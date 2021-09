Las claves para entender por qué el Valle es una potencia en el negocio de la salud

Ventas por 12,6 billones de pesos registraron el año pasado las 456 empresas del Clúster de Excelencia Clínica, que coordina la Cámara de Comercio de Cali, CCC. Y su crecimiento promedio fue del 6,6, entre 2015 y 2020.



Este es solo uno de los múltiples beneficios que ha representado para el sector salud de Cali y todo el Valle del Cauca la puesta en marcha de este conglomerado que está conformado por las empresas relacionadas con la producción de bienes y prestación de servicios clínicos y médicos especializados con altos estándares de calidad en nuestro departamento.



Desde 2015, el clúster ha venido implementando un Plan de Acción enfocado en la generación de conocimiento y aumento en la calidad, teniendo cuatro ejes: fortalecimiento de la especialización (ofrecer atención en especialidades que no existen en otras partes del país o incluso, en Latinoamérica); desarrollo y comercialización de productos y servicios basados en conocimiento; acceso y posicionamiento en canales especializados, y fortalecimiento del destino de salud.

Para el médico epidemiólogo Alejandro De la Torre Sanclemente, director científico de la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud, el clúster es un espacio donde se tiene la posibilidad de compartir e intercambiar experiencias y conocimientos con otras clínicas en pro de una agenda única en salud que beneficie a la comunidad y que genere valor y, “de esta forma, contribuimos a que la prestación de los servicios de salud sean cada vez mejor”.



Resalta el doctor De la Torre que este año, el conglomerado permitió a las clínicas que hacen parte del mismo, enfocarse mucho en temas de innovación, a valorar los procesos de Telemedicina. “Imbanaco, por ejemplo, puso a disposición de la comunidad la atención en Telemedicina en cada una de las 45 especialidades”, manifestó.



Precisamente, el doctor Harold Suárez, gerente de Hemato-Oncólogos S.A. (firma especializada en el manejo del cáncer) destaca entre los beneficios de participar en el clúster el hecho de buscar siempre mejorar los procesos de calidad de las entidades, “entonces, allí, uno estando al lado de instituciones tan importantes como la Fundación Valle del Lili, Imbanaco y otras, comparte muchas experiencias”.



Pone de presente cómo, gracias al clúster, están llevando a cabo actividades en innovación clínica y una evidencia tangible de ello es una App que desarrollaron para su Unidad de Diagnóstico Hemato-Oncológico.



A través del desarrollo de la App, añade el doctor Suárez, intercomunicamos a los especialistas que nos envían exámenes especializados, para pruebas moleculares, citogenéticas, de patología, etc. “El especialista, estando en cualquier parte de Colombia o del mundo, puede acceder rápidamente a los resultados. De esta forma, va a tener una respuesta oportuna para iniciarle al paciente el tratamiento que requiere”.

Turismo en salud

Posicionar al Valle del Cauca como un referente de turismo en salud, no solo a nivel nacional sino internacional, es una de las tareas que se ha propuesto el Clúster de Excelencia Clínica.



De acuerdo con el médico Jose Chávez Chaves, director del Departamento Internacional de la Clínica de Occidente, trabajan unidos en este propósito. “No trabajamos pensando en una clínica en específico, sino en tratar de impulsar a todo Cali, a todo el Valle del Cauca para poder captar un mayor número de pacientes internacionales”.



En este momento, agrega el médico, estamos trabajando en el fortalecimiento de proveedores de paquetes internacionales. Junto con la Cámara de Comercio e Icontec, comenta el doctor Chávez Chaves, hicimos el proceso de auditar a todos nuestros proveedores: a los hoteles, a las empresas de transporte, a las ambulancias, a los restaurantes, a toda esa red logística que envuelve el servicio internacional, a fin de medir cuáles son los estándares de calidad con los que ellos trabajan y de esta manera garantizar que no solo manejamos altos estándares médicos sino también logísticos. “Así le aseguramos al paciente internacional que va a tener una calidad de atención integral”, anota el galeno, quien añade que ya están desarrollando un directorio con los proveedores internacionales, que esté disponible para todos los que trabajan con turismo médico.



Están encaminados, además, en reunir elementos que haga que las aseguradoras internacionales aumenten su nivel de confianza en las empresas del clúster. Cada una de las clínicas, por ejemplo, hizo un material audiovisual que enviaron a la Cámara de Comercio de Cali. Y con este, la entidad realizó un video para enviarlo a las aseguradoras, “y que nos vean como unas clínicas que realmente estamos preocupadas por manejar los más altos estándares de bioseguridad y los más altos estándares de calidad, no solo médicos, sino también logísticos en toda la red de pacientes internacionales”, dijo Chávez.



Para el gerente del Hotel Spiwak, Ami Spiwak, el Clúster de Excelencia Clínica ha logrado de forma muy efectiva posicionar el sector salud a nivel internacional. “Desde la hotelería estamos viendo un ‘boom’ de turismo médico, están llegando cientos de turistas semanales, miles mensuales, a hacer todo tipo de tratamiento en Cali y es porque reconocen la calidad con que se trabaja aquí: de talla internacional, pero con un precio asequible que lo hace muy atractivo”.



De otro lado, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, destaca que la capital del Valle está avanzando en adquirir competencias como Distrito en Salud y esto se concretaría en tres o cuatro meses. Y para diseñar la estrategia del proyecto este conglomerado juega un papel importante.



“Se está diseñando si Cali va a convertirse en un centro de ciencia y tecnología en salud o en un centro académico enfocado en salud o en un centro industrial en salud o en un clúster de la salud. Para definir esto, dentro de cualquiera de estos enfoques, siempre estará el Clúster de Excelencia Clínica, que ha venido trabajando la Cámara de Comercio de Cali, con la que tuvimos acercamientos. Tenemos reuniones programadas para revisar cómo será el componente de Cali Distrito en Salud y su alcance”, explicó la titular de la Secretaría de Salud Municipal.

Referente

La Fundación Valle del Lili se ha constituido en un referente en la prestación de servicios de alta complejidad en Colombia y en Latinoamérica.



Con 38 años de historia como hospital integral de alta complejidad, su crecimiento se sustenta en los pilares de excelencia en la atención asistencial, la docencia, la generación de conocimiento en investigación e innovación, y el apoyo social.



Su visión es consolidarse como un Hospital Universitario líder en Latinoamérica con énfasis en los servicios de salud de alta complejidad, mediante un modelo de atención integral, humanizado y seguro, con enfoque de gestión sostenible por su eficiencia, superávit, responsabilidad social e innovación con capacidad y liderazgo en la generación de conocimiento y en el desarrollo de talento humano.



Cuenta con una tecnología inteligente manejada por un grupo de expertos profesionales que mejora la capacidad de diagnóstico, reduce los riesgos de error, maximiza los efectos curativos, disminuye los costos y optimiza el uso de los recursos.

Para destacar

Entre las fortalezas del clúster están: tiene dos de las 10 mejores clínicas de América Latina.