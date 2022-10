Precio del dólar en Colombia subió y cerró la jornada del viernes por encima de los $4800

El dólar abrió a $4.779,74 en promedio, lo cual representa una caída de $42,18 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubicó en $4.821,92.

El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $4.800, mientras que el máximo llega a $4.800 y el mínimo a $4.771. Durante la jornada se han negociado US$4,7 millones a través de 15 transacciones.



A pesar de que la divisa abrió a la baja, a lo largo de la jornada revirtió la tendencia y volvió a cotizar por encima de los $4.800. A las 11:15 a.m., el precio promedio era de $4.807,25, aún por debajo de la TRM de $4.821,92 vigente hoy.



Lo anterior, debido a que el mercado aún está a la espera de conocer si efectivamente se van suscribir nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, como lo aseguró José Roberto Acosta, director de Crédito Público. La decisión se estaría estudiando en la medida que los ingresos que estos representan serían importantes para el fisco en los próximos años.



"Seguimos pendientes de la publicación del estudio que mencionó el ministro de Hacienda, que ratificaría la posibilidad de continuar con la exploración petrolera. Recientemente también hay noticias que tienen que ver con el tema de Ecopetrol, en donde al parecer hay algunos cambios en la Junta Directiva y el mercado está reaccionando", aseguró David Cubides, director de investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria.



Y es que menos de 24 horas después de su designación, en la mañana de este viernes se conoció que se tomó la decisión de cambiar el nombre de Gustavo Cano de la cabeza de la Junta Directiva de Ecopetrol.



La designación de Cano en el cargo no habría tenido el visto bueno de la Casa de Nariño y, de hecho, desde el jueves se habría instado a sus allegados en la Junta a programar una nueva votación para el remplazo de Cano en la cabeza del órgano rector.



"Esa noticia de no aceptar a Cano como presidente de la Junta de Ecopetrol genera ruido de nuevo", dijo Felipe Campos, gerente de inversión e investigaciones de Alianza.



Para Diego Palencia, vicepresidente de investigaciones de Solidus Capital, "están jugando monopolio con Ecopetrol, la empresa más grande del país, que es responsable de más de 40% de los ingresos que financian los planes de desarrollo".



También se está a la espera de la decisión de tasas de la Junta Directiva del Banco de la República. "El canal de tasa de cambio es una válvula de seguridad que tiene múltiples parámetros que la afectan: hoy hay reunión de BanRep donde, posiblemente suban entre 100 y 200 puntos básicos", dijo Palencia.



En el panorama internacional, el Banco Central Europeo (BCE) entregó una segunda subida consecutiva de 75 puntos básicos el jueves, pero eliminó una referencia anterior a que los aumentos de tasas continúan durante "varias reuniones", un resultado que se consideró moderado.



Este tiene un pequeño margen de error después de que la inflación alemana se aceleró inesperadamente este mes a 11,6 % respecto al año anterior, superando con creces todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg cuya mediana de pronóstico era de 10,9 %.



El Banco de Japón mantuvo su tasa negativa el viernes, el tope de rendimiento a 10 años y las compras de activos al final de una reunión de política de dos días , en línea con la opinión de 49 economistas encuestados por Bloomberg.



Los economistas aún esperan que la Reserva Federal aumente tres cuartos de punto porcentual por cuarta vez consecutiva la próxima semana, y una política más estricta está comenzando a afectar las ganancias corporativas.



Los activos chinos también se mantuvieron en el centro de atención, ya que los inversores extranjeros se deshicieron de una cantidad récord de acciones de China continental esta semana y enviaron las acciones de Hong Kong a un mínimo de 13 años. El control cada vez más estricto del poder por parte del presidente Xi Jinping no ha tenido el mismo impacto a nivel nacional, ya que los inversores del continente buscan gangas en Hong Kong.



Por su parte, las acciones cayeron junto con los futuros de acciones de EE.UU., ya que los resultados decepcionantes de los gigantes tecnológicos agriaron la confianza y empañaron una recuperación tentativa de las acciones. Los rendimientos del Tesoro aumentaron.



Los contratos en el Nasdaq 100 de tecnología pesada redujeron las pérdidas para cotizar 0,6% más bajo en la caída de Amazon.com Inc. después de horas, ya que su pronóstico de ventas fue inferior a las estimaciones. Los futuros del S&P 500 recuperaron la mayor parte de una caída anterior para negociarse con pocos cambios.



Los precios del crudo caían el viernes después de que el principal importador mundial, China, amplió sus restricciones contra el covid-19, aunque los índices referenciales se encaminaban a una ganancia semanal por preocupaciones sobre la oferta y datos económicos sorprendentemente positivos.



El petróleo estadounidense WTI baja 1,02% a US$88,23 el barril, mientras que el petróleo europeo Brent desciende 0,81% a US$94,27.



Los descensos del viernes se producían después de que el jueves las ciudades chinas intensificaron las medidas de contención contra el covid-19, sellando edificios y cerrando distritos en un intento por detener los crecientes brotes.



"Es difícil argumentar a favor de un repunte de las compras de crudo por parte de China, teniendo en cuenta el telón de fondo de la incertidumbre sobre su política de cero covid", dijo Stephen Brennock, analista de PVM Oil.



Sin embargo, las pérdidas eran limitadas por el fuerte repunte del Producto Interno Bruto estadounidense en el tercer trimestre, lo que pone de manifiesto la resistencia de la mayor economía y el principal consumidor de petróleo del mundo.



La economía alemana también creció de forma inesperada en el tercer trimestre, según datos conocidos el viernes, ya que la mayor economía de Europa mantuvo a raya la recesión por ahora, pese a la elevada inflación y la preocupación por el suministro energético.



La preocupación por el suministro ante la inminente prohibición europea de las importaciones de crudo ruso también apoyaba los precios.