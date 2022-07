Y sigue subiendo: precio del dólar cerró al alza con un precio histórico de $4.259 este martes

El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $4.220,00, mientras que el máximo llegó a $4.280 y el mínimo a $4.220. Durante la jornada se negociaron más de US$1.206 millones a través de 1.808 transacciones.



El alza se da luego de que la semana pasada el Banco de la República incrementara en 150 puntos básicos la tasa de intervención, dejándola en 7,5%. Esta se configura como la subida más fuerte en la historia reciente del país.



Además, continúa la incertidumbre en torno al nuevo Gobierno del Presidente electo, Gustavo Petro, quien aún debe hacer los nombramientos de su gabinete. Por ahora, se conoce que el ministro de Hacienda será José Antonio Ocampo; el ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva; la ministra de Cultura, Patricia Ariza; la ministra de Salud, Carolina Corcho; la de Agricultura, Cecilia López; y la de Ambiente, Susana Muhammad.



Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, considera que el mercado va a recibir al nuevo jefe de la cartera de Hacienda como un mensaje de responsabilidad en el manejo económico, pero que su designación va a pesar más en las próximas jornadas. “Ocampo es uno de los mejores economistas del país y ya dio varias pistas sobre los puntos más importantes que trabajará. En los próximos días se podría ver una apreciación del peso cercana a 2%”, dijo.

Además del panorama local, la coyuntura internacional ha impulsado el alza de la divisa estadounidense en las últimas jornadas, dado el riesgo de recesión en Estados Unidos, así como el alza de las tasas de interés por parte de los bancos centrales para controlar la inflación.



“Lo que estamos viendo es un fenómeno de mayor aversión al riesgo de los mercados. Además, el precio del petróleo es un indicador de esa debilidad del peso colombiano. Si bien no veníamos correlacionados porque había fortaleza de los commodities, con los cierres en China por los brotes de covid-19, inmediatamente se afectaron todas las monedas emergentes, sobre todo las de la región, las cuales han presentado una devaluación en los últimos días”, indicó Juan Eduardo Nates, asociado senior de divisas de Credicorp Capital.



Los expertos concuerdan en que la estabilidad de la moneda puede llegar en la medida en que el nuevo Gobierno haga anuncios conciliadores y tranquilizadores para los inversionistas, pues el presidente de turno no afecta la devaluación a no ser que destruya la institucionalidad.



Finalmente, otro factor que explica el alza del dólar es el crudo, que durante la semana pasada registró jornadas a la baja. De hecho, hoy el hidrocarburo suma pérdidas: el barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, cae 3,32% a US$109,73; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), desciende 2,22% a US$105,78.