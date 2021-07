Álvaro José Carvajal Vidarte

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, impuso una multa que supera los $370 millones a la compañía Movistar luego que se encontrara información insuficiente y publicidad engañosa.



La SIC comprobó que hubo información insuficiente respecto de la vigencia de los beneficios y la capacidad de los servicios gratuitos ofrecidos en las piezas publicitarias de la campaña 'Prepago Todo en Uno'.



Entre los beneficios del plan se incluía la duplicidad de las megas para navegación por seis meses, minutos ilimitados a todo operador, SMS a todo operador y SMS ilimitados para enviar entre líneas Movistar.



Así mismo, se indicaba a los usuarios que tendrían una cantidad de segundos a todo operador dependiendo del valor del plan y que podrían hacer uso gratuito de las redes sociales Facebook, Twitter y WhatsApp.

Sin embargo, según constató la Autoridadad Nacional de Protección al Consumidor, la compañía de telecomunicaciones exigió al usuario el cumplimiento de un requisito adicional que no fue informado al momento de ofrecer el plan, esto es, que para proceder al aprovisionamiento de las megas debió haber efectuado la portabilidad a través de la página web de Movistar.



En cuanto al beneficio de uso gratuito de las redes sociales, la Superintendencia confirmó que la empresa no informó a los usuarios la capacidad de datos y vigencia determinada para su uso, de modo que fueran claras y completas las condiciones particulares para conservar la característica de gratuidad.



Además, en los ofrecido para los planes cuya recarga se realiza de manera 'mensual', según la SIC no se informó de manera clara que solo tenían una vigencia de cuatro semanas, por lo que en la práctica el servicio se prestaba por menos tiempo.



La entidad argumentó que Movistar no suministró información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre el plan de telefonía, por lo que impuso la sanción. Contra su decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

