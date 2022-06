Precio del dólar subió y cerró con un precio promedio de $4.129

El dólar cerró a $4.129,85 en promedio, lo cual representó un aumento de $61,1 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $4.068,75. El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $4.099, mientras que el máximo llegó a $4.153,75 y el mínimo a $4.083. Durante la jornada se negociaron US$942 millones a través de 1.299 transacciones.



Sobre las 8:50 a.m., la divisa estadounidense tocó un máximo de $4.133 y se cotiza a un promedio de $4.017,75. Hasta el momento, el billete verde suma un aumento de 5,83% o $227,95 desde que concluyeron las elecciones presidenciales el fin de semana pasado. De hecho, en lo que va del año, el peso colombiano se ha devaluado 1,49%, según cifras recopiladas por Bloomberg.



Si bien el aumento de más de $122 el pasado martes se dio en respuesta a la incertidumbre económica generalizada tras la elección de Gustavo Petro como presidente de la República para el periodo 2022-2026, hoy son los factores internacionales los que dominan la tendencia alcista de la moneda, especialmente por la insistente idea de una muy posible recesión económica en Estados Unidos a principios de 2023.



Así mismo, se está viendo afectada en medio del comportamiento económico del país norteamericano, crece la tensión entre los inversionistas por un nuevo aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, especialmente para lograr contener la inflación, que sigue en máximos de cerca de 80 años.

A nivel local, aunque no está influyendo sustancialmente en su comportamiento, el inicio el proceso de empalme entre el actual presidente de la República, Iván Duque, y el presidente electo, Gustavo Petro continuará con la comisión de empalme en una reunión que se llevará a cabo hoy a las 10:00 a.m. El líder de la cartera económica, José Manuel Restrepo, destacó que los componentes de la transición serán los “informes sectoriales de gestión”, los cuales serán subidos a un aplicativo en línea para que “sea revisada por todos los colombianos”.



"A pesar de los comentarios agresivos de los funcionarios de la Fed, las crecientes preocupaciones de que sus aumentos desencadenarían una recesión en realidad significaron que los inversores valoraron un ritmo más lento de aumentos de tasas en los próximos 12 a 18 meses", estrategas de Deutsche Bank AG dirigidos por Jim Reid escribió en una nota recopilada por Bloomberg.



Si bien el repunte de los bonos del Tesoro disminuyó el viernes, el rendimiento a dos años de EE.UU., sensible a las políticas, estaba en camino de una de sus mayores caídas semanales desde marzo de 2020. Los operadores están comenzando a descartar cualquier acción de la Reserva Federal sobre las tasas más allá de la reunión de diciembre, reduciendo el endurecimiento adicional que esperan y coqueteando con la posibilidad de recortes para 2023.



Mientras tanto, los inversionistas continuaron sacando efectivo de los fondos de acciones, que registraron sus mayores salidas en nueve semanas en medio del creciente riesgo de recesión. Alrededor de $16,800 millones salieron de los fondos de acciones globales en la semana hasta el 22 de junio, y las acciones estadounidenses experimentaron su primera salida en siete semanas a $17.400 millones, dijo Bank of America Corp., citando datos de Epfr Global.

Precios del petróleo

Otro de los factores que toca el movimiento de la tasa de cambio es el petróleo. El crudo Brent, de referencia para Colombia, sube 1,75% a US$111,97, mientras que el crudo WTI crece 2,06% hasta los US$106,41, cuyo comportamiento ha sido apoyado por una oferta limitada, aunque se encaminaba a una segunda caída semanal consecutiva por la preocupación de que el aumento de las tasas de interés lleve a la economía mundial a una recesión.



"Los crecientes temores de recesión parecen estar provocando una selección de posiciones largas especulativas en ambos contratos, incluso cuando en el mundo real la escasez de energía es tan real como siempre", dijo Jeffrey Halley, analista de la correduría Oanda.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como Opep+, se reunirán el 30 de junio y se espera que mantengan un plan anterior para acelerar levemente los aumentos en la producción de petróleo en julio y agosto, en lugar de elevar el suministro.