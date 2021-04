Alejandra Azcárate vuelve a RCN y llega a Netflix

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Después de cuatro años Alejandra Azcárate regresa a las noches de la televisión colombiana con ‘¿Quién es la máscara?’, un nuevo formato que prepara el Canal RCN y que será lanzado una vez culmine el Factor X.



En este nuevo proyecto la actriz, presentadora y comediante compartirá pantalla con personajes como la actriz Lina Tejeiro, el comediante y ganador de Masterchef Celebrity Piter Albeiro, el cantante Ilane, la presentadora Susy Mora y el humorista barranquillero Juanda Caribe.



“Personajes a nivel nacional competirán para no ser vistos de frente. Cada celebridad deberá adoptar un atuendo y una máscara para ocultarse a lo largo del juego. Todos cantarán, bailarán y hablarán con sus voces distorsionadas. La misión de los cuatro investigadores, de los que hago parte, será descubrir sus verdaderas identidades por medio de pistas y de la intuición”, afirma la artista, quien agrega que este programa será uno de los proyectos más grandes del canal. “Es un formato nuevo en Colombia, es la primera vez que se hace y la apuesta de RCN ha sido gigante”, explica.



Los últimos años, Alejandra Azcárate se había dedicado a la televisión internacional, tiempo en el que trabajó junto a distintos canales como E Entertainment y Discovery Home and Health y aunque había realizado algunas participaciones cortas en producciones nacionales como en la telenovela ‘Enfermeras’ donde fue invitada especial en un capítulo, ahora se prepara para volver de lleno. “Volver a RCN, canal al que había renunciado y el cual ahora cuenta con un nuevo equipo ejecutivos y con productores que siempre han valorado mi trabajo, es una dicha total que asumo con gratitud”, sostiene.



A la par que la comediante desarrollaba este proyecto, se dejó tentar también por el esplendor del podcast, el formato de audio que se ha venido posicionado en el mundo y que durante la pandemia alcanzó su máxima acogida.



“El podcast era un universo desconocido para mí, de hecho, es una plataforma muy virgen aún en Colombia. Me habían propuesto desarrollar mi propio contenido de audio durante dos años en ese formato y nunca quise arrancar. Ahora, por simple impulso, decidí lanzarme y ha sido un inesperado éxito el ejercicio”, comenta ella, haciendo referencia a ‘La Azcárate al oído’, podcast que lanzó en marzo de este año a través de las plataformas Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast, Spreaker y Podcast Addict. Tan solo tres días después de su lanzamiento, la producción logró alcanzar el puesto #1 dentro de los contenidos más escuchados de Apple Podcast y de la misma manera, se convirtió en tendencia #1 en Spotify.

Al preguntarle cuál considera que ha sido la razón del éxito de esta propuesta, la artista de raíces vallecaucanas lo resume en una sola palabra: Autenticidad.



“La Azcárate al Oído es un espacio íntimo que me ha permitido exponer mi opinión sobre distintos temas con absoluta libertad y al parecer esa óptica particular ha generado una enorme afinidad con el público por medio del cuestionamiento interno y la reflexión”, expresó.



El podcast cuenta hasta el momento con siete episodios que desarrollan diferentes temáticas como la soledad, el cambio, e inclusive, la soltería. “Elijo los temas basada en los asuntos cotidianos que me generan algún tipo de inquietud. Se los consulto a Álex Pinilla, mi productor y compañero de fórmula. Debatimos y una vez tenemos clara la ruta me siento a escribir el guion para luego entrar en la interpretación del texto y dar paso a la grabación del episodio. Por último, se cierra el proceso de edición y de ahí en adelante es la gente la que determina la empatía con lo que me expreso”, narra y aclara que por medio de este material no le interesa generar controversia sino análisis. “No juzgo, no señalo, ni me caso con ideas fijas. Invito al cambio interno y a la amplitud de pensamiento sin buscar tener la razón, que por cierto, de nada sirve”, añade.



A lo largo de estos meses, ‘La Azcárate al oído’ ha seguido alcanzando los tops de las plataformas, incluso, se posicionó dentro de las #5 principales tendencias de Spotify España.

Llega a Netflix

La polifacética artista ha compartido las novedades de sus proyectos a través de sus redes sociales, donde sostiene una estrecha relación con su comunidad de más de 3.200.000 espectadores. Entre ellas, se destacó la revelación que publicó en abril de este año en la que anunciaba su llegada a Netflix.



“Estoy muy feliz en este momento por poderles anunciar que pronto llegará ‘La Azcárate de frente’ a Netflix. Un formato original al que le apostó la plataforma audiovisual más importante del mundo y que hoy me llena de orgullo en nombre de un grandioso y robusto equipo de trabajo. Una sinergia auténtica entre los monólogos que surgen de mis cuestionamientos internos, los sketches y el talk show en un mismo universo. Un esquema en el que, sin arandelas ni tabúes, tocaré diversas temáticas cotidianas. Expondré mi criterio y mi opinión, amparándome siempre en diversos puntos de vista con el fin de nutrir a través de la sátira, esta perspectiva propia de nuestra cruda realidad sin juicios ni prejuicios”, publicó en su cuenta de Instagram.

Al abordar este tema, sostiene que no puede revelar más detalles, pero que es el proyecto más grande e importante que ha hecho a nivel internacional en toda su carrera.



A la par que cocina todo esto, la artista que debutó en el mundo del espectáculo en 2002 y desde entonces se ha mantenido vigente, ha desarrollado múltiples campañas publicitarias y proyectos de toda índole. “Cuando uno anda derecho por la vida, la cosecha es frondosa”, sostiene y afirma que la cualidad que hace tan atractiva a La Azcárate y su mundo es el magnetismo de la honestidad con el que aborda la vida.



A nivel personal, revela que sin duda el contexto que enfrenta el mundo con la pandemia del Covid-19 ha sido una prueba dura y compleja para todos en la que ha tenido que asumir nuevos retos y realidades. Por ejemplo, Alejandra era conocida por su espíritu aventurero y los viajes fantásticos que emprendía constantemente. Pero la llegada del virus la obligó a frenar un poco y experimentar nuevas dinámicas en casa.



“Ha sido rarísimo. Antes mi esposo y yo viajábamos frecuentemente por temas de trabajo, lo cual nos permitía inhalar y exhalar juntos con suficiente oxígeno. Ahora el reencuentro permanente ha pasado por distintos colores. Lo hemos disfrutado, nos hemos caído gordos, hemos discutido, nos hemos reído más que siempre, hemos tenido fases de silencio, nos hemos unido de una manera muy apacible y hoy sé con mayor certeza que el día que ese hombre se quiera separar de mí, me voy a vivir con él, así que está jodido”, confiesa con jocosidad.



Este año habrá una dosis recargada de La Azcárate y sus apuntes que, entre chanza y risa, confrontan a las personas con su realidad.