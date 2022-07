"Hay que tener cuidado": gerente del Banco de la República sobre predicciones del dólar

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que "hay que tener cuidado" en hacer predicciones del futuro del dólar que pueden llevar a decisiones desacertadas.



"La certeza de muchos era que el dólar iba a seguir subiendo indefinidamente y a mí me parece importante dar el mensaje de que esas certezas no existen. Hay que tener cuidado con esas predicciones aparentemente catastróficas", dijo Villar durante un foro virtual organizado con analistas de Skandia.



Cabe mencionar que desde la elección presidencial, el dólar tuvo un alza histórica y llegó a su máximo el 13 de julio a $4.627. Desde entonces ha bajado y volvió este jueves a $4.362,35.



"La política del Banco de la República es: dejemos que la tasa de cambio flote, porque cuando flota, eso lleva consigo el mecanismo de ajuste. Lo vimos claramente la semana pasada, flotó. Algunas personas tenían certezas, que resultaron falsas, de que no pararía la depreciación, compraron muy caro y seguramente después se arrepintieron", manifestó Villar.



Además, Villar dijo que el futuro del tipo de cambio depende de diversas variables cuando existe una alta incertidumbre para la economía global y colombiana.



Skandia estimó que la incertidumbre en torno al Gobierno de Petro, añade unos 300 o 400 pesos al tipo de cambio que tendríamos si hubieran mensajes mucho más claros y detallados sobre el manejo económico en el país.