Álvaro José Carvajal Vidarte

Las prácticas internacionales se han convertido en una buena alternativa para que los estudiantes tengan la posibilidad de viajar a otro país y así puedan conocer cómo se ejerce su carrera en otro lugar, adquieran independencia, más responsabilidad y diversos aprendizajes tanto laborales como culturales.



El motivo principal por el que muchos jóvenes buscan realizar su práctica en el extranjero es que desean una experiencia para alimentar su hoja de vida y, a su vez, dejar puertas abiertas en otro país para trabajos futuros.

Lea además: Las nuevas apuestas de pregrados y posgrados de las universidades en Cali

Adaptarse a un ambiente laboral cambiante



Luisa Fernanda Laguna Cardona se encuentra desde septiembre del 2019 en Madrid realizando su práctica en convenio con Foster Food, empresa de distribución en el sector de alimentación, tanto nacional como internacional. Ella es estudiante de la Universidad Javeriana Cali del programa de Negocios Internacionales.



Actualmente se encarga del área de proveedores y abastecimiento, es decir, de las compras y búsqueda de nuevos productos y proveedores. Adicional a esto se encuentra desarrollando algunas labores de logística internacional, área donde debe abastecer los transportes de mercancía y llenar los diferentes documentos para poder hacer una importación o un envío internacional.



“Ha sido muy complejo cumplir mi labor por el tema del covid porque en el departamento en el que estoy hay que estar pendiente de que tienes un producto que se vende, entonces si hay 200 cajas debes asegurarte de que al siguiente mes vas a tener otras 200; pero con la pandemia y los cambios que se han tenido ya no se sabe si hay que pedir tanta cantidad porque los restaurantes están cerrando, la gente no tiene cómo comprar”, asegura Luisa.



Su mayor motivación para realizar la práctica en otro país fue por su futuro, su experiencia en la hoja de vida y los aprendizajes que podía adquirir en este nuevo lugar. Asegura que con este viaje puede enriquecer su vida laboral y así poder abrir diferentes puertas no solo en Colombia sino también en Europa.



Para Luisa uno de los aspectos más difíciles que ha tenido que afrontar en su proceso de práctica ha sido el cambio de cultura, entender las diferencias que tienen los colombianos y los españoles en cuanto a su forma de hablar. “Para ellos soy una persona muy educada. Me dicen que tengo que ser más fuerte a la hora de pedir algo, ellos no son de ‘por favor’, ni nada, hablan muy fuerte, y aunque no lo hacen por mal, para mí fue un choque entenderlo porque no estaba acostumbrada”.

Puede leer: Las experiencias de solidaridad de estudiantes con comunidades vulnerables en pandemia

Luisa resalta de esta experiencia que al vivir sola ha aprendido a solucionar los problemas y a valerse por sí misma.

Luisa Fernanda Laguna Cardona, estudiante que hace su práctica en el exterior. Especial para El País

Pasar esta época fuera de casa es lo más difícil de esta experiencia, pues es estar lejos de sus padres y hermana, no haber podido pasar el día de velitas, no estar en Navidad y año nuevo a su lado. Sin embargo, considera que esto le ha ayudado a valorarlos y a darse cuenta de lo mucho que disfruta estar en Colombia. “Aquí no se tiene el tema de las novenas o el día de las velitas y son tradiciones que tengo muy marcadas, que extraño mucho. No obstante, acá se tiene la costumbre de la Navidad, de decorar, de reunirse con la familias, entonces por ese lado no me quejo, me gusta bastante. Otra cosa es que el Día de los Reyes Magos es más importante que cualquier otra celebración, ese día se hacen todos los desfiles y los eventos grandes”, manifiesta la practicante.

La caleña considera que ha adquirido mayor responsabilidad y orden, ha podido poner en práctica todos sus conocimientos y se ha ido adaptando a un ambiente laboral muy cambiante, pero lleno de aprendizajes.



Otra enseñanza que resalta es la vida independiente, asegura que viviendo sola ha aprendido a solucionar sus problemas y a valerse por sí misma.

Aplicar todo lo aprendido

En el mes de septiembre David González Velasco emprendió un viaje a París con el fin de llevar a cabo su práctica y poder obtener una doble titulación profesional, la cual le brinda la posibilidad de recibir un diploma profesional de una universidad de Francia (Escuela Nacional de Ingenieros de Metz) y la de Colombia (Universidad del Valle).



Este estudiante de Ingeniería Mecánica de séptimo semestre de Univalle es el encargado de trabajar actualmente en Lisa (Laboratorio Interuniversitario de Sistemas Atmosféricos), ayudando con el desarrollo de un subsistema integrado en un satélite que será enviado al espacio dentro de un año.



El caleño decidió marcharse ya que, explica, el área donde se encuentra haciendo su práctica actualmente, es decir, la aeroespacial, no está muy desarrollada en Colombia. Para él esta oportunidad es bastante significativa, ya que tiene la posibilidad de descubrir otros ámbitos de su carrera y, además, puede tener la experiencia de saber cómo es la vida laboral en otro lugar.

Vea también: Destacan tesis de estudiante caleño en Universidad de EE.UU.



El principal motivo por el que pudo realizar su práctica en otro país fue por una de las becas que otorga el Gobierno francés para que universitarios vayan a continuar estudios o doctorados en este país. Fue así como David cumplió con todos los requisitos y fue postulado por la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz. Dicha beca cubre tiquetes de ida y vuelta y un monto de dinero mensual, el cual utiliza para pagar arriendo, comida y otros gastos.

David González Velasco, estudiante que hace su práctica en el exterior. Especial para El País

Una de las mayores enseñanzas de esta experiencia para David ha sido tener la oportunidad de sentir cómo es estar en el mundo laboral, aprender y poder ejercer labores relacionadas con su carrera, “eso me ayuda a entrar en el papel y aplicar todo lo que he aprendido, a resolver problemas, a sentir en verdad que lo que estoy haciendo es bastante motivante”, agrega.



Entre las experiencias complicadas que ha enfrentado está la de soportar la pandemia lejos de su tierra. “Cuando recién llegué la vida no había restricciones. Luego, cuando comenzó el confinamiento fue complejo, porque solo podíamos salir para cosas esenciales como comprar comida, teníamos derecho a una hora para salir a caminar por un radio de 1 km; el apartamento donde estoy no es muy grande, entonces también fue complicado, pero igual no la pasé mal porque también tengo personas aquí que me apoyan”, expone.



Para el joven lo más difícil de pasar Navidad en otro país es estar lejos de su familia y amigos, ya que asegura, las personas son las encargadas de ponerle la alegría a esta época. Añade que en París se celebran las fiestas más calmadas, pero, a pesar de esto, expresa que tiene la fortuna de poder compartir en este tiempo con personas que desde su llegada han estado para ayudarlo y apoyarlo. “Aquí la Navidad es muy diferente. En



Colombia no se pasa por alto el día de las velitas, es una oportunidad para compartir con la familia, salir a poner las velas, charlar y aquí no existe eso. Además, acá no hacen natilla o buñuelos y son cosas que extraño mucho y que hacen parte del espíritu navideño”, finaliza el estudiante.

Aprovechó su beca Ser Pilo Paga

Daniel Andrés Arboleda Manyoma tiene 22 años y es estudiante del programa de Diseño de Medios Interactivos de la Universidad Icesi. Actualmente realiza su práctica profesional en Bluepixel, cumpliendo la labor de diseñador de experiencia de usuario.



Este estudiante pudo haber hecho toda su práctica de manera remota, es decir, desarrollar las diversas labores desde su casa. Sin embargo, tuvo la posibilidad de viajar por un mes a Ciudad de México para poder vivir personalmente esta experiencia.



Las tareas que debe llevar a cabo son: identificar las necesidades u oportunidades de mejora para una aplicación, implementar cambios y rediseñar el sitio. En algunas ocasiones cuando llegan personas con una idea en mente y no tienen una aplicación creada, Daniel les ayuda a aterrizarla y volverla tangible. Sin embargo, cuando se desarrolla el respectivo sistema es necesario hacer fases de prueba y testing, es ahí donde el estudiante empieza a evaluar cómo está funcionando la plataforma y cuáles pueden seguir siendo los aspectos a mejorar dentro de temas de usabilidad y accesibilidad a estos sitios.

Lea también: El ingenioso profesor que hizo de su carro su salón de clases



El principal motivo por el que este palmirano decidió realizar su práctica en otro lugar fue por la oportunidad que le brindaba su beca Ser Pilo Paga, ya que esta incluía un subsidio para una experiencia internacional. Además, le permitía cambiar de cultura, conocer otros lugares y abrir su mundo a nuevas oportunidades en el área en el que está.

Daniel Andrés Arboleda Manyoma, estudiante que hace su práctica en el exterior. Especial para El País

Considera que la experiencia de trabajar en otro país es muy buena para su vida laboral, y, aunque su primera opción era viajar a Europa, la pandemia cambió sus planes y surgió el viaje a México.



Arboleda asegura que en Ciudad de México eran muy flexibles con el coronavirus, no había limitantes a la hora de salir a las calles, no obstante, asegura que esto le causaba temor ya que los contagios podrían aumentar y había más riesgo de que él se enfermara.



“Una de las cosas más complejas de afrontar la pandemia en otro país es saber que estás solo y que si te enfermas dependes de ti mismo. Es esa sensación de incertidumbre en caso de si te llega a pasar algo o si llegas a estar muy grave y no tienes a nadie al lado. Mi mayor temor era no poder disfrutar la experiencia al máximo o que me contagiara previo a mi regreso, ya que en ese tiempo estaba la condición de la prueba negativa para ingresar a Colombia”, afirma Daniel.



Actualmente este estudiante está terminando su práctica de manera remota, desde Colombia.​