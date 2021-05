"La única solución es el diálogo y trabajo conjunto": Ciev

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El sector empresarial del Valle del Cauca hizo un llamado al trabajo en conjunto para encontrar soluciones que beneficien a toda la comunidad en términos de bienestar y acceso a la educación y el empleo.



Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Ciev, aseguró que es necesario que se plantee un diálogo permanente entre Gobierno y las personas que se encuentran en paro, desde hace ya 10 días, para encontrar alternativas que permitan desbloquear las vías para garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles, insumos médicos, y, además, abrir caminos para diseñar soluciones de largo plazo.



Aseguró que las empresas están paradas, pero que la mayor preocupación en el impacto que esto deja en los hogares y en el empleo.

¿Cómo analiza el sector empresarial lo que está pasando?



Observamos que hay un malestar que genera una protesta con múltiples demandas de diversos sectores de la sociedad, desde el principio manifestamos la importancia de que esto se hiciera de forma organizada y pacífica, lastimosamente desencadenó una serie de hechos lamentables, saqueo y robos. La preocupación del sector empresarial, va más allá de las pérdidas, es por el impacto que esto tiene en la población.



Se han fracturado unas cadenas de abastecimiento claves para la gente, para que pueda alimentarse, tener los bienes básicos que son necesarios en sus hogares, para que las clínicas estén abastecidas de ilos nsumos médicos que son prioritarios, más aún en esta época de pandemia, que se tenga acceso a combustible para que las personas puedan ir a su trabajo, a una cita médica y para que de igual manera se puedan transportar los insumos médicos y los alimentos.



Valoramos los esfuerzos que se están haciendo desde la Gobernación y la Alcaldía para concertar esos corredores humanitarios que permitan desahogar esa necesidad que tiene la comunidad de abastecerse. Creemos que hay voluntad de muchos líderes que han entendido esa necesidad.

¿Cuál es la situación de las empresas, están paradas u operan a media marcha?



La afectación es total, en general, las compañías se han visto impactadas directamente con daños o cierres y, de manera indirecta, porque no hay ventas ni consumo. Pero más allá de esto, la preocupación es el empleo que se puede perder.



Repito, lo más preocupante es que el tejido productivo, que el 98% es de micros y medianas empresas, ya estaba muy impactado, no tenía flujo de caja por la pandemia, y esto complicará aún más la generación de empleo. Este mismo tema ha sido parte de la discusión de los manifestantes porque sabemos que hay muchos jóvenes, mucha población necesitando oportunidades para salir adelante.



Debemos reconocer esas necesidades que tiene la población y encontrar soluciones concretas que permitan que las condiciones de vida de todos los habitantes de la región mejoren. Por eso es que debemos propender por el diálogo, esperamos que con la voluntad de los líderes de las manifestaciones, con el Gobierno local y nacional, esto pueda solucionarse de manera pacífica.

¿Usted cree que el empresariado del Valle está comprometido con esa generación de empleo que tanto se necesita?



El interés del empresariado es que la mayoría de la población esté bien, que tengan ingresos, capacidad de consumo para que la economía funcione de manera adecuada, que la gente tenga capacidad de compra para satisfacer sus necesidades.



Pero esto requiere un trabajo que hay que hacer de manera conjunta, sino hay consumo, movilidad, tranquilidad, sino se recupera la confianza en la región, es difícil seguir generando empleo.

¿Si las empresas están paradas, esto cómo perjudicará a los trabajadores?



Ha sido complicado la operación, pero los empresarios, así como lo hicieron en medio de la pandemia, han hecho lo máximo posible para mantener el empleo. No se puede dejar de trabajar, hay muchas necesidades. Las organizaciones se han visto muy afectadas, pero la idea no es dejar que se pierda el empleo sino buscar mecanismos para que se haga un proceso de reconstrucción de la economía que multiplique los puestos de trabajo.



Los empresarios están comprometidos, han hecho estrategias como mandar los trabajadores a vacaciones, o en lo posible hacer teletrabajo, encontrar soluciones. El mercado laboral en Cali venía mejorando, se agravó con el Covid y ahora con esto no podemos dejar que se complique más.



Sabemos que hay indignación de la gente, pero es necesario que en medio de la protesta, los manifestantes revisen el tema de las restricciones a la movilidad, creo que todos tenemos voluntad, la Gobernación, Alcaldía y esta coyuntura a lo que nos puede llevar es a que nos escuchemos todos. Debemos encontrar caminos conjuntos, es la única salida.

Todos los colombianos reconocen que hay desigualdad en el país, ¿cuál es llamado del sector empresarial para que se abran caminos para promover un cambio?



El camino en este momento es, primero que todo, abrir el diálogo, que todos rechacemos de manera conjunta la violencia, venga de donde venga, que se generen espacios que convoquen a la sociedad y que escuchemos las diferentes necesidades de todos los sectores económicos y trabajemos en conjunto.



El sector empresarial lo que puede aportar es la capacidad de generar empleo, aporte a proyectos productivos, facilitar el acceso de jóvenes al trabajo y estamos en una apertura para encontrar esas soluciones conjuntas. El camino es que trabajemos juntos y podamos reactivar la economía, el empleo, generando oportunidades para los jóvenes, porque esto ha sido parte del malestar que uno ve y que entiende.



Creemos que el llamado al diálogo debe seguir y al desbloqueo del departamento, esto es necesario porque están fracturadas muchas cadenas de valor.

¿Cómo cree que puede mejorar el mercado laboral en Cali?



Creo que se deben revisar temas relacionados con la educación, la pertinencia de la formación para el trabajo se tiene que revisar, para que las personas puedan estar preparadas para las necesidades del sector productivo. Hay que tener un claro enfoque en la población que no ha tenido acceso a oportunidades para que sí las tenga.



El sector empresarial lo que quiere es seguir aportando al proceso de reactivación y que nos beneficiemos todos. Aquí hay que lograr un escenario común y estamos dispuesto a participar en los espacios que nos unan y celebramos la voluntad de muchos líderes de dialogar, no se puede perjudicar la población más vulnerable de nuestra ciudad y departamento.