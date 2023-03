Grupo Nutresa citó a Asamblea extraordinaria de Accionistas para el próximo 3 de abril

El Grupo Nutresa convocó a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas para el 3 de abril a las 7:00 a.m. de manera presencial en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos.



Dentro del orden del día se contempla tomar una decisión sobre la autorización a los representantes legales de la compañía por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir en las reuniones de las asambleas de accionistas del Grupo Argos y el Grupo Sura.



Adicionalmente, se tomará una decisión sobre la ratificación de todas las votaciones realizadas por los representantes legales de la compañía en las reuniones de las asambleas de accionistas de las otras empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).



La compañía señaló que quienes no puedan asistir podrán conferir poder según dicta la ley. Y que los administradores o empleados de la Sociedad no podrán representar acciones de terceros ni sustituir los poderes que se les otorguen.