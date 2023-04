Transportadores piden al Gobierno compensación por problemas viales en el suroccidente del país

Transportadores de carga y de pasajeros le pidieron al Gobierno Nacional apoyo, debido a los sobrecostos que han tenido que afrontar por los problemas en las vías en el suroccidente del país.



Hace dos meses con el derrumbe de Rosas, Cauca, que desapareció un tramo de la vía Panamericana, incomunicando al sur del país, y ahora con la caída del puente El Alambrado, entre Valle y Quindío.



Javier Jaramillo, gerente de Expreso Palmira, explicó que “el daño causado por esta situación es inmenso”, y dice que representará mayores costos para los transportadores.



“Como se aumenta el tiempo del trayecto necesitamos más vehículos para cubrir rutas como Cali-Armenia. Normalmente usamos 20 carros diarios y ahora tendríamos que incluir 6 más. Hay que pagar un peaje adicional, sin contar el gasto en combustible”, manifestó.



stos cálculos son solo para la ruta Cali-Armenia, en la que diariamente se mueven, en promedio, unos 2500 pasajeros. Pero también se afectan las rutas regionales e incluso destinos claves como Bogotá.

“Esperamos que el Gobierno Nacional entregue alguna compensación, por lo menos no cobrar el peaje o buscar otras acciones que nos puedan solventar esta situación”, dijo.



Por su parte, Melciades Carrero, miembro de la Asociación Nacional de Camioneros, ACC, comentó que la afectación para los transportadores de carga es alta, no por el número de km que deben recorrer sino por la congestión que se presentará.



“El tramo Cerritos Pereira y la salida a la autopista hacia Armenia es muy congestionada, en especial en horas de la tarde. Cómo será ahora que se traslade todo el tráfico hacia esa zona. Además, hay que pagar otro peaje, pero en especial nos preocupa el tiempo que tomará”, dijo.



Estima este transportador que los sobrecostos por viaje pueden llegar a los $700.000, por lo que le insisten al Gobierno en medidas que permitan compensar esta situación.



“La afectación es muy grande porque estamos hablando de toda la carga de materias primas y productos terminados que sale del puerto de Buenaventura hacia el centro del país”.



Recordó Melciades Carrero que si la vía antigua hubiera estado funcionando, habría sido una alternativa. Sin embargo, hace seis meses no hay tránsito por la caída del puente Barragán, en Caicedonia.