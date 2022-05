Se dio por vencida: Justo & bueno solicitó ante la Supersociedades iniciar proceso de liquidación

La cadena de retail de bajo costo Justo & Bueno se da por vencida. Luego de que la compañía china JF Capital International Ltd. le quedara mal en el giro de recursos para cubrir sus deudas, la empresa Mercadería S.A.S., dueña de la marca Justo & Bueno, radicó ante la Superintendencia de Sociedades la apertura de un proceso de liquidación judicial.



Esto tras anunciar el cierre de todas sus tiendas y centros de distribución en el país, y en razón de análisis de viabilidad.



"La solicitud se da debido a que no se produjo ingreso de recursos a las cuentas de Mercadería S.A.S. ni se recibió noticia de que algún tercero hubiera hecho pagos de gastos de administración a cargo de la compañía en la fecha que se había anunciado públicamente. Tampoco se recibió la información relativa al plan de pagos de gastos de administración, para haberlo aportado el pasado 6 de mayo, como se dispuso en Audiencia", informó la empresa mediante un comunicado.



Justo & Bueno había entrado en reorganización por deudas que ascendían a $77.236 millones el año pasado. Y en audiencia pública ante la Superintendencia de Sociedades se reportó que sus gastos operacionales en el año sumaban acreencias por $135.000 millones más, en deudas a empleados y proveedores, entre otros.



El promotor designado para el proceso, William Parra, informó el pasado 28 de abril durante la audiencia que las deudas totales ascienden a $1,7 billones.



Fue entonces, el 29 de marzo, que se anunció la compra de parte de JF Capital International, que inyectaría alrededor de $2,4 billones para cubrir deudas y poner en marcha un plan de expansión regional. Pero el dinero nunca llegó.



"Lamentamos profundamente que no se haya efectuado el pago como prometió el nuevo propietario a los colaboradores, arrendadores y acreedores. En virtud de nuestro análisis de inviabilidad, es nuestro deber solicitar la apertura del proceso, actuando con responsabilidad ante los acreedores, las autoridades, la sociedad", agregó Justo & Bueno.



La compañía además radicó ante la Superintendencia el acuerdo de venta de HD Colombia S.A., matriz de Mercadería S.A.S. con la compañía JF Capital International Ltd.