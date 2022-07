Al estilo Bizarrap: Nico Servidio, el artista y productor argentino de talla internacional

Con tan solo dos años formales en el medio, el artista y productor argentino Nico Servidio se abre paso por la esfera internacional del género urbano, siguiendo los pasos de su compatriota Bizarrap.



Nico recuerda con asombro y gratitud sus logros obtenidos en tan poco tiempo, sin poder creerlo aún, ha recorrido toda Argentina y gran parte de Latinoamérica con su música. Además, esta ha llegado hasta los oídos de amantes del género en más de 140 países del mundo.



Sus temas han llegado a estar en el top de los virales de las listas más importantes de plataformas musicales en Latinoamérica y Europa, como Spotify, YouTube y Apple Music.



Gracias a todo esto, ha creado una comunidad de más de 900 mil seguidores que comparten su pasión musical y acompañan de cerca su carrera artística.

El lado más humano del artista

Pese a todo este éxito creciente, Nico mantiene su lado humano y no se olvida de sus inicios. Es así como demuestra que su misión, más allá de llegar lejos con su música, es mostrarle al mundo que puede llegar lejos manteniendo esa personalidad humilde, alcanzando sus sueños y metas, surgiendo de un país con un contexto actual complejo como Argentina.

Asimismo, siempre está presto a ayudar a sus colegas que van naciendo en la industria, prestando sus servicios como productor y Dj. También aprovecha sus redes sociales para crear contenidos educativos sobre su labor musical.



Nico tiene claro que lo hace feliz en la vida y no se inmuta a la hora de afirmar que “la música es lo único que hace que mi estadía en este mundo, tenga coherencia, deseo, inspirar la misma admiración que yo tengo por la música en otros, a través de colaboraciones, charlas y todo tipo de evento o momento que me permita conectar con gente nueva”.

Autenticidad: su clave a la hora de hacer música

En este mundo donde domina la actualidad y lo viral, Nico tiene claro que seguir las tendencias del momento es la base para que sus creaciones tengan un 'plus' en las plataformas musicales. “Generalmente, antes de entrar al estudio escucho 3 – 4 horas de mis artistas favoritos para entrar en mood, luego intento deconstruir sus canciones a mi estilo y al entrar al estudio, ya estoy prendido fuego”.



Uno de sus sueños es abrir un show de Bizarrap, su compatriota que ha hecho canciones junto a artistas de la talla de Residente, Nicky Jam y Anuel AA a nivel internacional. También ha hecho 'juntes' con sus coterráneos Cazzu, Paulo Londra y Trueno, entre otros.



De igual forma, le gustaría que algún día cambiara la forma en la que las industrias musicales valoran el trabajo de los artistas en cada país. “En Argentina, particularmente una escucha vale 4 o 5 veces menos que una en España, por ejemplo. Es totalmente injusto que los artistas, en especial latinoamericanos, no puedan trascender si no es con publicidad bruta”.



Finalmente, Nico Servidio le deja un mensaje a aquellos que quieren incursionar en el mundo artístico: “Jamás se rindan, sin importar de donde vengan, la poca fe que tengan las demás personas en ustedes, hasta quizás sus padres o los pocos recursos materiales con los que cuenten, hay un solo realidad, hoy si aprendiste o viviste algo nuevo ya sos mejor que ayer, siempre seguir. Pero siempre cuentan con un amigo acá”.



A continuación un listado de algunos temas de Nico, agregándoles su toque personal y que han hecho bailar y disfrutar a muchas personas al rededor del mundo: