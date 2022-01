Tras cerrar 2021 con 'broche de oro', ¿qué le depara el nuevo año a la economía?, habla Minhacienda

En 2021 Colombia logró sobreponerse al peor choque económico en la historia del país, registrando cifras positivas que reconfortan en medio de la reactivación que avanza con paso firme.



Así lo considera el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien asumió esa cartera en mayo pasado, en pleno estallido social y tras la caída de la reforma tributaria.



En diálogo con Colprensa, el funcionario resaltó los logros del proyecto de ley que logró sacar a flote y destacó el buen momento por el que atraviesa la economía del país.



¿Esperaba los resultados que estamos viendo en la economía?

Después de haber enfrentado el peor choque en la historia económica de nuestro país, de haber visto cómo se incrementaban el déficit fiscal, la deuda pública, los niveles de pobreza, inequidad y desempleo, cerramos el año con avances importantes de cara a una reactivación, que es el resultado del esfuerzo del Gobierno Nacional por atender las necesidades básicas y los propósitos sociales, y un esfuerzo grande de resiliencia del empresariado nacional. Hoy Colombia es la tercera economía que más crece entre los países de la Ocde, y la que, a juicio de The Economist, es la más avanzada en la recuperación del mundo.

¿Y cómo explica ese buen comportamiento de la economía?

Es una economía que está creciendo al 9,7 %, casi a doble dígito, el mejor resultado en 115 años, que no solo lo está siendo contra el 2020, sino contra 2019 y ha recuperado el empleo que se perdió en la pandemia, casi cinco millones de puestos recuperados. También ha venido haciendo un esfuerzo fiscal, a tal punto que las presiones de déficit y de deuda pública las hemos reducido un punto porcentual en el déficit, o sea once billones de pesos, y tres puntos porcentuales en la deuda pública del PIB, lo cual significa que el ajuste ordenado gradual de las finanzas públicas está siendo más acelerado de lo previsto; luego, es una economía que está demostrando que la reactivación está en marcha.



¿Cuáles indicadores presentaron mejor desempeño al final del año?

Destacaría el indicador de recuperación de empleo del 85 %, es un resultado muy importante, pese a que todavía estamos con un desempleo por encima del que teníamos antes de la pandemia. Pero en el 2022 el propósito es llegar a ese nivel o incluso inferior. Otro indicador tiene que ver con la pobreza extrema y monetaria, con los programas sociales de la Ley de Inversión Social, la idea es recuperar el tiempo perdido; también en déficit fiscal y deuda pública vamos a estar mejor de lo que habíamos previsto en el mediano plazo, lo cual es significativo, porque es una demostración de que el ajuste de las finanzas públicas está siendo acelerado positivamente.



¿De cuánto es esa recuperación del déficit fiscal?

Nosotros bajamos la previsión del 8,6 % que teníamos del PIB al 7,6 %. Eso representa un punto porcentual, que vale once billones de pesos de mejoría. En materia de crecimiento habíamos previsto el 6 %, después lo subimos al 8,5 % y finalmente lo dejamos en 9,7 %, lo que claramente demuestra que Colombia va a crecer mucho más de lo previsto.

En deuda pública son tres puntos porcentuales, una reducción importante, porque son entre 30 y 40 billones de pesos de menor valor, fruto de la reactivación, de la austeridad en el gasto público, de la lucha contra la evasión fiscal y de un mejoramiento de recaudo por parte de la Dian a través la modernización de esa entidad.

Estos factores tienen que ver directamente con la Ley de Inversión Social. ¿Cómo va la implementación de esa reforma?

La ley tenía tres propósitos y el corazón estaba puesto en lo social. Hoy ya opera la matrícula cero para educación superior: son 719.000 jóvenes que tienen matrícula cero en este semestre y que representan el 97 % de la matrícula oficial de las instituciones públicas. Segundo, el ingreso solidario: hemos girado siete billones de pesos este año y vamos a crecer de tres millones de hogares a cuatro millones. Tercero, en incentivos al empleo desde la ley se han creado 194.000 puestos de trabajo, la mayoría de ellos de 18 a 28 años, pero otro tanto importante de personas adultas, incluyendo mujeres mayores de 40 años. Cuarto, el subsidio a la nómina: en solo estos meses ha protegido 300.000 empleos de las micro y pequeña empresa, pero sumado a lo que teníamos antes de la ley son 4,5 millones de personas a las que se les ha protegido su empleo. Esto quiere decir que ha dado resultado y nos preparamos para este año, donde son casi 29 millones de colombianos los que se van a beneficiar.



¿Y en materia de sostenibilidad fiscal y reactivación?

En el primero ya lo estamos demostrando, se redujo el déficit fiscal, se redujo el nivel de deuda pública frente al PIB y se implementó de nuevo la regla fiscal. Ya los decretos fueron expedidos para crear el nuevo comité con autonomía técnica y operativa; ya se expidieron los decretos de los criterios que se establecieron en la nueva regla fiscal; y frente a la reactivación, creo que las cifras hablan por sí solas.



La Ley de Inversión Social está demostrando resultados importantes y lo está haciendo también en el recaudo, que está creciendo cerca del 22 % respecto del año pasado y el recaudo y lucha contra la evasión fiscal ya superaron las metas que teníamos para este año.



¿Cuáles son las proyecciones que tienen desde el Gobierno Nacional para la economía colombiana en este 2022?

Nosotros proyectamos un crecimiento mínimo de 4,2 %, la OCDE habla de Colombia creciendo al 5,5 % y siendo el segundo país que más crece en el organismo y el primero en América Latina. Lo significativo es que frente a un año que crecimos casi al 10 %, es muy importante crecer por encima del 4,3 %, pero es más importante que cuando uno revisa ese crecimiento estimado para 2022, sumado al crecimiento estimado para 2021, permitiría que Colombia llegue en 2022 al nivel de Producto Interno Bruto que hubiese tenido si hubiera seguido la misma senda de crecimiento de antes de la pandemia. Esto es muy importante, porque es retornar a un nivel de PIB como si no hubiera existido pandemia. Eso demuestra una reactivación muy poderosa.

¿Qué sectores prevé que se van a destacar y seguirán jalonando el crecimiento económico del país?

Los sectores que jalonaron el crecimiento el año pasado seguramente también serán protagonistas este 2022, como el comercio interno, un sector altamente generador de empleo, un sector muy importante en las regiones, en la micro y pequeña empresa. También el sector industrial, el cual es importante desde el punto de vista de generación de empleo y de contribución a la dinámica productiva del país. El otro que está jalonando es el de restaurantes, alojamiento y entretenimiento, que fueron sectores muy golpeados en la pandemia.



¿Alguno más que se vaya a destacar según sus pronósticos?

Otro que crece muy bien es el que se denomina actividad pública. La política contracíclica de tener un presupuesto muy generoso para el 2021 y mucho más generoso para el 2022 nos va a permitir atender la reactivación y contribuir al crecimiento.



Creemos que protagonistas adicionales para este año son la vivienda, porque estamos viendo las mejores cifras en ventas de vivienda VIS y No Vis, y también infraestructura, porque avanza muy rápidamente el programa de cuarta generación y acabamos de anunciar que en el de quinta ya dimos aval financiero o de riesgos a nueve proyectos por 23 billones de pesos. Eso va a ser un detonante muy importante de generación de empleo y de crecimiento del PIB en el sector.



¿Prevé usted algún riesgo que se pueda dar para que este crecimiento se frene?

El desafío más importante son las nuevas variables del covid, el ómicron es uno de los grandes desafíos y la única respuesta posible es una invitación a todos los colombianos a que nos vacunemos, a que aprovechemos esa política pública del Gobierno Nacional de invertir en la vacunación, de permitir la tercera dosis, de que Colombia es una de las naciones que avanza rápidamente en el mundo, que participemos con la vacunación para enfrentar estas nuevas variables del Covid-19.

¿Se están destinando más recursos a la adquisición de nuevas vacunas contra el covid-19?

Nosotros hemos hecho inversiones muy importante y seguimos haciéndolas para que la vacunación permita que los colombianos tengan acceso a la tercera dosis, ya lo permitimos para mayores de 18 años y es importante que hagamos uso de esa política pública, porque es la única forma de evitar el impacto de estas nuevas variantes en Colombia.



¿Hay optimismo en el Gobierno Nacional de cara a lo del mandato Duque en materia económica?

Hay compromiso, hay trabajo y hay responsabilidad de entender que no es solamente crecer, sino crecer con sentido social, es decir, generando empleo, atendiendo a los más vulnerables, a través de programas como Ingreso Solidario, y compromiso con la juventud en atender sus necesidades más sentidas, tales como empleo y acceso a la educación superior de forma gratuita. Entonces, yo creo que hay un gran compromiso de que el crecimiento esté atado a avances sustantivos en el frente social y de que trabajemos juntos para que el país avance. Eso nos llena de optimismo.