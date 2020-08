Los detalles de la venta del Centro Comercial Calima que logró la empresa caleña Colfinanzas

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Haber logrado uno de los negocios inmobiliarios más importantes de América Latina con un inversionista internacional en medio de este aislamiento mundial es lo más importante que le ha pasado a la empresa caleña Colfinanzas.



No es para menos, pues la transacción alcanzó los $485.000 millones y corresponde a la venta del Centro Comercial Calima, ubicado en el sector de ‘Paloquemao’ en Bogotá. El comprador fue el Grupo chileno Solari, dueño de Mallplaza, que es la unidad de negocios que maneja los almacenes Falabella y Homecenter.



Detrás de esa transacción está Eugenio Rivas Montoya, caleño por adopción, presidente de Colfinanzas, una empresa dedicada al mercado de capitales. “A través del sector financiero hemos montado estructuras que tienen un valor grande y apalancamos inversiones inmobiliarias. Somos administradores de fondos, no inversionistas”, precisó.

Con orgullo dice que su padre y su abuelo le enseñaron toda la vida que las cometas se elevan con el viento en contra, “y así ha sido mi vida, he sido un creador de vehículos en el mercado financiero de capitales, mi cultura y mi filosofía han sido que el mercado sea cada vez más fuerte”.



Así dialogó con El País este economista de la Universidad Javeriana que no logró graduarse por andar ocupado buscando volar como las cometas.

¿Cómo define en sus palabras el mercado de capitales?

En palabras muy sencillas le puedo decir que es la gran alternativa de inversión, de creación y de desarrollo de empresas.

¿Gracias a él se logró el negocio en esta coyuntura?

Pues haberlo logrado en esta cuarentena es muy satisfactorio.

El primer contacto con Mallplaza fue en mayo del 2019, pero para ese tiempo no teníamos la intención de vender porque consideramos que había que darle más valor agregado a ese activo, es decir, al centro comercial. Pero en febrero de este año nos volvieron a contactar y, después de consultarlo con inversionistas, decidimos hacer el negocio.

¿Cómo se logra una negociación de esa naturaleza?

Se debe a la confianza y seguridad que genera nuestro fondo de inversión Nuevo Mundo, que fue a través de él que se logra cerrar el negocio.



Nuevo Mundo tiene activos que renten en euros, en dólares y en pesos, y además hemos estado en España con fondos inmobiliarios muy interesantes planteando intercambio de unidades.

Eso le dio seguridad al Gerente de Mallplaza en América Latina y nos mostró interés en comprar el activo de Bogotá para ubicar allí a Ikea, la marca de muebles de hogar y de oficina más importante de Europa.

En ese momento cambió nuestro interés y decidimos convocar a los inversionistas.

Al Valle del Cauca debe seguir llegando inversión extranjera y nosotros, junto con Invest Pacific y la Fedy, entre otras agencias, seguiremos apoyando", Euegnio Rivas Montoya, presidente de Colfinanzas.

Fue una gran noticia porque el comprador era un inversionista extranjero. Otro elemento valioso de ese negocio es que, de alguna manera, se le hace honor a ese patriarca que le dio vida a La 14, Jaime Cardona Parra.



Lo digo porque ese centro comercial era de los ejecutivos de La 14 antes de que nosotros, como Colfinanzas, lo negociáramos junto con Davivienda, a finales del 2018.



Don Jaime tuvo una visión muy grande al invertir en Bogotá para generar empleo y seguirle apostando a este país.



De nuestra parte, como le digo, el trabajo clave lo hizo el fondo Nuevo Mundo, un fondo inmobiliario de galerías comerciales, de gran trayectoria en el mercado de capitales.

Se destaca que el negocio haya sido en medio de esta coyuntura. ¿Usted nunca baja la guardia?

Mire, mi padre y mi abuelo me enseñaron toda la vida que las cometas se elevan con el viento en contra y así ha sido mi vida, he sido un creador de vehículos en el mercado financiero de capitales, mi cultura y mi filosofía han sido que el mercado sea cada vez más fuerte. A todo ello se suma mi devoción por Dios y la Virgen, que nos iluminan el camino, porque la verdad es que no es fácil atraer un extranjero en este momento a Colombia.

¿A qué le está apostando ahora la empresa?

A varios negocios, pero le quiero contar que tenemos una alianza con la agencia Invest Pacific y con la Fedy para seguir abonando el camino y atraer más inversionistas foráneos al Valle del Cauca. Creo que hay mucha tarea por hacer y nosotros podemos contribuir en ella.

¿Qué le falta al Valle del Cauca y a los empresarios de esta región para crecer mucho más?

Mire, le puedo decir que en este departamento, como en el resto del país, hemos logrado inversiones importantes en medio del conflicto que se vivió hace tiempo. Si se pudo antes, por qué ahora no se puede hacer más. Pienso que debemos seguir volando como las cometas, contra el viento, y entre más fuerte sea el viento más se eleva.



Ahora, a mí me parece que el mercado financiero colombiano debe ser más amplio en los plazos de los créditos y más flexible en las tasas de colocación. Creo que los empresarios necesitan créditos a más largos periodos, como sucede en otros países donde además se consiguen tasas del 3% a 30 años.

¿Cuál es el mensaje que puede aportarles a los empresarios, pequeños y grandes?

Que sigan su camino con optimismo y de la mano de Dios y la Virgen. Aquí lo tienen todo.



Esta tierra y, especialmente Cali, puede ser un gran exportador de servicios y productos. Eso para mí es indiscutible.



Yo le digo a la gente que aquí hay calidad y los inversionistas extranjeros lo perciben así. Lo dicen cuando vienen a esta región.

Además, yo digo que calidad empieza por Cali.

