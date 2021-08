Conozca los consejos de los expertos para lograr un regreso a clases con seguridad

A raíz de la pandemia por el Covid-19, las instituciones educativas de todo el país se vieron obligadas a terminar las clases presenciales. Sin embargo, actualmente, la reactivación educativa es un hecho. La presencialidad regresa a la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia.



Para muchos padres de familia es un proceso difícil, ya que el miedo y la incertidumbre sobre el virus sigue vigente. Pero el reintegro de los niños es necesario y trae consigo aspectos positivos, como lo han considerado especialistas en el tema.



El retorno a los salones permite que los niños recuperen su socialización con maestros y compañeros; es importante un ambiente seguro para desarrollar otras habilidades fundamentales en su crecimiento, paralelamente al desarrollo cognitivo e intelectual; igualmente, contribuye en la salud mental del niño, gracias a la interacción mediante el juego, la actividad física y el compartir con personas de su edad.



Por esta razón, desde diferentes entidades como las Clínicas del Country y Clínica La Colina, de Bogotá, en donde integrantes del equipo de Pediatría hacen un llamado a que se apoye el retorno a la vida escolar, eso sí, manteniendo los cuidados en la salud para evitar propagar el nuevo coronavirus.



La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha dado pautas básicas para que el proceso sea seguro: que las clases se lleven a cabo en ambientes con buena ventilación, en espacios amplios para mantener la distancia social y con disponibilidad de servicios básicos como agua potable y sanitarios para que se pueda adoptar prácticas necesarias como el lavado de manos de forma constante.



Según un análisis realizado por el Colegio Colombiano de Psicólogos, este proceso de reactivación educativa conlleva un trabajo en conjunto de las instituciones, los docentes y padres de familia, ya que tienen la responsabilidad al ser modelos ejemplares en el comportamiento de los niños. Por ende, esta situación tan particular debe convertirse en una oportunidad para generar hábitos saludables y mejorar los lazos con los hijos y estudiantes.



Con la ayuda del Colegio Colombiano de Psicólogos, la Universidad Internacional de Valencia, las Clínicas Country y La Colina, y el Jardín Infantil el Rincón del Tercer Puente, El País brinda una serie de consejos a padres, maestros e instituciones para lograr un regreso de los estudiantes a clases más seguro:



Recomendaciones para los docentes



. Es necesario explicar de buena manera cómo se debe de volver a los salones de clase y la importancia de seguir las nuevas normas. Se debe hacer uso de un lenguaje sencillo, adaptando la información a la edad de cada niño.



. Discuta e introduzca saludos sin contacto con los niños y el personal escolar. Es necesario que sean divertidos y agradables para los menores: saludar en lenguaje de señas, hacer el signo de la paz, agitar la mano o guiñar un ojo.



. Revisar la pedagogía e incrementar más actividades lúdicas para que la adaptación a su sitio escolar sea más rápida. Es necesario hacer uso de los juegos y buscar estrategias que ayuden a los niños a relacionarse socialmente para que puedan conocer y reconocer su espacio y empiecen nuevamente a hacer parte de la institución.



. Brindarles un acompañamiento completo a los niños, tanto ayuda emocional como pedagógica. Escuchar atentamente las peticiones de los menores, entender sus gustos, miedos, preferencias y requerimientos.



. Dejar ser a cada niño, ayudarlo a relacionarse de nuevo para generar cercanía con sus compañeros bajo las medidas de bioseguridad.



. Combine actividades de aprendizaje individual con interacciones en grupos pequeños, tratando de mantener siempre los mismos equipos.



. Organice actividades en las que se pueda mantener la distancia física entre niños. Por ejemplo, proyectos de arte individual con exposiciones abiertas, canto, lectura en voz alta.



Consejos para padres de familia



.La reactivación escolar cambiará la rutina tanto para los papás como para los niños, por lo que es necesario tener más organización, ser precavidos y prepararse para afrontar la vuelta a las aulas. Hay que tener paciencia y mantener la calma, ya que a raíz del regreso a clases se pueden generar muchas preguntas, incluso, mezcla de emociones en los menores. Es importante que los padres estén receptivos y transmitan seguridad normalizando esos sentimientos.



. Renovar la dieta y la lonchera de sus hijos. Incluir frutas, verduras y alimentos altos en proteína y vitaminas que fortalezcan el sistema inmune.



. Estar atentos a cualquier sintomatología de sus hijos para evitar llevarlos a las instituciones educativas y generar riesgo de contagio en las aulas.



. Promover y transmitir a los hijos la responsabilidad individual. Para ello, las figuras paternas deben dar ejemplo, marcar los pasos y las pautas a seguir.



Si los padres no realizan acciones responsables ante sus hijos no se puede esperar que el hijo las vaya a realizar.



. Los adultos deben escuchar y no juzgar los sentimientos de los chicos. Desde la empatía hay que ayudar a controlar la incertidumbre, manejar los pensamientos y controlar las conductas.



. Es importante brindar seguridad a los niños, no se puede fomentar miedo. Los padres deben empezar a llevar a sus hijos a espacios abiertos, a ver cosas nuevas y diferentes para que se vayan adaptando al nuevo mundo exterior y a las relaciones interpersonales.



. Generar espacio de escucha en los hogares. Los niños deben adaptarse a la nueva realidad y los padres deben estar atentos a cualquier pregunta o inquietud de los menores.



. Permitir que los niños interactúen entre sí y con las demás personas. El empalme se da poco a poco, pero se debe aprovechar que los niños pequeños aprenden mucho más rápido por medio de la relación con los amigos, los juegos y la diversión.



. Crear oportunidades para la expresión libre y asertiva de los afectos y los sentimientos de los niños. Trabaje en coordinación con la escuela para facilitar el diálogo, la expresión de emociones, para escuchar y ser escuchados en ambos espacios: en la escuela y el hogar.

Tener una buena organización es esencial para adaptarse a los horarios de padres e hijos, hasta el punto de diseñar un calendario en el que se organicen las actividades extraescolares.



. Implementar herramientas de bioseguridad como dispensadores de alcohol, antibacterial y tapabocas. Además de añadir al horario de clases pausas activas que inviten a los niños al lavado de manos.



. Fomentar el distanciamiento social como medida de seguridad para reducir el riesgo de contagio, separando los pupitres y controlando los aforos en baños y cafeterías.



. Es imprescindible generar las conexiones sociales por medio de nuevas alternativas para mantener contacto con los padres de familia por medio de llamadas telefónicas, videoconferencias o reencuentros al aire libre.

En el colegio

Hacer charlas, dibujos y carteles sobre la bioseguridad enseñándoles a los niños el uso correcto del tapabocas y el alcohol.



Reforzar los valores educativos para fomentar el respeto, la tolerancia y el amor y evitar inconvenientes en las relaciones interpersonales.



Adaptar las instituciones a la nueva realidad para facilitar que los niños respeten las distancias recomendadas, pero que al tiempo se sientan en comunidad. Por ejemplo, puede marcar lugares para sentarse o pararse con materiales coloridos, como cinta adhesiva, pegatinas circulares o cuerdas para caminar.



Promover la comunicación con las familias para un trabajo articulado en búsqueda de un apoyo integral para los niños y adolescentes.