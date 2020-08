Alejandra Guzmán: nueva música, sus relaciones y otros de sus secretos

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Alejandra Guzmán, en medio de polémicas, y por más de 30 años, ha cantado en defensa de la libertad y de quienes desean que los dejen ser como quieren ser, y en el 2020 continúa en esa línea con su sencillo ‘Vive y deja vivir’.



La Guzmán, como se le conoce, interpreta esta canción de la mano del cantautor puertorriqueño Ñengo Flow, bajo la producción y composición del caleño Nicolás Mayorca, dando como resultado un tema con sabor caribe y aires de la música regional mexicana, con el sello de su voz y su energía.

La idea era lanzar un nuevo álbum este año, pero la pandemia le cambió los planes, e irá presentando cada una de las canciones que terminarán haciendo parte de un nuevo disco que publicaría posiblemente en el 2021.



El País y Colprensa hablaron con la cantante, cuyo único tema vedado es su hija y colega Frida Sofía.

Puede leer: Un recorrido por la biblioteca imaginaria de Harry Potter

¿Cómo se dio la unión con Ñenjo Flow para esta canción?

​

Nos presentó un amigo en común a distancia, nunca nos hemos visto. Me contaron que era fan de mi trabajo, lo escuché y me pareció perfecto incluirlo, porque esta canción es fresca, invita a la gente a no juzgar y a respetar las diferencias. Un mundo en donde todo es igual no tiene gracia, todo es gris, mientras que para los gustos los colores, como dicen, y quería integrar varios géneros musicales y estilos en una sola canción. Y quedó esta explosión que se logró junto a mi productor Nicolás Mayorca.

¿Por qué eligió a Nicolás como su productor?

​

Todo comenzó porque teníamos una cita para escribir juntos y descubrí allí toda su capacidad, es un gran talento colombiano. Me gustó que es original y tenemos mucha química a la hora de hacer música. En esa ocasión, sacamos dos canciones en un día, lo que hace mucho tiempo no me pasaba, te puedes demorar mucho más para lograr buenos resultados. Fue él quien le puso la buena vibra que tiene la canción.

Esta canción es un adelanto de lo que será su próximo álbum, ¿Cómo va el trabajo de ese nuevo disco?

​

Estamos sacando esta primera canción y viendo cómo va. Queremos ir trabajando sencillo por sencillo. Por ahora, no tengo pensado sacar un álbum, por lo menos este año, ya veremos qué nos trae el 2021.

Alejandra Guzmán hizo con Nicolás Mayorca un par de canciones, “quedaron increíbles. Este año y el próximo estarán cargados de buena energía y de música”, afirma ella.

¿Qué tan difícil ha sido para usted vivir y que la dejen vivir?

​

Siempre he hecho las cosas que he querido en mi vida y en mi carrera, sin preguntarle a nadie, pero tampoco he pedido permiso. No es fácil vivir así, pero es más divertido.

¿Cuál ha sido el costo (sentimental, familiar y energético), de ser una persona y artista auténtica?

​

Me ha tocado construir mi vida y mi carrera con garras, sin miedo. Si tú no te atreves, alguien más se atreverá, me es fácil porque no es un personaje, así he sido desde chiquita. Ser yo, sin dejarme cambiar de nadie, me ha costado algunas relaciones, pero estoy segura que quien me conoce y me acepta, permanece a mi lado.

¿Qué la inspira hoy en día?

​

Siempre me ha inspirado mi familia, el rock, la música, pero sobre todo el querer llegar a la gente con un mensaje de liberación, de coraje para que dejen de sentir miedo por mostrarse como son.

“El acoso mediático no me interesa, afortunadamente no sufro de miedo, vergüenza o interés por lo que piensan de mí; las personas que me conocen no me juzgan, y esa es la gente que tengo cerca”.

¿Cómo se relaciona con las nuevas generaciones?

​

Ya son 30 años de carrera y he trabajado con músicos y productores de todas las edades, eso siempre hace que mi sonido se mantenga vigente. Aunque he crecido con una generación, siento que las nuevas generaciones llegan a mí con mucha curiosidad y me respetan porque me ven original, auténtica, identifican que no soy un producto. Son personas menos crédulas, no comen entero, buscan música y artistas reales y eso lo encuentran en mí, porque eso no se improvisa.

¿Cuál es el papel actual de la mujer del rock y pop en México?

​

Me alegra ver que las mujeres somos cada vez son más importantes para la música, en todos los géneros, lo cual, ya no es novedad. He dedicado mi vida y mi carrera para dejar un mensaje de liberación. A las latinas siempre se nos obligó a ser buenas esposas, amas de casa, muy arregladitas... a lo único que estamos obligadas es a ser felices, hacer lo que nos gusta con pasión y nada más.



Hay que perder menos tiempo en ‘tratar de ser’ para comenzar a ser de verdad, eso deseaba expresarlo en mi canción, que la única forma de ser es atreviéndose. Yo me he atrevido desde muy joven y no me arrepiento, estoy orgullosa de lo que soy, porque eso ha servido de inspiración para muchas mujeres que hoy en día hacen la diferencia en la música en Latinoamérica.

¿Qué tanto cambió su agenda por la pandemia de Covid-19?

​

Completamente, tuve que cancelar varias giras. Cuando empezó esto yo estaba bien protegida en mi casa en Oaxaca y al salir a Ciudad de México después de una larga promoción en Miami, me di cuenta de lo complejo que está este tema en las grandes ciudades.

Por ahora la virtualidad es la única herramienta que nos permite estar conectados con nuestro público. Hay que trabajar duro para mejorar esta experiencia, mientras que todo vuelve a la normalidad”

¿Después de sus problemas de salud ha decidido no hacerse otra cirugía estética?

​

No me arrepiento de nada de lo que he hecho, todas mis cicatrices son la historia de mi vida y de no haberme equivocado, no habría aprendido. Amo mi cuerpo como hace 20 años lo hacía, igual o más.

¿Qué significó para usted que hicieran un biopic suyo protagonizado por la colombiana Majida Issa?

​

Majida es “mi parcera”, como dicen en Colombia, la quiero y admiro mucho, hizo un gran trabajo y me encantó su interpretación. Fue un gran honor para mí y ver que la serie aún se reproduce en distintos lugares del mundo, me llena de felicidad. La gente quiere saber todo sobre mi vida privada y allí hacen un buen resumen de mi aventura por la vida, además de mis logros en mi carrera.

¿Cómo es su relación con Enrique Guzmán?

​

Perfecta. Amo a mi padre, como a nadie.

¿Qué recuerdos tiene de Colombia?

​

Colombia está siempre conmigo a donde voy, como coach en la Voz USA, he compartido mucho tiempo con mi amigo Carlitos Vives, que me transmite esa energía y amor que siempre demuestran los colombianos. Toda la vida me han apoyado, me encanta ir a Colombia y espero estar pronto allá. Y esta nueva canción tiene mucho de su país.