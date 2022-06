'Empresarios' apuestan por la calidad educativa

Apostar por mejorar la calidad educativa es uno de los llamados que hace la Fundación Empresarios por la Educación para cerrar las brechas que agudizó la pandemia por Covid-19 en el sistema educativo del país.



Así lo presenta Andrea Escobar Vilá, la caleña que se desempeña como directora ejecutiva de esta organización que apoya la puesta en marcha de políticas públicas para la educación.



En diálogo con El País, Escobar, quien es psicóloga y especialista en mercadeo estratégico, explica algunas de las propuestas de la entidad que preside, las cuales también están recogidas en el libro ¡Repensar la Educación!, que contiene siete rutas para mejorar la calidad educativa. Una de las preocupaciones de la Fundación Empresarios por la Educación es la calidad educativa.

¿Cuál es la propuesta que han lanzado para repensar la financiación de la educación e impactar en la calidad?

El 95% del presupuesto de la educación en Colombia está destinado a asuntos de funcionamiento, no para calidad educativa. Necesitamos que, al menos, 4.8 puntos porcentuales estén destinados solamente para calidad en la educación. Para ello hay que hacer una transformación en la financiación de la educación, hay que reformar lo que llega desde el Sistema General de Participaciones, para lograr que los recursos que se destinan a la educación no estén atados a si suben o bajan los ingresos corrientes de la Nación, ya que el 58 % del presupuesto del Ministerio de Educación proviene del Sistema General de Participaciones.



La calidad educativa se vio en jaque durante la pandemia del Covid-19. ¿Qué proponen para ayudar a cerrar la brecha que se evidenció durante ese periodo?

Hay varios frentes. Uno de ellos es la remediación del aprendizaje, para el que se necesita información y datos, hay que evaluar y saber en qué nivel están los estudiantes. Luego, hay que articular los planes de remediación, identificar cómo priorizar la inversión privada y la de los entes territoriales en los planes curriculares de las escuelas. Adicionalmente, hay un trabajo de competencias socioemocionales que es importantísimo en este tema de las brechas porque hay que fortalecer y garantizar el apoyo emocional de los estudiantes y también el de los maestros. Se deben desarrollar estrategias para focalizar la atención psicosocial en los colegios como parte integral de la formación, no como algo complementario.



Y luego de un semestre de regreso a la normalidad, ¿cómo percibe el impacto que tuvieron las medidas de salud pública en la educación?

​Uno de los temas que quedan en pospandemia es la importancia del bienestar emocional en general de la sociedad, nosotros no estábamos acostumbrados a hablar de bienestar emocional, no estábamos acostumbrados a hablar de la importancia de los psicopedagogos en las escuelas. Esto tomó relevancia porque hubo muchos hogares donde los estudiantes y maestros perdieron familiares por Covid-19, eso tuvo un impacto socioemocional y de eso muy poco se habla.



A la Fundación le preocupa la educación en la primera infancia. ¿Cuál es la propuesta que tienen para este segmento?

​Colombia es uno de los pocos países con una ley que protege a la primera infancia. Tiene una mirada integral en los temas de salud, gestación, y formación, pero lo que sucede es que los esfuerzos están atomizados en diferentes niveles, un pedazo que hace el Icbf, otro el Ministerio de Educación, otro el Ministerio de Salud y no se encuentra todo unido.



Proponemos aumentar el acceso de los niños de primera infancia a la educación, pues solo el 39 % de los niños tiene acceso en las zonas urbanas y el 21,8 % en las zonas rurales del país. En atención integral, tienen acceso el 70 % de los niños entre cero y 5 años. Por ende, proponemos fortalecer la articulación entre diferentes actores para que se logren coberturas del 100 % en atención integral a la primera infancia.



¿Qué hacer para mejorar la educación en las zonas más vulnerables del país?

​Hay retos en cobertura educativa y en calidad que son importantes de atender. Si se conectan con los resultados de reprobación escolar, que en Cali son del promedio de 7,5 %, mientras que en Colombia son del 6,3 %, los retos son gigantes. Por ende, hay que fortalecer el sistema, hablar de calidad docente para apoyar a los estudiantes. Debe ser un trabajo articulado desde las Secretarías de Educación.



¿Qué recomiendan para tener estudiantes mejor preparados para las demandas actuales del mundo?

​Uno de los retos que tiene el país es consolidar un ecosistema de innovación y transformación en cultura digital, que permita desarrollar estas capacidades y habilidades. Que los estudiantes entiendan que un camino es emprender, pero que esto exige de unas habilidades técnicas como administración de negocio, planeación estratégica y habilidades socioemocionales, para poder aguantar lo que significa sacar adelante una oportunidad. Pero hay una tarea pendiente en nuestro país y es dignificar la formación técnica y tecnológica porque son caminos válidos y pueden permitir desarrollar a la persona profesionalmente.

¿Qué consejo le daría Empresarios por la Educación al nuevo presidente de Colombia en temas educativos?

​Tiene que priorizar la calidad educativa. Las propuestas de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta no están hablando de brechas, de cómo van a apoyar y generar estrategias para lograr superar estos temas que nos ha dejado la pandemia, de los rezagos en la remediación de aprendizajes y todo el fortalecimiento socioemocional y psicoemocional. Hay que priorizar la inversión, dejar de hablar de que es el presupuesto más grande y hablar de que es el presupuesto más eficiente.

“Lo que estamos proponiendo en Empresarios por la Educación es repensar la educación, que se modifique desde el Sistema General de Participaciones la cantidad de recursos que llega a la educación, pero que se destine un porcentaje definido solamente para calidad educativa”

La Fundación

Empresarios por la Educación es una fundación creada por Nicanor Restrepo y José Alejandro Cortés en el año 2002. Desde hace 20 años se encarga de crear espacios de reflexión y debates con expertos donde se realiza un seguimiento de las políticas públicas en el sector de la educación, preocupándose directamente por el cierre de brechas a nivel territorial y nacional, para que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes puedan obtener herramientas para mejorar su proyecto de vida y, al mismo tiempo, poder tener un mejor bienestar y desarrollo económico.



La directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, Andrea Escobar Vilá, es psicóloga de la Universidad Javeriana, especialista en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y Mercadeo Estratégico del Colegio de Estudios Superiores de Administración.