¿Por qué Cine Colombia no abrirá sus salas en lo que resta del año?, responde Munir Falah

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La pandemia de alguna manera nos ha cambiado a todos. Munir Falah, presidente de Cine Colombia, primera empresa del sector que cerró en marzo pasado por el Covid-19, ahora es un usuario permanente del Twitter.



Sorprende a sus 17.100 seguidores con reflexiones sobre la vida, el momento que vive el mundo y con las decisiones que toma para la empresa, que mantendrá sus salas cerradas este año.



“La verdadera esencia del ser humano, para bien o para mal, florece en los momentos más difíciles”, “el apoyo de los clientes y el público en general, fortalece el espíritu”.



Estas frases las escribió recientemente en Twitter, asegurando que “son muchas las cosas que se aprenden o que uno ratifica durante situaciones extremas, en épocas complejas, como la que está viviendo el mundo, con motivo de la pandemia”.

Falah, nacido en Buga y quien ha estado al frente de Cine Colombia desde los años noventa, habla del futuro de la compañía y de cómo han afrontado la pandemia que los dejó prácticamente con ingresos mínimos este año.Para él, el cine es y seguirá siendo el entretenimiento más agradable para las familias y el más económico.

¿Qué ha hecho Cine Colombia para sobrevivir a la pandemia?

Es un tema complejo y difícil, hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance. Para empezar tomamos algunos créditos para sobrevivir y poder pagarles a los empleados, primordialmente, pues ellos son el capital más importante que tiene Cine Colombia.



Suspendimos al inicio prácticamente entre 80% y 90% de la planta laboral. A ellos les estamos reconociendo un alivio económico mensual que les sirve de algo. Muy pocos estamos activos, ya sea al 100% o al 50%, para poder mantener la compañía.



Además, estamos renegociando todos aquellos contratos y todas las facturas que adeudábamos cuando se dio el cierre de los teatros, las venimos renegociando, todo eso con el fin de ir minimizando el impacto de caja en el 2020.

¿Qué tiene operando en este momento la empresa?

Durante la pandemia logramos poner a funcionar cuatro negocios. Obviamente la suma de estos no reemplaza ni remotamente la facturación que teníamos antes de esta crisis. Los cuatro negocios son: la plataforma Cinecoplus, a través de la cual el público puede rentar o comprar películas que nosotros hemos adquirido en los festivales internacionales, que ya habían sido exhibidas en cine.



Segundo montamos el negocio de domicilios, hoy tenemos en las principales ciudades del país, la venta de los productos que tradicionalmente le hemos ofrecido al público y lo estamos haciendo con los más altos estándares de bioseguridad, con los protocolos impecables. Eso venimos haciéndolo desde junio de este año.



Abrimos tres autocines, uno en Cali, uno en Chía y otro en Bogotá y estos trabajan con un porcentaje de ocupación interesante, por encima del 60%, es decir que nos ha ido bien. Hace más de 15 días abrimos dos multiplex en Bogotá, sin cine, solo la parte del lobby y lo adecuamos con los protocolos de seguridad, inclusive más exigentes que los que el Gobierno autorizó y estamos ofreciendo, con un pianista, música en vivo, un café, el Juan Valdez, la barra de sushi y la confitería. Dependiendo del resultado abriremos más en otras ciudades.

Ustedes no se han quedado quietos, ¿cómo llegaron a desarrollar estas propuestas?

En el caso de la plataforma y del negocio a domicilio, fue el público que estaba ansioso y nos pedía la crispeta de dulce y la de sal de Cine Colombia, entonces básicamente lo iniciamos dándole gusto a la gente y ha sido relativamente exitoso. Lo mismo pasó con la plataforma, nos decían que si no se podían abrir las salas tradicionales, porqué no se tenía un sitio.



Para los otros negocios fue algo más natural. Nosotros fuimos pioneros hace muchos años con el autocine más moderno de Latinoamérica, que fue el de Piedragrande en la ciudad de Cali, y el lote lo teníamos. Lo reactivamos y modernizamos, asimismo hicimos arreglos con dos centros comerciales: Unicentro y Centro Chía y los abrimos al público.

En los últimos 20 años, la asistencia a cine en Colombia creció de forma acelerada. Pasó de 20 millones de boletas a una cifra récord de 73 millones en 2019.

¿Qué se les puede decir a los amantes del cine sobre la reapertura de las salas?

No sé responder porque en esta coyuntura, no solo para nosotros sino para todo el mundo, las cosas cambian diariamente, las decisiones que antes se tomaban a largo o mediano plazos, ya no pueden ser. En esta etapa toda decisión es a muy corto plazo, lo que sí puedo decir es que este año no pensamos abrir y vamos a ver en qué época o qué mes lo haremos.



Hay que cuidar el público y saber cuál es el momento.

¿Si existen los protocolos, porque no abren las salas, la competencia ya lo anunció?

Existen varios motivos, el primero es que los protocolos son muy exigentes en cuanto al aforo. Todo lo demás lo tenemos y estamos listos para cumplirlo. Pero el aforo es solo el 25% de la capacidad de cada sala y ponerla a funcionar requiere unas inversiones grandes. Eso hace que operar resulte más costoso que estar cerrados.



El segundo motivo es que, en razón a la situación que se ha presentado, los estudios de Hollywood decidieron no estrenar películas este fin de año.

“Mi recomendación para cualquier empresa durante esta pandemia, o en cualquier coyuntura extrema, es no tomar decisiones apresuradas o bajo presión, pensando solo en el corto plazo, y comprometiendo el futuro”.

¿Cómo cree que van a sobrevivir a un golpe de estos?

Como en todo, en la medida en que se presentan las situaciones, tenemos que empezar a ajustarnos y manejar la crisis por la cual estamos atravesando. Eso es el manejo que le tiene que dar una administración a una compañía cuando se presentan estas situaciones y es lo que estamos haciendo. Creo que el equipo que tenemos trabajando ha hecho una magnífica labor.

¿Qué puede pasar con el negocio del cine, sería exagerado decir que puede desaparecer ante el aumento de las plataformas?

Cuando comenzaron a aparecer, incluyendo Netflix, que ha liderado este mercado, en Colombia se vendían 20 millones de boletas de cine al año. En el 2019 se vendieron 73 millones de boletas, un crecimiento impresionante durante este período. Aquí se refleja la preferencia por el cine. La pantalla grande no tiene comparación.



El cine y las plataformas se complementan y vienen coexistiendo, ambos exitosamente. Para disfrutar una película y para entretenimiento fuera de casa, el cine seguirá siendo la mejor alternativa. No olvidemos que una cosa es como se reacomodan los mercados en una pandemia, y otra muy distinta es como actúan en condiciones relativamente “normales”.

¿Ustedes han tenido fuertes pérdidas, a cuánto ascienden estas y en cuánto tiempo cree que se pueden recuperar?

Nuestras pérdidas en el 2020 son cuantiosas por obvias razones. Hemos tenido cerrada la operación desde marzo 14 y no abriremos este resto de año. Con prácticamente cero ingresos, todos nuestros gastos fijos son pérdidas.



En el 2020 estas serán equivalentes a un buen año de utilidades. Aún falta superar otro año igualmente difícil, como es el 2021 y la industria espera comenzar su recuperación a partir del año 2022.

Cine Colombia nació en Medellín en el año 1927, pero a finales de los ochenta pasó a manos del grupo Mayagüez del Valle. Luego, fue vendida al grupo Santo Domingo.

¿La pandemia lo activó a usted en Twitter o ya era asiduo usuario de la red?

No considero que soy activo en Twitter, pero sí de vez en cuando mando un mensajito que otro.

¿ Usted maneja directamente su cuenta?

Claro, sería incapaz, independientemente de cuántos seguidores tenga, de dejar que un tercero maneje la cuenta en Twitter, porque el único capaz de escribir lo que está pensando es uno mismo, un tercero no podría hacerlo.

¿Qué sorpresas se ha encontrado en la red?

Mucha gente que brinda su apoyo, afortunadamente más de un 95% de los mensajes que me responden o que escriben sobre Cine Colombia son mensajes muy positivos. Eso es pues muy satisfactorio, obvio alguno que otro negativo.

¿Usted cree que se ha hecho un buen manejo de la pandemia?

Creo que sí, se ha hecho un manejo razonable, lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo y es que esto que vivimos no tiene una fórmula de cómo se debe manejar; si existiera esa fórmula pues no sería sino escribir y que todos la sigan. Como lo he dicho, este es un problema de prueba y error. Al principio de la pandemia se tenía que ensayar varias cosas y si se equivocaban, tocaba echar reversa.



Lo que sí es básico y es una recomendación que doy, independientemente de las soluciones más complejas, es siempre el uso de tapabocas, es indispensable cuando la gente sale de sus casas; segundo el lavado permanente de manos, y me atrevo a decir que la higiene en las oficinas, en casa, esto tiene que llevarse al máximo nivel.

¿En algún momento pensó en cerrar la empresa?

Fuimos la primera en cerrar en Colombia, en marzo, y de los primeros circuitos de cine en el mundo en tomar la decisión. Estaba un poco más informado porque acababa de llegar de Europa y por eso tomé esa decisión.



Sin duda es posible que cumplamos un año de cierre y habrá otro año de complejidades porque no por el hecho de abrir quiere decir que los problemas terminan. Falta mucho para que tengamos una vacuna segura y que esta llegue a Colombia, eso se podría dar en el 2022.

¿Cine Colombia ha recibido las ayudas del Gobierno?

La única es con la nómina, algo nos ha servido, no tanto en el primer semestre del año porque tenía el 90% del personal suspendido, pese a que les estaba pagando el 50% de su salario, y la legislación que salió no cobijaba a trabajadores suspendidos. En este momento los activamos y con ello tendríamos derecho al subsidio a la nómina. En tiempos normales teníamos unos 1500 empleados y ahora tenemos un equipo de unos 250.