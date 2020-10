Centros comerciales de Cali se reinventan para asumir la 'nueva normalidad'

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Los centros comerciales vienen desarrollando un papel muy importante en el proceso de reactivación económica de Cali y por supuesto del país.



Desde que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud definió los planes de bioseguridad y todas las medidas para proteger la salud de los visitantes, los líderes de estas organizaciones han estado al tanto de ese proceso para cumplir con todas las normas.



Centro Comerciales como Chipichape, Unicentro, Jardín Plaza y la cadena de almacenes La 14 nunca cerraron sus puertas por completo durante la cuarentena, en ellas el personal administrativo siempre estuvo al tanto de todas las directrices y disposiciones gubernamentales para que algunos sectores que operan en sus instalaciones pudieran seguir abasteciendo a las familias caleñas, como en el caso de los supermercados y las droguerías.



Según Acecolombia, el gremio que integra a los centros comerciales, generan 300.000 empleos en Colombia.

Siguen adelante

Han transcurrido casi seis meses desde que la Ciudadela Comercial Unicentro reabrió sus puertas al público por completo, tiempo durante el cual ha innovado en estrategias para beneficio de comerciantes, clientes y visitantes, tales como las ventas online, actividades virtuales, espacios bioseguros y atractivos como el Boulevard del Oasis y el Unisendero Saludable, además, para facilidad de los clientes el parqueadero es gratuito.



“Desde el mes de marzo trabajamos con prontitud en la definición de unos protocolos que dieran garantía de preservación de la salud y la vida; trazamos todas las rutas por donde las personas pudiesen transitar e identificamos puntos críticos de control y desinfección, de manera que quienes nos han visitado encuentren razones para tener confianza y evitar los contagios”, dijo Victoria Arroyave Arias, directora de Mercadeo y Publicidad.

Lo anterior ha permitido que Unicentro Cali mantenga sus puertas abiertas sin interrupción en época de confinamiento para la prestación de servicios bancarios, empresariales y públicos, además de la venta de víveres, medicamentos y artículos de primera necesidad.

Los centros comerciales generan 28.000 empleos directos y un número importante de puestos de trabajo indirectos que constribuyen a jalonar la economía en la región y el país.

A partir de la firma del pacto de bioseguridad, convenio con la alcaldía de Cali y Acecolombia, fortalecimos las medidas permitiendo que quienes nos visitan para comer, hacer diligencias, comprar, ingresar a los centros de negocios o recrearse, lo hagan con tranquilidad y confianza.



“En los ingresos vehiculares se cuenta con personal capacitado para la toma de temperatura, recomendar la desinfección del calzado, uso de tapabocas; la entrega de alcohol para el lavado de manos, guardando las distancias recomendadas, pero atendiendo a las personas con la calidez y el compromiso de servicio que caracteriza a Unicentro Cali. En las baterías sanitarias disponemos de mensajes recomendando el adecuado lavado de manos y la conservación de la distancia. A lo largo de los pasillos, las personas encuentran zonas demarcadas para respetar la distancia, lavamanos portátiles diseñados y fabricados directamente por nosotros y dispensadores de gel antibacterial y alcohol”, explicó Victoria Arroyave.

En Chipichape disminuyó la tarifa general de parqueo. $2.000 pagan los dueños de los carros; $1.500 los motociclistas y $500 los propietarios de las bicicletas. El valor es tarifa única.

Todas esta medidas han permitido que la ciudadela comercial tenga un aforo responsable de personas diarias, donde se han invertido para su seguridad más de $300 millones.

Chipichape

“El 5 de junio empezamos con la reactivación, todo bajo estrictos protocolos de bioseguridad y con una inversión que no se tenía presupuestada, sin embargo, se acataron todas las disposiciones de la Secretaría de Salud para abrir un porcentaje más del centro comercial.

Hoy, a casi 7 meses de la reapertura, Chipichape se está recuperando de la pandemia local, pues nuevas tiendas están llegando como el caso de celulares Xiaomi, que abrieron su nueva sede a inicios de este mes”, explicó Verónica conde, jefe mercadeo del Centro Comercial.

95% de las tiendas han reabierto sus puertas al público en los centros comerciales.

Iniciamos con el 65% de las marcas abiertas, luego en la semana siguiente estuvimos con el 75%, ya estamos esta semana con el 95% de la activación.



La activación ha sido paulatina y nos ha permitido organizar cada vez más los protocolos de bioseguridad.



“Abrir las plazoletas de comida fue muy positivo porque la gente quería ir a los centros comerciales a disfrutar de una buena comida en familia. El pico y cédula nos sirvió para estar más organizados, siendo esta apertura una de las más positivas de la economía”, explicó Conde.

En las puertas de acceso a los centros comerciales, al usuario se le toma la temperatura y pisa el tapete que ayuda a desinfectar el calzado. Especial para El País

La apertura para los niños también significó más flujo, porque la gente no sabía qué hacer con los niños. Además, tenemos una programación variada para que los pequeños se sientan seguros en el lugar.



Para mejorar la seguridad se activó una serie de lavamanos con su señalética para que la gente sepa qué hacer y qué espacios manejar, una inversión que no estaba presupuestada, pero fue necesaria, porque Chipichape acata todas las disposiciones locales, así mismo cada lugar tiene un decálogo que la gente debe acatar. “con esta reactivación septiembre comparado con agosto reportó un crecimiento del 80% y para octubre van mejorar las estadísticas.



En septiembre recibieron la visita de 650.000 personas en el centro comercial.



En la reactivación no tenemos eventos con más de 50 personas, “hicimos la apertura de la misa con un protocolo bien ajustado, pero la Alcaldía nos recomendó que no era pertinente en el momento. Sin embargo, en octubre tenemos el mes de Domingos Musicales, un espacio donde se escucha diferentes ritmos por la red interna del Centro comercial. Este evento inició el 2 de octubre. Allí ofrecemos algunos conversatorios de interés para la comunidad,” concluyó Conde.

Seguir con las ventas virtuales

El gremio de comerciantes, Acecolombia, expresó que las ventas virtuales de textiles serán parte de la época navideña.

En la plazoleta de comidas las mesas están distanciadas, una de la otra, dos metros. Especial para El País

“El consumo se volcará a prendas de vestir, calzado y accesorios, ya que por la coyuntura estos artículos han estado limitados durante el año”, dijo.



Finalmente, los empresarios esperan que los gobiernos locales no apliquen restricciones en próximos días por un eventual aumento de contagios.



El gremio considera que si seguimos operando todos los días, habrá un incremento en las ventas de fin de año del 60% con respecto año anterior, solicitamos respetuosamente que no se vayan a imponer medidas como el pico y cédula.



Acecolombia señala que “la tecnología no solo estará presente en los procesos, también será una constante en los regalos de los colombianos.



“De las tendencias de Navidad, hay categorías que se mueven más que otras, ya nos lo han mostrado los días sin IVA, todo lo que tiene que ver con telefonía, equipos electrónicos para el hogar y prendas de vestir”.

El gremio considera también que el tercero y último día sin IVA que aún no ha definido el Gobierno será clave para que los puntos de venta de los centros comerciales y almacenes grandes ubicados en vías públicas puedan recuperar sus ventas. La recomendación es seguir los procesos por los portales de internet.

Protocolos

- Cada local comercial en Cali maneja su propio protocolo de bioseguridad, que es aprobado por la Secretaria de Salud del Municipio.

- Se piden los datos personales.

- Se realiza toma de temperatura.

- Se les solicita el lavado de manos.

- Se desinfectan los zapatos.

- Se les recomienda el distanciamiento.

- Todos los visitantes deben portar tapabocas.

- Cada Centro Comercial posee su propia señalética de bioseguridad.