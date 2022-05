Tras la pandemia, la banca digital se populariza cada vez más dentro del mercado colombiano

Aunque aún existe cierto temor cuando de comprar o pagar por internet se trata, las operaciones digitales se popularizan cada vez más dentro del mercado transaccional colombiano. El año pasado superaron los $4000 billones.



No es un secreto que la repentina llegada de los confinamientos en el primer trimestre del 2020, producto de la pandemia, apresuró la incursión de las personas en el mundo digital, así como la llegada de bancos y servicios de este tipo al país.



En el 2021 se realizaron alrededor de 700 millones de operaciones monetarias en internet, lo que mostró un crecimiento del 7 % respecto al 2020, le dijo a El País el superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez.



A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para que la gente no caiga en fraudes, ¿por qué continúa pasando?



Realmente es sorprendente ver casos así y pasa en todas las regiones del país. Ahora los estafadores utilizan metodologías virtuales y lo hacen a través de plataformas como redes sociales, por ejemplo. La diferencia es que estos fraudes no se hacen de forma presente, entonces es más complejo poderlos identificar.



Por eso es recomendable que si usted no entiende de dónde proviene la rentabilidad de un negocio, no se meta.

"La pandemia ayudó a fortalecer la confianza del consumidor en el mundo digital. El usuario se dio cuenta de que es seguro y fácil de usar”

Jorge Castaño superintendente Financiero de Colombia

¿Cómo evitar ser víctima de un fraude?



Las transacciones en internet son cada vez más seguras. Hay una gran cantidad de operaciones monetarias que se están haciendo permanentemente en el sistema financiero virtual como: pagar los servicios públicos, emprendedores que utilizan la banca digital para sus transacciones, transferencias, etc. Eso está reflejando una dinámica muy cambiante de la economía.



La seguridad depende, por supuesto, de los estándares que manejen las entidades financieras, pero no estamos blindados del todo porque también está sujeta a las buenas prácticas que tenga el usuario.



Compartir mucha información en redes sociales no es bueno, compartir datos con otros, prestar las tarjetas, entre otras cosas no es recomendable, porque todas estas condiciones hacen más vulnerable la posibilidad de una suplantación o de un robo.



Claro está que en un banco o en cualquier entidad financiera vigilada existen unos estándares de seguridad, pero la responsabilidad también recae en nosotros como usuarios financieros. Yo, como cliente, debo colaborar, porque al final del día, lo que estoy protegiendo es mi plata.

¿Cómo generar confianza en las Mipymes, por ejemplo, que aún le temen a la banca digital?



Hay temores fundados y temores infundados. Un temor infundado es, por ejemplo, que las operaciones son inseguras. Si usted compara una transacción digital con andar con un cheque para cobrar por ventanilla o con efectivo para pagar proveedores, eso es muchísimo más inseguro.



En cuanto a los temores fundados, los microempresarios se preguntan si hay alguien que les responda si se hace un pago mal, si los cobros o la comisión son muy altos, etc. Allí es cuando deben buscar cuál es el banco o la entidad financiera que más se ajusta a sus necesidades y a las de su negocio.

¿Cuántas falsas empresas han identificado en los últimos años?



Este año, en particular, llevamos más o menos 14 plataformas y/o personas identificadas.

"Necesitamos más inclusión y acceso a la tecnología, procesos nuevos, pagos baratos, operaciones eficientes y sencillas para todos"

Jorge Castaño superintendente financiero de Colombia

¿Sigue creciendo la banca digital en Colombia, cuántas entidades operan en el país?



Hoy tenemos tres bancos que están en proceso de ser 100 % digitales. También tenemos ocho licencias nuevas de bancos digitales y cinco de entidades de pago.



Por otro lado, en el país también hay algunos que están en el mundo híbrido, es decir, se manejan entre la banca tradicional y la digital.

¿En cifras, cuánto suman las transacciones digitales en el país?



Las cifras que tenemos del año pasado son las siguientes: se realizaron 4895 millones de operaciones, lo que representó una tasa de crecimiento del 30 % versus el 2020.



Banca móvil, que son las transacciones hechas a través de teléfonos celulares, tuvo una tasa de crecimiento del 72 % con 1043 millones de operaciones hechas en 2021. Por su parte, los usuarios realizaron 703 millones de transacciones a través de internet, un crecimiento del 7 % frente al 2020.



Por otro lado, los montos de dinero que se movieron fueron muy positivos. En internet se movieron $4133 billones y en banca móvil, $301 billones, el año pasado.

Cripto se volvió una palabra muy común ¿cómo va ese mercado en el país?



Los cripto o las criptomonedas son activos que están ahí y usted puede invertir, pero tiene que ser consciente de que eso no está ubicado en Colombia, que no hay un emisor, no hay tecnología que sea blindada o que esté segura para que los usuarios no vayan a perder sus inversiones.



El cripto siempre ha sido legal, el usuario puede comprar, no hay una restricción. Lo que no puede pasar es que ni los bancos, ni los fondos de pensiones pueden invertir los ahorros de la gente en cripto porque es un activo no admisible.

¿Cuál es el gran objetivo este año en el sistema financiero?



Que tengamos la capacidad, a través de la tecnología, de innovar en el sistema financiero y generar bienestar para todos los colombianos.



Necesitamos más inclusión y acceso a la tecnología, procesos nuevos, pagos baratos, operaciones eficientes y sencillas.



Hoy el activo más importante es el tiempo y todos necesitamos hacer las cosas más fácil y rápido. A eso hay que apostarle este año.