Ollie’, siendo una serie familiar que sigue las peripecias que enfrentan a un juguete y su dueño para reencontrarse.



Ese mismo día llegará ‘Selling The OC’, donde dos gemelos lideran un negocio que deciden expandir al condado de Orange (California), donde un nuevo equipo muestra propiedades frente al mar y revuelve las aguas.

‘En la mente de un gato’ es un especial donde expertos analizan la mente felina para revelar sus verdaderas capacidades en este cautivador y tierno documental. Su estreno será el 18 de agosto.



El 30 se estrena la tercera temporada de ‘Soy un asesino’, donde convictos hablan sobre sus crímenes y reflexionan sobre sus acciones.



‘That´s Amor’, el peor día de la vida de Sofía, en el que perdió su trabajo y el “amor de su vida”, podría convertirse en un maravilloso momento para empezar de cero. Especial para El País

Maratón de cine en casa



Son 19 películas las que entrarán a formar parte de la oferta de Netflix durante el mes de agosto, comenzando este lunes con dos clásicos protagonizados por Tom Cruise, ‘Top Gun: Pasión y gloria’ y ‘Misión: Imposible’. También llega la comedia romántica: ‘¿Qué culpa tiene el karma?’.



‘El ascenso de las Tortugas Ninja: La película’, donde estos peculiares heróes adolescentes ponen a prueba sus poderes místicos cuando unas despiadadas criaturas de otro mundo buscan desatar el caos extremo.



Desde España llega ‘Código: Emperador’, una película sobre un agente de inteligencia que tiene la tarea de incriminar a un político sin trapos sucios.



Turquía no deja de sorprender entre el drama y la comedia, con ‘La canción del corazón’.



‘Ricardo Quevedo: Mañana será peor’, represa con el mejor humor colombiano a las pantallas de la plataforma Especial para El País

Entre la realidad

y el humor



En cuanto a los documentales y especiales, el mes de agosto comenzará el día 2, ‘Ricardo Quevedo: Mañana será peor’, el monólogo del comediante colombiano sobre riñas de tránsito y peleas de pareja en la pandemia. En este explora situaciones absurdas que ponen a prueba nuestra paciencia.

También se estrenará ‘Fiasco total: Woodstock 99’, un trabajo sobre cómo un festival de 1969 de música y paz, se volvió a realizar tres décadas después, en medio del caos y la violencia.



Además, se estrenará ‘Hecho en México’, acerca del paisaje, el arte y la cultura de México que cobran vida en este tapiz visual acompañado por la música de algunos de los artistas mexicanos más queridos.



A través de entrevistas, los autores del robo bancario más famoso de Argentina detallan cómo y por qué llevaron a cabo la radical operación de 2006 en ‘Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo’, que se estrenará el 10 de agosto. Para el día 11, ‘Mi tabla de salvación: La historia de Leo Baker’, donde el célebre skater Leo Baker comparte los detalles de su ascenso a la fama.