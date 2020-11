Tercer Día sin IVA: ¿nuevo empujón a la economía?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las expectativas por el inicio de la última jornada del Día sin IVA en Colombia son altas, pues teniendo en cuenta la cercanía de la Navidad y los datos presentados por el Dane para el PIB del tercer trimestre del año, que mostraron una reducción de 9 %.



El Gobierno Nacional y de los gremios de la producción esperan que esta jornada ayude en la reactivación de la economía para el último trimestre del año y que minimice el golpe de 2020.



En esa medida el Gobierno Nacional es optimista y espera que esta tercera jornada alcance ventas iguales o superiores a los 5,7 billones de pesos, que representaría un incremento de 10 % con respecto a los ingresos obtenidos en el segundo día sin IVA que se realizó el pasado 3 de julio.

Puede leer: ¿Qué se puede comprar en el tercer Día sin IVA? Conozca todo lo que debe saber

Los comerciantes también son optimistas con la jornada del sábado y proyectan un aumento en las ventas de, por lo menos, un 20 % y 25 % con relación a las dos versiones anteriores que se realizaron el 19 de junio y el 3 de julio, cuando aún el comercio y el país apenas estaba repuntando tras el cierre.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que los principales incrementos en las ventas se verán en artículos como electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, en donde se esperan aumentos entre el 45 % y el 70 %, a pesar de las medidas tomadas.



Los comerciantes también esperan una gran demanda en las categorías de juguetes, vestuario y, por qué no, útiles escolares, teniendo en cuenta la cercanía de la Navidad, donde muchas familias aprovecharán para hacer las compras decembrinas por adelantado.



Cabal aseguró que esta fecha es muy importante para el comercio, pero sobre todo para dinamizar la economía y recuperar el empleo en el país, por eso hizo un llamado a todos los actores que participarán en esta jornada, para que se acaten las medidas de bioseguridad.



“Esperamos que sea un jornada tranquila, hacemos un vehemente llamado a la autoridades, al comercio organizado y a la ciudadanía para que cuidemos las aglomeraciones, para que tengamos un excelente comportamiento respetando los protocolos de bioseguridad y las medidas de distanciamiento”, dijo.



El dirigente gremial también fue enfático en afirmar que para la reactivación servirá mucho las iniciativas adoptadas por el Gobierno Nacional como el pago anticipado de la prima, que propuso Fenalco, y el apoyo a estas fechas que históricamente mueven el comercio a final de año.



Sin embargo, expertos consultados por Colprensa no opinan de la misma manera. Aunque consideran que, efectivamente, se va a dinamizar el sector del comercio debido a la temporada de fin de año próxima, el Día sin IVA no tendrá un gran efecto sobre la recuperación de la economía.



El decano de la facultad de Economía de la Universidad Externado, Julián Arévalo, señaló que esta jornada que se adelantará este sábado tendrá un efecto netamente coyuntural, ligado a la temporada que estamos empezando para final de año.



“Es básicamente el adelanto de las compras de personas que en todo caso iban a hacer compras, en la gran mayoría, y pues si bien tiene un beneficio sobre sectores como grandes comercios o las grandes plataformas, no es una medida que tenga un efecto persistente y transformador en la economía”, dijo.



En este argumento coincide con el de la decana de la Facultad de Economía de la Universidad Piloto, Lilian Andrea Ramírez Carranza, quien expuso que este día no es suficiente para lograr la reactivación de la economía colombiana y que los esfuerzos tendrán que ir mucho más allá.



“Este día se hace más para incentivar el comercio, es bueno para los empresarios, pero evidentemente, más que un día sin IVA, se necesita una política que realmente les permita generar una reactivación”, manifestó la analista.

Así será la jornada



Con el objetivo de evitar aglomeraciones, posibles contagios de Covid-19 y evitar algunos errores que se presentaron en las dos versiones anteriores del Día sin IVA, el Gobierno Nacional emitió unos lineamientos para esta nueva jornada que se realizará este sábado 21 de noviembre.



Lo primero que hay que mencionar, es que se suspende la venta presencial de todos los implementos relacionados con electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación como medida sanitaria y preventiva en todos los diferentes almacenes de comercio del país.



A través de una circular emitida por los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y del Interior, también se pide impartir instrucciones para que el retiro de los productos adquiridos de manera virtual, se haga de forma programada en las tiendas, a partir de dos semanas de la fecha de compra.



Los demás productos, de las restantes categorías (vestuario, juguetes, útiles escolares e insumos agrícolas), se puedan conseguir de manera presencial, pero con estrictas medidas de bioseguridad.



También por la gran afluencia de compradores que se esperan, la autoridades permitirán que los establecimientos comerciales funcionen durante las 24 horas del día, siempre y cuando cumplan con las medidas de bioseguridad.



La última medida señala que el Ministerio de Salud podrá emitir restricciones adicionales para el desarrollo de la jornada del día sin IVA en los municipios considerados como altamente afectados por el Covid-19.

Comercio electrónico



Uno de los temas que ha generado gran preocupación tiene que ver con el comercio electrónico, debido a que en las ediciones anteriores el aumento de las transacciones virtuales, en muchos casos, desbordó la capacidad de los almacenes de comercio, generando tiempos de espera de más de 10 horas.



Frente a estas preocupaciones el director de la Dian, José Andrés Romero, afirmó que el comercio colombiano está más preparado para el desarrollo del tercer Día sin IVA en Colombia, por lo que han fortalecido sus plataformas electrónicas para realizar sus ventas de manera digital.

“Desde el día sin IVA anterior a ahorita pasaron cinco meses y hemos trabajado también con los comercios para que fortalezcan sus plataformas electrónicas y, hoy en día, los comercios van a estar muchísimo más preparados para hacer ventas por medios digitales”, dijo.