La historia de los aprendices del Sena que se destacaron en Mundial de Robótica

El Campeonato Mundial de Robótica VEX 2022, organizado por la Fundación Northrop Grumman y la Fundación REC, reunió a más de 100 equipos de 36 países para celebrar la excelencia en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, STEM (por sus siglas en inglés).



En este evento, realizado en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison, en Dallas, Texas, equipos de estudiantes desde la escuela primaria hasta el nivel universitario mostraron su estrategia, trabajo en equipo y deseo de ser campeones. En el certamen, diez aprendices del Sena del Tecnólogo en Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos del Centro de Diseño Tecnológico Industrial, CDTI, de Cali, con su gran liderazgo y habilidades, representaron a la entidad y al país.



Asimismo, ocuparon el puesto trece entre más de cien instituciones educativas de países como Japón, México, Costa Rica, entre otros. El equipo estuvo integrado por Marlon Andrés Alvarado Pedroza, Héctor Santiago Jurado Muñoz, Alejandro Gutiérrez Giraldo, Andry Cabrera Obando, Sergio Vigoya Segura, Diego Fernando López Paví, Juan Esteban Granada Berrío, Miguel Eduardo Ardila Restrepo Cifuentes, Daniel Steven Reyes Cifuentes y Andry Jhovanny Paz Valencia.



“Nosotros fuimos a representar al país y a dejar en claro que Colombia es algo más que violencia y Pablo Escobar; tiene gente inteligente con ganas de salir adelante y con capacidades muy grandes”, manifestó Alejandro Gutiérrez.



VEX Robotics Competition es un certamen internacional de robótica educativa en la que los equipos deben construir robots innovadores para superar un desafío, que es distinto cada año.



“El Sena todos los años promueve esta competencia y se nos comentó que había vacantes disponibles para ingresar en este proyecto de forma voluntaria. Iniciamos más de 30 personas, manejábamos mucha teoría. Al final, terminamos solo 10 personas”, declaró Marlon Alvarado. El reto del 2021 – 2022 era el VEX Robotics Competition Tipping Point, el cual consistía en elaborar dos robots que pudieran enfrentarse en un juego a otros dos robots.

El evento se realizó en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison, en Dallas, Texas. Especial para El País

El VEX Robotics Competition Tipping Point se juega en un campo de 12x12 pies en el cual dos robots se identifican con color azul y los otros dos, con rojo.



En el campo hay 72 anillos y 7 bases móviles. Cada robot tiene dos bases móviles y las tres bases restantes son neutrales, estas son una especie de árboles metálicos que tienen varias ramas y están ubicados en el medio. Cada equipo también tiene una plataforma ubicada en su zona de origen. El propósito del juego es lograr una puntuación más alta que el equipo contrario insertando los anillos en las bases neutrales y ubicarlas en las plataformas para duplicar el puntaje.



“Los robots tenían que hacer la mayor cantidad de puntos en un lapso de dos minutos. Este tiempo se dividía en dos formas: el periodo autónomo que duraba 45 segundos, en el que los robots debían realizar operaciones de manera autónoma y el otro era el periodo de radio control, por medio de la manipulación driver”, precisa Héctor Jurado.



El SenaV1 era el nombre que representaba tanto al equipo, como a los robots. Sin embargo, en la creación de estos, los jóvenes de cariño decidieron bautizar al robot grande como Luigui, porque se destacaba mucho por su fuerza y hace referencia al video juego Mario Bross.

Al pequeño lo llamaron Hades, que en la mitología griega es el dios del inframundo. De acuerdo con el aprendiz Alvarado, hubo muchos retos en el proceso de la creación de los robots, pues requería de mucho tiempo y dedicación.



“A pesar de que ya estuviéramos en nuestra etapa electiva, salíamos de estudiar a las 6:00 de la tarde y nos quedábamos hasta las 9:00 de la noche y hasta un poco más. Le dedicábamos sábados, domingos e incluso, festivos. Se aprovechaba cada minuto que tuviéramos”, expresó.



Para que los aprendices tuvieran la oportunidad de asistir a esta competencia, debieron vencer a representantes de 18 universidades del país. Primero, lograron posicionarse como campeones en Cali en la competencia VEX Robotics Regional Tournament. Luego, en noviembre del año anterior, estuvieron en Medellín compitiendo con varias universidades en el VEX Robotics National Tournament, el cual entregaba dos cupos para asistir al VEX Robotics World Champions. El primero por la categoría de campeón de torneo y el otro por la categoría excellent, la cual evalúa las habilidades blandas, tales como el liderazgo, trabajo en equipo y la inteligencia emocional para desempeñarse bien.

Experiencia internacional

El Sena compitió con dos equipos de la Región del Valle, SENA V2 y SENA V1, ambos integrados por seis aprendices que, demostrando sus conocimientos técnicos y las habilidades blandas, lograron conseguir los boletos, tras ocupar el primero y segundo lugar en las eliminatorias nacionales.



Esta es la quinta vez consecutiva que el Centro de Diseño Tecnológico Industrial, CDTI-El Pondaje, obtiene este derecho. El inicio de este logro significativo comenzó el 2 de mayo a las 2:30 p.m. en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Muchos de los aprendices nunca habían salido del país. Incluso, era la primera vez para algunos que viajaban en avión.



“Yo nunca había salido del país y estaba muy emocionado. Uno qué va a pensar que por medio de las competencias pudiera salir del país y más que todo representar a Colombia, al Sena, a su familia. La experiencia fue muy gratificante”, manifestó Marlon Alvarado.



Al llegar a Dallas se hospedaron en el Hotel Baymont. Al día siguiente se levantaron a las 5:00 a.m. con la emoción a flor de piel y dispuestos a ganar los torneos. Antes del primer partido se realiza uno de práctica, el cual fue contra Inglaterra y salieron victoriosos.



El encuentro con el que dieron inicio a su competencia fue frente a México, que es catalogado como uno de los equipos más fuertes a nivel mundial. “Nosotros nos enfrentamos a ellos, pero los nervios nos ganaron, estábamos rodeados de más de 300 personas viéndonos participar. No perdimos por mucho, fueron por 20 puntos de diferencia”, confesó Gutiérrez.

Sin embargo, los nervios no fueron impedimento para que los diez aprendices caleños demostraran los altos estándares de su formación en el Sena, pues entre 100 equipos participantes de todo el mundo los jóvenes vallecaucanos, que representaron al país, ocuparon, a nivel general, el puesto 13 y la sexta casilla en la Categoría Tecnología.



En total eran 15 partidos y para poder continuar debían ganar, mínimo 10. Su último encuentro fue en los octavos, cuando se enfrentaron contra una universidad australiana que los derrotó con 11 puntos de diferencia.



Para el instructor líder del proceso, Guillermo Ramos, “la realidad es que no se perdió porque no tuviéramos un robot que fuera menos capaz que el de ellos, es que los chicos estaban nerviosos por la presión que tenían de todo el público. Aun así, estos jóvenes son la prueba de que en Colombia tenemos un gran potencial, lo que pasa es que hay que darle la suficiente importancia e invertirle tiempo”.



Alvarado aseguró que sus conocimientos y las bases que les brindó el Sena no están muy lejos de lo que sus contrincantes sabían. “Es muy notorio el avance tecnológico que tiene Estados Unidos, porque los equipos que sacaron no eran débiles, la diferencia es que ellos tenían equipos con demasiada experiencia. Sin embargo, ahí nos dimos cuenta de que, aunque Colombia es considerado un país no tan desarrollado, tenemos mucho conocimiento en cuestión de robótica”.



Uno de los aprendizajes que les dejó esta experiencia es evidenciar lo primordial que es saber la lengua anglosajona. “Lo que se vivió impactó en la vida de los aprendices. Lo más importante es que todos, después del mundial, se dieron cuenta de lo fundamental que es manejar el inglés”, señaló el instructor.