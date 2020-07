Con estas estrategias afrontarán el pico de contagios de covid-19 en Cali y el Valle

Erika Mantilla

Cali y el Valle del Cauca se preparan para afrontar la curva ascendente de contagios de Covid-19 que ya empezó a manifestarse con el incremento en los reportes diarios desde esta semana.



Esto, luego que el pasado miércoles se registraran las cifras más altas desde que inició la emergencia sanitaria, pasando de notificar 428 a finales de junio a 534 en el departamento; en la capital se notificaron 422 casos en la misma jornada, cuando usualmente se rondaban los 300 infectados por día.



De acuerdo con cálculos de las autoridades de salud, desde mediados de este mes hasta mediados de agosto será cuando el departamento alcance el mayor número de casos de la enfermedad, que se estima oscile entre 16.000 y 20.000 infectados.



Es por esto que ya se empezaron a tomar medidas para tratar de contener la emergencia venidera en la red de salud. Una de ellas es que esta semana la secretaria Departamental del ramo, María Cristina Lesmes ordenó suspender las cirugías programadas en la red pública y privada, con el propósito de disponer más camas en las Unidades de Cuidados Intensivos del Valle, donde actualmente hay 188 pacientes confirmados de Covid-19 y 150 más están ocupadas por casos probables. Hoy, la ocupación de estas UCI es del 71 %.

“Somos conscientes de que hemos entrado en la fase rápida de incremento del número de casos, de necesidad de camas UCI y hoy tenemos un número importante de Unidades de Cuidados Intensivos ocupadas por pacientes no Covid; por eso las cirugías las vamos a aplazar un mes, pues tendremos cuatro semanas en las que necesitaremos estas camas para la atención exclusiva de pacientes de Covid”, enfatizó Lesmes. En total, el Valle cuenta con 903 camas de UCI actualmente, de las cuales 475 han sido destinadas para la atención de Covid-19 (53 %) y 428 para otras morbilidades (47 %).



No obstante, Lesmes advierte que para procurar una mejor atención de la demanda de camas UCI la meta trazada en el departamento es llegar a las 1200. El paso más cercano para esto será la adecuación de 300 nuevas camas en las próximas tres semanas en el departamento, las cuales se complementarán con 300 ventiladores que fueron comprados por la Gobernación del Valle y se espera que lleguen en dos semanas.



La Secretaria de Salud del Valle hizo un llamado a personas con enfermedades de base a extremar los cuidados durante esta fase de la epidemia, por lo que señaló que las personas con hipertensión y diabetes deben continuar tomando sus medicamentos y evitar al máximo salir a la calle.



Asimismo, convocó a quienes tengan síntomas a que los reporten a sus EPS y autoridades para que los reporten y se les pueda realizar la prueba de Covid-19 de forma oportuna y así evitar que se acentúe la sintomatología o se empeore su situación de salud.



Otra estrategia que, remarcó Lesmes, será crucial en esta fase de la pandemia es el alistamiento del personal médico que ha sido capacitado en la atención de pacientes de esta enfermedad durante los últimos meses, pues profesionales como médicos intensivistas, auxiliares de enfermería, radiólogos, enfermeras jefes, entre otros, son esenciales para conformar equipos de atención en las Unidades de Cuidados Intensivos, porque “las UCI no son solamente ventiladores y camas”.



En Cali, entre tanto, la Secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, señala que en los servicios médicos se deben implementar alternativas como los egresos de los pacientes hospitalizados para que continúen su atención en casa, al igual que el desescalonamiento de la atención médica hacia servicios de mediana y baja complejidad.



La funcionaria resaltó que si bien hay una gran presión en la adecuación de la red de la ciudad para la atención del incremento de los casos de la enfermedad, no toda la responsabilidad recae en los procesos y servicios médicos.



“Seguramente, si seguimos con este aumento significativos de casos, las UCI no van a ser suficientes. Nos pueden llegar los ventiladores del Departamento y el Ministerio de Salud, pero nos podríamos quedar cortos en la atención ante un pico inusitado de casos; lo más importante es el cuidado que tengamos frente a las medidas de prevención y de salud pública”, indicó Torres.



En ese sentido, la titular del despacho de Salud de Cali exhortó a los caleños a extremar medidas de bioseguridad y protección, como el uso correcto y permanente del tapabocas, mantener el distanciamiento social y el lavado constante de las manos.



En esto coincidió la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Lina Triana, quien hizo hincapié en que no se debe bajar la guardia en el autocuidado, teniendo en cuenta que hay una reactivación mayor de sectores económicos justo en el momento en el que,a la par, se eleva el número de contagios.



“Estos tres meses que hemos tenido de cuarentena hemos entendido que tenemos que vivir con la nueva normalidad. Por eso, a partir de este punto, es importante que el Estado empiece a trabajar en aspectos como la promoción y atención primaria, que es la educación a los ciudadanos sobre el autocuidado y su importancia; esto debe seguirse promoviendo con intensidad. Igualmente, la gente tienen que servir como reguladora del autocuidado, de recordarle a su familia y al vecino que use el tapabocas”, aseguró Triana.



La Presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas también añadió que otra estrategia importante que no se debe dejar de lado son los cercos epidemiológicos de los pacientes confirmados y sospechosos de Covid, al igual que sus contactos, y garantizar que se cumpla con su aislamiento.



“Aumentar el número de pruebas también es importante en esta fase. La OMS dice que la cantidad mínima de pruebas deben ser 1000 por millón de habitantes; en Colombia deberíamos estar haciendo 48.000 pruebas diarias, pero estamos llegando a 20.000 por jornada”, indicó Triana.

Acerca de los nuevos ventiladores

De acuerdo con la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, el Ministerio de Salud entregará 400 ventiladores al departamento.



“Primero nos entregarán 278 y después llegarán los demás. Estos equipos se pondrán donde más se necesiten”, dijo la funcionaria, quien señaló que se adecuarán camas en Palmira, Cartago, Buga, Tuluá y Buenaventura.