Más de 48 mil empresas han reactivado labores en el Valle, así va el proceso

El departamento del Valle del Cauca está ejecutando varias estrategias para apoyar la reactivación de la región y de las empresas, las cuales van desde apoyo en capacitación, innovación, transformación digital y créditos.



Según el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del departamento, Pedro Andrés Bravo, el 40 % de las compañías de la región ya están operando y se espera impactar a 1.440 empresas con la línea de crédito que se implementó con Bancoldex.



¿Cuántas empresas se han reactivado en el departamento?

Hemos revisado las cifras con las cámaras de comercio de los municipios y estos datos nos muestran que se han reactivado 48.562 empresas con 518.000 empleos, es decir el 40 %. Vimos que Acopi maneja otros datos, pero estas cifras las sabemos directamente de las cámaras. Creo que la reactivación va bien, en especial de los sectores con los que Gobierno nos ha apoyado como la construcción, la manufactura, el comercio al por mayor y al por menor. Ahora la idea es la apertura de restaurantes, transporte y gimnasios en los municipios no Covid o con poca presencia del virus, las solicitudes para ello ya las hizo la Gobernadora.

¿Qué se está pensando para apoyar la creación de empleo en la región?

Hemos venido conversando con el Ministro de Comercio y tenemos la mesa de Desarrollo Económico con los gremios, universidades, el Sena, instituciones con las que estamos trabajando en este tema, pero ahora más que crear nuevas fuentes de empleo, el objetivo es salvar empresas y sostener empleos, entonces una de las tareas es inyectarle esa liquidez a las compañías.



¿Y en ese sentido qué se ha hecho?

La Gobernación creó el programa ‘El Valle Responde’ en alianza con Bancoldex. Es la línea de crédito con más recursos que ha tenido la región con $65.100 millones. Llevamos dos semanas y según datos de Bancoldex hay disponibles $37.000 millones, es decir que se han colocado $28.100 millones que es el 43 %. Se espera impactar a 1.440 empresas y el sostenimiento de al menos 20.748 empleos.



Pero los empresarios dicen que ya no hay recursos...

Todavía hay dinero, pero hay que recordar que esto es para todo el departamento y en la medida en que se coloca más crédito, significa que el programa ha sido un éxito.

Además, hemos visitado las regiones para llevar nuestros servicios y la idea es firmar pactos por la reactivación y los municipios piensan sacar sus propias líneas de crédito en articulación con Bancoldex. Ya Tuluá tiene adelantado el programa ‘Tuluá Responde’, Buga, Palmira y Jamundí también. Creo que estos cuatro están para lanzarse.

Adicional desde la región se trabaja en la consolidación de dos fondos para apoyar a los empresarios.



¿Qué tipo de fondos?

Hay dos propuestas, una de los gremios que busca recursos internacionales y que estamos apoyando. La idea es que nos unamos con Cauca, Nariño y Chocó porque el Banco Internacional de Desarrollo, BID, solicita que haya un trabajo regional para atraer recursos.

Hay otro fondo que lidera el grupo Multisectorial para capital semilla y fomento del empleo. Nos hablan de unos $50.000 millones y la idea es que tenga recursos nacionales y una contrapartida del departamento.



Estas propuestas están en marcha pero no son inmediatas, ¿en qué más está pensando el Gobierno regional?

El departamento viene trabajando en seis ejes estratégicos. El primero es el apoyo a los micro y pequeños empresarios con la implementación de los protocolos de seguridad. Esto en alianza con la Secretaría de Salud, las universidades, el Sena y Acopi. Hemos hecho 1.189 orientaciones a compañías.

Lo segundo ha sido el apoyo al desarrollo de ideas de innovación, con el programa Valle Inn, hemos orientado en este momento más de 1500 personas en temas de reinvención. Hoy tenemos emprendedores culturales que han hecho conciertos virtuales, productores de colchones que ahora hacen camas hospitalarias, empresarios que hacen transformación digital.

El tercer eje ha sido el de las capacitaciones, los webinarios, que son conferencias virtuales en temas de marca, aumento de ventas en tiempos de crisis, desempeño laboral, oportunidades de negocio. Tenemos 15.000 emprendedores impactados.

El otro eje es la inyección de liquidez con programas como Valle Responde que ya comentamos y finalmente el tema de la transformación digital.



¿En qué consiste este último proyecto?

Nos hemos articulado con la ERT, con la secretaría de las TIC y Emcali en el desarrollo de una gran plataforma digital, que es un gran sueño para transformar definitivamente los negocios en el Valle. Queremos que los productos y servicios con sello vallecaucano, se puedan encontrar y vender en una plataforma en línea propia.

Esto hace parte del proyecto de fortalecimiento de las Mipymes que tiene recursos de regalías por $15.000 millones. La plataforma podría estar lista a final de año.



¿Qué empresas estarían ahí?

Serían las empresas que están participando de los proyectos de ciencia, innovación y tecnología de programas como Voucher de Innovación y de Economía Naranja y del fortalecimiento de las Mipymes. En total serían unas 350 para el primer piloto, luego la idea es subir a 1200 y para el 2022 tener 10.000 empresas comercializando en la plataforma.



Las Mipymes han pedido que se les dé más participación en compras públicas, ¿eso es posible?

Hemos creado una campaña y es el de Valle compra Valle, es más incentivando a que toda ciudadanía y los emprendedores y compañías de la región se compren entre sí. Pero nosotros desde lo público no podemos decir a qué empresas les vamos a comprar porque la mayoría de las compras deben ir a la plataforma Colombia compra eficiente y los interesados deben estar registrados, llenar unos requisitos para acceder a esas contrataciones y no se puede preferir la compra vallecaucana. Lo que se puede incentivar es que las empresas se inscriban y participen más.



El índice de confianza del consumidor, según Fedesarrollo, ha mejorado en la región, ¿cree que los hogares están viendo un mejor panorama?

La confianza del consumidor ha venido mejorando, básicamente creo que por campañas como la de ‘Valle compra Valle’ con la que hemos cambiado el sentido de pertenencia de la gente y queremos que se imponga una nueva idiosincrasia y predomine el apoyo entre los mismos vallecaucanos.

En el reciente día sin IVA se demostró que las ventas se incrementaron considerablemente, sobre todo en materia de comercio electrónico que creció 5 veces y también las ventas tradicionales por encima del 70 %. Además, desde el gobierno del Valle venimos haciendo las ferias de emprendimiento virtuales, las visitas que venimos haciendo a las regiones, todo eso ha incrementado esa confianza, el Valle va ganando en confianza.