Abecé para entender 'Dark', la mejor serie del momento en Netflix

Erika Mantilla

l pasado 27 de junio se lanzó la que es en el momento la serie más aclamada de Netflix, ‘Dark’, una historia de suspenso y ciencia ficción creada por Baran Bo Odar, director, y Jantje Friese, guionista.



Aunque se desarrolla en Winden, Alemania, una ciudad que parece ficticia, podría estar basada en Winden im Elztal, al sur de Alemania, una zona de amplios bosques y caminos aislados, y quizás escuelas, cabañas y por qué no, agujeros negros.



La narración sigue las secuelas de la desaparición de un niño, que expone los secretos y conexiones ocultas entre cuatro familias, mientras desentrañan una siniestra conspiración de viajeros del tiempo, que abarca tres generaciones, y se exploran las implicaciones existenciales del tiempo y sus efectos en la naturaleza humana.



Es la primer serie original de Netflix en alemán, que debutó el 1 de diciembre de 2017 y fue recibida con buenas críticas, llegando a compararla con Stranger Things, otra serie de la plataforma. La segunda temporada se lanzó el 21 de junio de 2019 y fue aclamada por la crítica, y entre quienes empiezan esta tercera y última temporada hay gran expectativa. La pregunta ya no es cuando, sino en qué mundo. Como se supo por el tráiler, la temporada 3 ocurrirá en el segundo mundo y dará inicio al tercer ciclo. Aquí, algunos datos para entenderla mejor. Pero, una advertencia, es inevitable que contenga spoilers y todo está sujeto a cambios.

Lea además: Louis Hofmann (Jonas), de 'Dark', habló con El País sobre el último ciclo de la serie

La historia



En la pequeña población de Winden, en Alemania, en un laberíntico sistema de cuevas, existe un camino que conduce a una puerta que conecta diferentes épocas, separadas por un periodo de 33 años: 1953, 1986 y 2019, que es cuando inicia la trama. Cualquiera que encuentre la puerta, puede ingresar al agujero y de acuerdo al camino que tome, puede salir en cualquiera de las tres fechas.





El futuro es nuestro pasado, el pasado es nuestro futuro



‘Dark’ es una serie basada en una concepción filosófica llamada El Eterno Retorno, se puede ver desde dos puntos de vista: uno es que el futuro es nuestro pasado y el pasado es nuestro futuro, es como si al dar una vuelta a una manzana retornamos al mismo punto, el tiempo (no transcurre en línea recta) nos llevará al mismo punto en donde estábamos.



Según esto con el paso del tiempo el universo eventualmente retornará exactamente a cualquier punto en el que haya estado en el pasado, incluyendo a los mismos seres humanos. Pero la manzana a la que se da la vuelta es la misma, no cambia.



Otra forma de mirarlo es que el universo, temporal y espacialmente, tiene un inicio y un fin, pero ese fin es el nuevo inicio de un segundo universo que terminará siendo idéntico al anterior.



Según el primer punto de vista, todo en el universo está predestinado y es inmodificable. De acuerdo con la otra perspectiva, hay posibilidad de cambio, ya que cualquier suceso extradimensional que afecte la progresión de los eventos, cambiará la forma en que ocurrieron antes. Según Noah, todas y cada una de las acciones que tomen los individuos, ya está predestinada. Es decir si alguien está en 2019 y viaja a 1953, ya sus acciones han afectado a 2019 antes del viaje. Y no hay manera de cambiar la situación. ¿El final de Dark le dará la razón a Noah?

El misterioso Noah



Mientras que los Dopplers, los Tiedemans, los Nielsens y los Kahnwalds intentan descubrir qué pasa en su pueblo, Noah, quien lleva un atuendo de pastor, parece saber perfectamente lo que está sucediendo. Manipulador, perverso y sin escrúpulos, no duda en utilizar a quien esté disponible para alcanzar sus misteriosos objetivos.



No cree en Dios, aunque parece una versión de un sacerdote en la cultura protestante. No obstante, sí en el destino y en que todo es inevitable.



El rapto de niños



Noah raptaba niños, con la colaboración de Helge, en 1986, para realizar experimentos en el búnker de la cabaña de este último, para lograr crear un método con el cual viajar por el tiempo, sin recurrir al agujero negro. En 1953 había raptado un niño, ya que sus padres le estaban pidiendo a Egon que lo encontrara. Otro niño raptado fue Mads (el hermano de Ulrich) cuyo cadáver terminó en 2019. Otros casos son los de Erik, a quien se le ve siendo torturado por Noah, y de Yasin, amigo de Elisabeth Doppler.



Cuando ambos murieron, resultado de los experimentos, fueron arrojados a 1953 donde Egon Tiedemann los encontró, teniendo como gran misterio que su ropa estaba hecha en China, y que uno de ellos era árabe o turco. La cicatriz que tenían en los ojos era el resultado del experimento, que se hacía en un dispositivo que cubría los ojos del individuo que se ubicaba dentro, al esforzar al máximo la energía sobre él, terminaba dañando el tejido que cubre los ojos.

El enredo de Mikkel y Michael



La trama de la serie se origina cuando Mikkel Nielsen, un niño de 11 años, desaparece en el bosque en el Otoño de 2019. Mikkel, en una de las muchas paradojas que tiene la serie, es guiado al pasadizo de la cueva que lo termina llevando a 1986, donde es adoptado por la enfermera Ines Kahnwald, quien lo crió bajo el nombre de Michael Kahnwald.



Michael o sea Mikkel se casó con Hannah Krüger y con ella tuvo un hijo, Jonas ¿La cercanía de la fecha en que desapareció y el hecho de ver a su familia, a su padre y a su madre, y a sí mismo de joven, lo condujo al suicidio?



El dispositivo



El dispositivo que diseñó Claudia (y fabricó H.G. Tannhaus), era para ordenar el tiempo y que cada quien siguiera en su época sin las alteraciones que hizo Noah. Para eso incluyó en su plan a Peter Doppler y a Tronte Nielsen. Jonas usó la versión del futuro del aparato y se la llevó a H.G. Tannhaus en 1986 para que lo terminara y él que estudió el celular que Ulrich dejó, vio que el aparato reaccionaba a las ondas del teléfono. Jonas mayor, utilizando el material radiactivo, lo activó. Pero el dispositivo en vez de destruir el agujero negro, lo creó.

La cabaña de Helge



Está encima de la trifurcación de las cuevas, donde se encuentran los portales temporales. Cada vez que ocurre un viaje, se da una fractura en ese punto, lo que permite que se comuniquen los diferentes puntos temporales, sin necesidad de hacer travesía por las cuevas. Por eso Noah y Helge preferían hacer uso de este mecanismo para deshacerse de los cadáveres.



La planta nuclear



El misterio de la Planta Nuclear de Winden tiene que ver con un problema técnico que surgió antes de 1986 y que originó una serie de residuos tóxicos que Bernd, el padre de Helge, ocultó para evitar la paranoia pública, luego de lo sucedido con Chernobil.



Bernd ocultó los residuos en un punto de acceso a las cuevas y sólo le dijo a Claudia sobre lo que sucedía, cuando ella se dio cuenta que los datos no cuadraban. Ella le ordenó a Aleksander que sellara el acceso al punto donde se encontraban los residuos y esa es la puerta que se ve desde las cuevas, y por la que Ulrich pensó que Mikkel se había infiltrado en la planta. Ya en 2019, como consecuencia de las sospechas de Ulrich y de la orden para revisar la planta, Aleksander ordenó a Obendorf, uno de sus empleados, que sacara los barriles con residuos radioactivos de las cuevas y los metiera en un camión para evitar que la policía los encontrara. En este camión es que Jonas encuentra el material radioactivo que necesita para hacer funcionar el dispositivo.



A-B-C Dark...

Cada vez que alguien utiliza el agujero negro para hacer un viaje en el tiempo, se emite de manera fraccionada un tipo de pulso electromagnético, que afecta los dispositivos eléctricos y electrónicos que se encuentran cerca y también los oídos de especies animales, sensibles a frecuencias de sonido muy bajas. La destrucción del oído genera hemorragias en los carneros y ovejas, y hace que los pájaros caigan del cielo, habiendo perdido el sentido de la orientación.



Las familias



Hay cuatro familias centrales en la serie, los Kahnwalds, los Nielsens, los Tiedemanns y los Dopplers. En el salón de Adam es posible percatarse de una división que este le dio a cada familia, separándolas acorde a los elementos de la naturaleza, los Kanhwald son tierra, los Tiedemann, fuego, los Doppler, agua y los Nielsen, aire.



Los Kahnwald:



Jonas Kahnwald (Adam) es el hijo de Hannah y Michael Kahnwald, el hijo menor de Ulrich y Katharina Nielsen. Hannah Kahnwald es la madre de Jonas e Ines Kahnwald es la madre adoptiva de Michael (Mikkel). Inés Kahnwald es la abuela de Jonas y madre adoptiva de Mikkel/Michael. Mikkel Nielsen forma parte de los Nielsen, (una familia aún más compleja). Él es Michael Kahnwald.



Los Nielsen:



Katharina Nielsen es la esposa de Ulrich Nielsen y la madre de Magnus, Martha y Mikkel Nielsen. Martha Nielsen es la hija del medio de Ulrich y Katharina Nielsen.



Magnus Nielsen es el hijo mayor de Ulrich y Katharina.



Ulrich Nielsen es el hijo mayor de Jana y Tronte Nielsen.



Mads Nielsen es el hijo menor de Jana y Tronte Nielsen.



Tronte Nielsen es el único hijo de Agnes Nielsen.



Agnes Nielsen es hija de Erna y hermana de Noah.



Los Tiedemann:



Bartosz Tiedemann es el hijo único de Regina y Aleksander Tiedemann.

Aleksander Tiedemann robó la identidad de Aleksander Köhler.



Regina es la única hija de Claudia Tiedemann, que es la hija de Doris y Egon Tiedmann.



Egon Tiedmann es oficial de policía en 1953 e investiga la desaparición de Helge Doppler y arresta a Ulrich Nielsen, quien viajó en el tiempo desde 2019. En 1986, Egon también investiga la desaparición de Mads Nielsen.



Los Doppler:



Elisabeth Doppler es la hija menor de Charlotte y Peter Doppler y Franziska Doppler es la hija mayor.



Charlotte Doppler fue criada por H.G. Tannhaus, el relojero y creador del dispositivo de viaje en el tiempo.



Peter Doppler es terapeuta y el hijo de Helge Doppler, quien solía trabajar en la central nuclear y era el único hijo de los ricos y poderosos Greta y Bernd Doppler.



Otros personajes importantes son Noah, quien trabaja con Adam para provocar el apocalipsis y crear un mundo nuevo sin tiempo. Sus padres son desconocidos.



Y H.G. Tannhaus, un relojero que vive en 1953 autor del libro donde se explican los viajes en el tiempo. Repara las máquinas del tiempo que coexisten en diferentes líneas temporales.



Líneas temporales



1921. Primera línea, post Primera Guerra Mundial.



1953/54, construcción de la planta nuclear y aparición de los cuerpos de Erik Obendorf y Yasin Friese desde el futuro.



1986/87, época post accidente de Chernobyl. Se sella la cueva con una puerta de hierro y Claudia viaja en el tiempo.



2019/20 el presente, se desmantela la planta nuclear, un hombre se suicidó en el verano de 2019 y en el otoño del mismo año varios niños y adultos desaparecieron con semanas de diferencia. 27 de junio del 2020 es el apocalipsis.



2053-2055, futuro, la ciudad está devastada La antigua planta está amurallada.

Qué hay que saber



La secta 'Sic Mundus' es una orden secreta integrada por viajeros en el tiempo, establecida en 1921 en Winden. La denominación viene de la inscripción “Sic Mundus Creatus Est” (“Así fue creado el mundo”). Los miembros fundadores de la secta aparecen en una foto encontrada por Charlotte, pero los personajes que aparecen no coinciden con sus intenciones futuras, una de las grandes paradojas de Dark.



La Partícula de Dios es la que permite a las personas viajar en el tiempo y es una masa giratoria de materia negra y luz azul brillante, que se creó en 2020 en la planta de energía nuclear. Cuando esta se estabiliza, actúa como un portal y las personas y los objetos pueden viajar a través de él y por lo tanto a través del tiempo. Jonas encuentra la Partícula de Dios en las ruinas de la planta en el 2053 y viaja a 1921 donde halla a un personaje misterioso con el rostro desfigurado. ¿Quién será?