Cuando "Star Trek" se emitió por primera vez en 1966, los estadounidenses aún no habían pisado la Luna y la idea de que los humanos pudieran vivir y trabajar algún día en el espacio aún parecía remota.



El martes, William Shatner, que interpretó al capitán Kirk en la emblemática serie, será el primer actor del reparto en hacer el viaje a la "última frontera" de la vida real.

Él y otros tres pasajeros subirán a un cohete de Blue Origin desde el oeste de Texas para el que será el segundo vuelo suborbital tripulado del multimillonario Jeff Bezos, en un evento que fascinará a los fans del fenómeno de la cultura pop que inspiró a generaciones de astronautas.



"Pienso mantener mi nariz pegada a la ventana. Lo único que no quiero ver es un gremlin mirándome desde el otro lado", bromeó el actor canadiense en un video publicado por Blue Origin. A los 90 años, Shatner se convertirá en la persona de más edad en llegar al espacio.



La decisión de Blue Origin de invitar a uno de los viajeros espaciales más emblemáticos de la ciencia ficción no es inocente: debería ayudar a mantener el interés del público en la carrera entre varias empresas privadas del sector.



En julio, el multimillonario británico Richard Branson voló a bordo de una nave espacial de Virgin Galactic, pocos días antes de que Jeff Bezos viajara en el primer vuelo tripulado del cohete New Shepard, el mismo que transportará a William Shatner.



Por su parte, SpaceX envió a cuatro turistas espaciales a la órbita terrestre por tres días en septiembre, una misión que fue objeto de una serie de Netflix.



"Llevar a una celebridad como William Shatner, que está relacionada con el espacio, aporta una especie de resurgimiento y crea atención mediática", dijo a la AFP Joe Czabovsky, experto en relaciones públicas de la Universidad de Carolina del Norte.

Serie pionera



La serie original de Star Trek se cerró después de tres temporadas, pero las secuelas y más de una docena de películas alimentaron posteriormente el fenómeno.



En ella, el capitán Kirk comandaba una misión de cinco años para "explorar nuevos y extraños mundos, descubrir nuevas formas de vida, otras civilizaciones".



Su viaje real al espacio durará mucho menos: unos diez minutos en total, de los cuales cuatro serán en gravedad cero. La nave viajará justo por encima de la Línea de Karman, que marca el límite del espacio a 100 km de altitud, según la convención internacional.



La serie "Star Trek" dirigió la atención de Estados Unidos hacia la conquista del espacio, que entonces estaba en sus inicios, al tiempo que abordaba cuestiones sociales.



El reparto era muy diverso en una época en la que Estados Unidos estaba en pleno movimiento por los derechos civiles. En 1968, cuando William Shatner y la actriz afroamericana Nichelle Nichols se besaron, fue el primer beso entre una persona blanca y otra de color en la televisión estadounidense.

Conquista del espacio



La serie también está estrechamente vinculada al programa espacial estadounidense.



El primer transbordador espacial de la Nasa se llamó "Enterprise", en honor a la nave capitaneada por el capitán Kirk. En los años 70, Nichelle Nichols realizó un video para ayudar a la Nasa a reclutar astronautas, especialmente mujeres y minorías. Otros actores de la serie han participado en conferencias de la Nasa o prestaron sus voces en documentales.



"Durante 50 años, 'Star Trek' ha inspirado a generaciones de científicos, ingenieros e incluso astronautas", dijo el astronauta estadounidense Victor Glover en un documental de 2016 sobre los paralelismos entre las investigaciones realizadas en la serie y las que se llevan a cabo hoy en la Estación Espacial Internacional.



¿Otro famoso fan de "Star Trek"? El propio Jeff Bezos. Él por ejemplo ha contado cómo Alexa, el asistente de voz de Amazon, se inspiró en el ordenador de la serie.



El multimillonario incluso apareció, irreconocible bajo un maquillaje de alienígena, en una de las películas: "Star Trek Unlimited" (2016).



La estatus de celebridad de William Shatner, así como su sentido del humor -dijo en una entrevista con la CNN que el cohete New Shepard, que es a menudo objeto de burlas por su aspecto fálico, "insemina el programa espacial"- es una distracción bienvenida para Blue Origin.



La empresa ha sido acusada por algunos empleados -anteriores y actuales- de mantener un ambiente de trabajo "tóxico" y con un sexismo rampante.



En una declaración publicada en internet a finales de septiembre, los empleados se quejaban de la falta de personal, de la escasez de recursos y de la extrema presión para reducir costos y plazos, lo que afectaba la seguridad de los vuelos.



Blue Origin ha negado estas acusaciones.