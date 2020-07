El covid-19 no eliminó la emoción por los grados: así se la ingeniaron los colegios

Alejandro Cabra Hernandez

La pandemia ocasionada por el covid 19 ha cambiado muchas situaciones alrededor del mundo. Una de ellas es la forma como se gradúan los estudiantes en jardines, colegios y universidades, lo que obliga a dejar atrás la solemnidad de las ceremonias, las despedidas entre compañeros, las excursiones, la fiesta de grado y todo lo que conlleva terminar un ciclo académico y ascender

a otro.



Todo lo anterior significa un gran reto tanto para directivas de las instituciones educativas, para los padres de familia y para los mismos estudiantes, quienes soñaban con ese momento histórico en el que simultáneamente se lanzan los birretes al cielo al final de la velada.



En el caso específico de los colegios, aunque muchos padres de familia manifestaron tristeza por la situación y presentaron propuestas para celebrar de manera presencial con las medidas de bioseguridad, al final aceptan que este cambio les ha dejado aprendizajes significativos a todos.



“Muchas madres nos preguntamos por qué a mi hijo le tocó un grado sin la parafernalia acostumbrada. Al comienzo sentíamos que la vida les jugaba una mala pasada a los jóvenes de la generación ‘Class 2020’”, expresó la periodista y presentadora Mabel Kremer, quien agregó que luego le pareció fantástico que su hijo, Gabriel Kremer de la Espriella, recibiera su diploma en la calle, “con el cariño de un profe que llegó en el bus del Colegio Jefferson y con la alegría de los vecinos. Este sí que es un grado diferente, único, que jamás olvidaremos”.



Por su parte, la comunicadora social Luz Jenny Aguirre, madre de Juan José Ortega, quien este viernes en ceremonia virtual pasó del grado de transición a primero del colegio Hispanoamericano, considera que “debemos mirar toda esta situación de la manera como la ven los niños: con tranquilidad”. Sin embargo, asegura que nada reemplaza el abrazo de los amiguitos y de los profesores.



Conozca el recuento de cómo se las han ingeniado los colegios para estar a la altura de esta situación inédita.

Colegio Hispanoamericano

El 26 de junio, cinco rutas de buses del Colegio Hispanoamericano recorrieron la ciudad entregando los diplomas y reconocimientos a los estudiantes, mientras familiares y vecinos salían a aplaudir a los jóvenes por este importante logro. “Fue muy emotivo para los egresados, quienes estuvieron contentos y con toda la disposición de recibirlos en sus casas”, afirmó el Rector de la institución, Hugo Botero, al mencionar que la celebración continuó el pasado viernes con una ceremonia virtual más solemne.



Pablo César Polanía Ricaurte, uno de los estudiantes que se graduaron, destacó que el Colegio no se limitara solo a entregar los diplomas y realizara una actividad tan especial. Pero lamentó no haber disfrutado el último día de gala con sus compañeros. ”Se siente bastante raro, añoro la ceremonia formal”, dijo el joven, que estudiará Comunicación Social en la Universidad Javeriana.



César James Polanía, padre de Pablo, considera que si bien no tuvieron las celebraciones acostumbradas, tanto a su hijo como a sus compañeros, la situación derivada de la pandemia los volvió más fuertes y les permitió enfrentar con entereza una realidad que no es responsabilidad de nadie.

Colegio La Arboleda

Cuando Germán Ernesto Nieto Collazos llegó a la vivienda de uno de los estudiantes a llevarle su diploma, el padre de familia lo recibió con palabras bastante emotivas, recuerda el rector del Colegio La Arboleda.



”Gracias por tomarse el tiempo de venir al primer hogar de nuestros hijos, ya que el segundo es el colegio, donde permanecen gran parte de su vida”. Eso fue el pasado martes, cuando directivas de esta institución educativa llegaron a cada una de las casas de los 49 graduandos, en una jornada que duró una semana.



“Fue un acto muy, muy íntimo, de llevar el amor de toda una vida de estudios, con mensajes del rector en sus puertas, en sus jardines, mientras algunos, por un momento, se despojaban del tapabocas para posar”, afirmó Nieto Collazos, al mencionar que además de saludar, entregar el diploma y el acta de grado a los estudiantes, llegaron con regalos de parte del Colegio.



“Dado que padres y estudiantes estuvieron de acuerdo en no hacer una ceremonia virtual, en cuanto se den las condiciones se realizará la velada solemne con toga, birrete y los discursos respectivos, como los estudiantes se lo merecen”, precisó el rector de La Arboleda.

Grado en Colegio La Arboleda. Foto: Especial para El País

Colegio Bolívar

“A los grados del colegio solo asisten 3 o 4 invitados por familia, pero este año, 15 personas de mi casa los presenciamos, al igual que otros de Miami”, comenta Mario Cárpena Dyer, padre de Mariano Cárpena

Madriñán, hoy bachiller del Colegio Bolívar.



La institución realizó la entrega de las togas y birretes en las casas de los estudiantes e hizo filmaciones para el pregrabado de la ceremonia solemne, que fue transmitida el 6 de junio.



Dicho pregrabado se realizó en el auditorio del Colegio y contó con muchos aspectos de una ceremonia tradicional, e involucró a los miembros de la comunidad educativa a través de YouTube, explicó Joseph Nagy, rector del Colegio. Resaltó que “fue muy emotivo ver cómo los egresados compartieron con actitudes positivas que impregnaron una huella auténtica de cada uno de nuestros graduandos de la Clase 2020”.



Mario Cárpena dijo que en el evento se presentaron fotos de los jóvenes en varias etapas de su vida escolar. “Pasábamos de la risa, al ver una imagen graciosa, al llanto, al comprobar cómo los niños y niñas de hace 14 años se convertían en adultos con principios, llenos de conocimiento y listos para tragarse el mundo”.

Cuadro de honor de graduados Colegio Bolívar. Foto: Especial para El País

Colegio Jefferson

Uno de los momentos emotivos en el Colegio Jefferson se dio gracias a integrantes de la Promoción 2000, muchos residentes en distintos países, quienes grabaron un video para animar a los nuevos bachilleres y augurarles éxitos en la universidad. “Lo más bonito es que fue una propuesta de ellos, no del colegio”, mencionó el rector Juan Pablo Caicedo Serrano, al explicar que entre el 15 y el 17 de junio, una comitiva de la institución les llevó a los 68 estudiantes sus diplomas, togas y birretes. Con las tomas realizadas en dicha jornada se realizó un video en homenaje a los graduandos, el cual fue emitido el 19 de junio en horas de la noche. Asimismo, el rector anunció que el próximo año proyectan realizar un momento especial para compartir con estos egresados..



Al respecto, el egresado Pablo Gómez Rodríguez aseguró que para él el homenaje fue “espectacular, sentí tanta emoción como si tuviera a mis compañeros con traje de gala junto a mí”. Mencionó que “teníamos una fiesta y un viaje planeados, pero todo cambió y pasamos de hacer el brindis con nuestra promoción a hacerlo solo con algunos familiares, aislados. Esto nos enseña que hay que valorar cada momento, no solo en el colegio, ya que nunca sabemos cuál va a ser el último día”.

Graduación en Colegio Jefferson, Foto: Especial para El País

Colegio Colombo Británico

‘Class of 2020, Graduation Ceremony’ se llama el acto de graduación de los 81 estudiantes del Colombo Británico, CCB, el 12 de junio y transmitido por YouTube. 700 personas, entre familiares, amigos y exalumnos, desde diferentes partes del mundo se conectaron para presenciar la ceremonia y enviar mensajes de felicitación a los graduandos, quienes desde casa se vistieron con sus uniformes de gala.



“Fue como hacer una película que honrara la vida de los alumnos, quienes respondieron con resiliencia a los retos impuestos por esta coyuntura”, aseveró Silvia Elena Franco, asistente de la sección de Bachillerato del CCB. Los estudiantes principales de la promoción, conocidos como Head Boy, Head Girl y el personero, invitaron a sus compañeros a esforzarse por construir un mundo mejor. En la ceremonia también estuvieron, entre otras personas, el rector, los miembros de Junta Directiva, representantes de la Asociación de Exalumnos y de la Asociación de Padres de Familia.



Para Carolina González, madre de la hoy egresada Valentina Estela, el Colegio hizo una ceremonia solemne, y a la vez muy alegre. Luego, el CCB hizo entrega de los diplomas a cada uno de sus estudiantes en sus viviendas.